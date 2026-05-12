ABD'den İran petrolünün Çin'e satışındaki rolü nedeniyle 12 kişi ve kuruluşa yaptırım

ABD Hazine Bakanlığı, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Çin'e petrol satışı ile ilgili 12 kişi ve kuruluşu yaptırım listesine ekledi. Bakan Scott Bessent, uygulanan yaptırımların terörizmin finansmanını azaltmayı amaçladığını belirtti.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, "Ekonomik Öfke" kapsamında Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisinin (OFAC), Devrim Muhafızları Ordusu'nun İran petrolünü Çin'e satmasına ve sevk etmesine imkan veren 12 kişi ve kuruluşu yaptırım listesine aldığı bildirildi.

Devrim Muhafızları Ordusu'nun, petrol satışlarındaki rolünü gizlemek ve elde edilen geliri İran'a aktarmak amacıyla, ekonomik açıdan esnek düzenlemelere sahip bölgelerdeki paravan şirketlere güvendiği öne sürülen açıklamada, bu gelirlerin İran halkını desteklemek yerine, silah geliştirme, terörist güçleri destekleme ve güvenlik güçlerini finanse etmeye yönlendirildiği iddia edildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, "İran ordusu yeniden toparlanmaya çalışırken, 'Ekonomik Öfke', rejimin silah programları, terör vekilleri ve nükleer hedefleri için kullandığı finansmanı kesmeye devam edecek." ifadelerini kullandı.

Bessent, ABD Hazine Bakanlığının, İran'ı "terör eylemleri gerçekleştirmek ve küresel ekonomiyi istikrarsızlaştırmak" için kullandığı finansal ağlardan izole etmeyi sürdüreceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun
