Hacıosmanoğlu: Soruşturma sırası yöneticilerde

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, bahis soruşturmasıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sürecin genişleyerek devam edeceğini belirten Hacıosmanoğlu, önümüzdeki hafta kulüp yöneticileriyle ilgili yeni verilerin geleceğini söyledi.

“HAKEMLERİN 3’TE 1’İ GİTTİ”

Bahis soruşturmasının futbolun temizliği için gerekli olduğunu vurgulayan Hacıosmanoğlu, daha önce hakemlerle ilgili önemli adımlar atıldığını ifade etti. Futboldaki kirliliği yıllardır bildiğini söyleyen TFF Başkanı, bahis nedeniyle hakemlerin yaklaşık üçte birinin sistem dışına çıkarıldığını belirtti.

SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

Soruşturma sürecinin tamamen resmi veriler üzerinden yürütüldüğünü söyleyen Hacıosmanoğlu, TFF’nin kendi başına isim belirlemediğini ifade etti.

TFF’nin Bakanlığa başvurduğunu belirten Hacıosmanoğlu, bahis şirketlerinden alınan verilerin incelendiğini ve ardından gerekli işlemlerin yapıldığını açıkladı.

“ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA YÖNETİCİLERLE İLGİLİ VERİLER GELECEK”

Açıklamalarının en dikkat çeken bölümünde ise yöneticilerle ilgili süreçten bahseden Hacıosmanoğlu, soruşturmanın yeni aşamaya geçtiğini duyurdu. TFF Başkanı, “Yöneticilere sıra geldi. Önümüzdeki hafta yöneticilerle ilgili veriler gelecek” diyerek futbol kamuoyunda büyük yankı uyandıran ifadeler kullandı.

Sürecin gizli yürütüldüğünü belirten Hacıosmanoğlu, soruşturma dosyasının yalnızca birkaç kişinin bilgisi dahilinde ilerlediğini söyledi.

MURAT ÖZKAYA AÇIKLAMASI

Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya hakkında da konuşan Hacıosmanoğlu, sportif alan ile adli süreçlerin birbirine karıştırıldığını ifade etti. TFF’nin yalnızca sportif boyuta baktığını söyleyen Hacıosmanoğlu, savcılığın ise Türk Ceza Kanunu kapsamında ayrı değerlendirme yaptığını belirtti.

“7 BİNİN ÜZERİNDE YÖNETİCİ VAR”

Soruşturmanın kapsamının oldukça geniş olduğunu ifade eden Hacıosmanoğlu, son 5 yılda görev yapan ve ayrılan yöneticiler dahil olmak üzere 7 binin üzerinde kişinin incelendiğini söyledi. TFF Başkanı ayrıca kulüplerin de kendi iç temizliğini yapması gerektiğini vurguladı.