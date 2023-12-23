Güncel Haberleri

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İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da namaz kılan Müslümanların üzerine gaz bombası attı

Mescid-i Aksa'da şiddetin dozu artıyor! Bu kez tam secdeye vardıkları anı beklediler
Tütünün zararları panelinde düşündüren manzara! Ara verilince sigara içmek için dışarıya koştular

Sigaranın zararları panelinde düşündüren manzara
İYİ Parti'de SMS krizi! Üyelere gönderilen 'istifa' mesajı ortalığı fena karıştırdı

Üyelere gönderilen cep telefonu mesajı partiyi karıştırdı

Dekolteli avukatın başını yaktığı savcının tayin yeri belli oldu

Dekolteli avukatın başını yaktığı savcının tayin yeri belli oldu

Dün yayınlanan HSK Kararnamesi'yle 506 savcı ve hakimin yeri değiştirildi. Tayini çıkanlar arasında avukat B. N. T.'nin odasında poz verdiği savcı C.T. de yer aldı. Kararnamede, İstanbul Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan C.T.'nin Adana Cumhuriyet Savcılığı'na atandığı görüldü.
Güne yükselişle başlayan Dolar/TL 29,20 seviyesinde işlem görüyor

Dolar yükselişini sürdürüyor! İşte dövizdeki son durum
Hindistan, öksürük şuruplarını 4 yaş altındaki çocuklara yasakladı

Çocuk ölümlerinin arttığı ülkede 4 yaş altı için öksürük şurupları yasaklandı
BM'de Gazze tasarısını 4 kez veto eden ABD, 'ateşkes' kelimesi çıkarılınca karar değiştirdi

ABD, daha önce 4 kez veto ettiği Gazze tasarısını onaylayacak
Altının gram fiyatı 1.923 lira seviyesinden işlem görüyor

Altın güne yükselişle başladı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet fiyatları
Tan Sağtürk ve Tamer Karadağlı Meclis'te bütçe görüşmelerini izledi

Sahneden siyasete! Tan Sağtürk ve Karadağlı'dan TBMM'de ilk görüntü
Ankara'da bir genç başıboş köpeğin saldırısına uğradı

Kaldırımda yürüyen gence başıboş sokak köpeği saldırdı
Honda Motor, yakıt pompasındaki kusur nedeniyle 2,6 milyon aracını geri çağıracak

Dünyaca ünlü otomobil markası 2,6 milyon aracını geri çağırıyor
Uyuşturucu baronu Zafer Ramadan Mersin'de yakalandı

Uyuşturucu baronu Zafer Ramadan Mersin'de yakalandı
32 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 304 şüpheli yakalandı

Kahramanlar terör örgütlerine göz açtırmıyor! 304 kişi yakalandı
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 20 bini aştı

Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bini aştı

Eski sevgilisine dövüp zorla video çektirdiği söylenen Batuhan hakim karşısında

Oyuncu Batuhan Karacakaya, eski sevgilisine zorla not okutturup video çektiği iddiasıyla hakim karşısında

Eski sevgilisine "Bana video çekeceksin" ısrarında bulunup yazdığı notu zorla okutturarak video çektiği suçlamasıyla yargılanan oyuncu Batuhan Karacakaya hakim karşısına çıktı. Duruşma çıkışı konuşan Karacakaya, "Suçlamaları kabul edecek bir şey kalmadı. Çok güzel sürprizler var yani her şey güzel olacak" derken eski sevgilisi de ağlayarak uzaklaştı.
Park halindeki otomobilin içinde erkek cesedi bulundu

Yol kenarındaki araçta erkek cesedi bulundu
YSK'dan yeni genelge! Siyasi partiler seçim sonuçlarını anlık takip edebilecek

Seçime 3 ay kala YSK'dan yeni genelge
Naci Görür: 23 ilimiz fay hattının üzerinde

Naci Görür: 23 kentimiz fay hattının üzerinde
Kanser tedavisi gören Cumhurbaşkanlığı koruma ekibinde görevli polis memuru hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanlığı koruma polisi hayatını kaybetti
Çekya'daki kanlı üniversite saldırısından yeni görüntüler! Balkona çıkıp çevredekilere ateş açmış

15 kişinin öldüğü kanlı üniversite saldırısından en net görüntüler
Arkadaşlarıyla kavga eden lise öğrencisi, velisi okul müdürü ile görüşürken pencereden atlayarak intihar etti

Velisi okula çağrılan kız öğrenci pencereden atlayarak intihar etti
Hatay'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Hatay'da korkutan deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi
Parkta boşanma aşamasındaki eşini tabanca ile öldürüp intihara kalkıştı

Parktaki kavga cinayetle bitti! Eşini öldürüp aynı silahla kendini vurdu
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Bakan Güler'i hedef alan Özgür Özel'i topa tuttu: Sokak ağzı bile diyemeyeceğimiz bir üslup

AK Parti Sözcüsü, Bakan Güler'i hedef alan CHP liderini topa tuttu
Dilan Polat soruşturmasını yürüten Savcı Gökalp Kökçü Erzurum'a atandı

Polat çiftinin soruşturmasına bakan savcının görev yeri değişti

HSK kararnamesi yayımlandı

HSK güz kararnamesini yayımladı! 506 hakim ve savcının görev yeri değişti

Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesi, 2023 yılı adli ve idari yargıda mazerete dayalı güz kararnamesini yayımladı. Kararnameyle birlikte adli yargıda 480, idari yargıda 26 hakim ve savcının görev yerleri değiştirildi.
Sosyal medyada erkekleri kadın profili ile ekleyip tuzağa düşüren 3 kişi tutuklandı

Kadın profili ile erkekleri ağa düşürüp 10 milyon lira vurgun yaptılar
Borsada 10 milyon TL kaybeden emlakçı, pompalı tüfekle etrafa ateş açıp intihar etti

Borsada kaybeden emlakçı, pompalı tüfekle etrafa ateş açıp intihar etti
Batman'da oltaya takılan dev turna balığı dana fiyatına satıldı

Oltaya takılan dev balık dana fiyatına satıldı
Sahada terör estiren Bursasporlu futbolculara başkanları da sahip çıkmadı

Sahada terör estiren Bursasporlu futbolculara başkanları da sahip çıkmadı
Dilan Polat, hapishaneye astroloğunu çağırıp 'Ne zaman çıkarım?' diye sormuş

Cezaevine astroloğunu çağırıp "Ne zaman çıkarım?" diye sordu! İşte aldığı cevap
Kızıl Goncalar dizisinde infial yaratan sahne! RTÜK inceleme başlattı

Kızıl Goncalar dizisinde infial yaratan sahne
Şerdil Dara Odabaşı gidici! CHP'de Kadıköy adaylığına Mesut Kösedağı göz kırpıyor

CHP'nin İstanbul'daki kalesini yanlarındaki isme emanet edecekler
Babasının evindeki eşyaları izinsiz satınca gözaltına alındı

Evindeki eşyaları çalınan adam, ikinci şoku hırsızın kimliğini öğrenince yaşadı
İsrail Dışişleri Bakanı 'Hamas liderlerini ortadan kaldıracağız' dedi! Aldıkları yanıt epey sert oldu

İsrail'in "Doğal yolla ölmeyecekler" tehdidine Hamas'tan aynı sertlikte yanıt
Putin'e dişli rakip! Ekaterina Dountsova başkanlığa resmen aday oldu

Kazanmasına kesin gözüyle bakılan Putin'e dişli rakip

"Yenilemeyene 4 bin lira ceza verilecek" iddiası balon çıktı

'Kimlik ve ehliyetini yenilemeyenlere 4 bin lira para cezası verilecek' iddiaları yalan çıktı

Ehliyet ve kimlik kartlarının zorunlu olarak değişeceğine ve son tarihin de 31 Aralık 2023 olduğuna dair yalan paylaşım ve haberlere ilişkin olarak Dezenformasyonla Mücadele Merkezi açıklama yaptı. Kimlikler için herhangi bir yenileme tarihi olmadığını belirten Merkez, ehliyetler için ise tarihin 31 Aralık 2024 olduğunu belirtti.
Kaçırıp işkence etmişlerdi! Azmettirici Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'a 47 yıl hapis istemi

İşkenceye azmettiren belediye başkanına 47 yıl hapis istemi
Pazarcıyı öldüren gençten mahkemede tüyler ürperten savunma: Çocukken beni istismar etmişti

Pazarcıyı öldüren gencin cinayet sebebi çocukluk travması çıktı
Kredi kartı faiz oranları değişmeyecek

Merkez Bankası'ndan kredi kartı faizleriyle ilgili ezber bozan karar
İran, İsrail'den istihbarat almak için özel eğitimli kadınları kullanmaya başladı

İran, İsrail'e karşı genç ve güzel kadınları devreye soktu
Merkez Bankası faizi yüzde 42,50'ye yükseltti

Faiz bir kez daha arttı
Beyaz fosfor bombasıyla vurdular! Lübnan'dan İsrail'e rest: Derhal durun, topraklarımızdan çekilin

İsrail beyaz fosfor bombasıyla vurdu, Lübnan bu kez resti çekti
Anayasa Mahkemesi, cezaevindeki TİP Milletvekili Can Atalay için ikinci kez hak ihlali kararı verdi

Anayasa Mahkemesi'nden Can Atalay kararı
14 yaşındaki genç, babasını balta ile öldürdü

14 yaşındaki genç, babasının kafasını balta ile ezerek öldürdü
Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'TSK içerisinde tarikat yapılanmaları var' iddialarına yanıt

Milli Savunma Bakanlığı'ndan "TSK'da tarikat yapılanması var" iddialarına yanıt
Yeni asgari ücretle birçok kaleme değişiklik olacak

Asgari ücret zammıyla birçok kalemde değişiklik olacak

"Beni hamileyken ortada mı bırakacaksın?" diye bağıran kadına tekme attı

'Beni hamileyken ortada mı bırakacaksın?' diye bağıran kadına tekme attı

İstanbul'da bir aracın içerisinde tartışan kadın ve erkek otomobilden inip kavga etmeye başladı. Kadın sokak ortasında "Beni hamileyken ortada mı bırakacaksın?" diye bağırırken adam ise acımadan kadını tekmeledi. O anlar kamera ile kayıt altına alındı.
Türk sanatçılar Gazze için konser düzenledi! Okan Bayülgen'in sözleri alkış topladı

Sanatçıların Gazze için bir araya geldiği geceye Okan Bayülgen'in sözleri damga vurdu
İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan partisinden istifa etti

İYİ Parti'de bir milletvekili daha istifa etti
6 kız çocuğunu istismar eden bakkala 'iyi hal' indirimi! Sıkıştırıp zorla öpmüş, kucağına oturtmuş

6 kız çocuğunu istismar eden bakkala "iyi hal" indirimi
Depremde onlarca canı kurtaran kahramanların Adıyaman'a geliş görüntüleri ortaya çıktı

Onlarca canı kurtaran kahramanların deprem bölgesine geliş görüntüleri ortaya çıktı
Toyota, 1 milyon 120 bin aracı geri çağırıyor! İşte modelleri

Toyota 1 milyondan fazla aracını geri çağırıyor! İşte modelleri
Hesap 85 bin, bahşiş 175 bin TL! Abramoviç, İstanbul'da gittiği mekanda personeli ihya etti

İstanbul'da yemek yediği mekanda personeli ihya etti
Evde cesedi bulunan bebeğinin ölü doğduğunu söyleyen anne tutuklandı

Yeni doğan bebeğin cesedi evin mutfağında bulundu, anne tutuklandı
Altının gram fiyatı 1.908 liradan işlem görüyor

Altının yükselişi devam ediyor
Bursaspor takımı, Diyarbekirsporlu futbolcuyu soyunma odasına kadar kovaladı

Diyarbekirsporlu futbolcuyu soyunma odasına kadar kovaladılar
Banka hesabına yanlışlıkla gönderilen 635 bin TL'yi sahibine iade etti

Hesabına yanlışlıkla 635 bin TL geldi, devamında yaptıklarıyla adeta insanlık dersi verdi
Geçen yıl kilosu 100 liraydı, bu yıl 350! Yılbaşı hindilerine yoğun ilgi var

Fiyatı 3,5 kat artan yılbaşı hindilerinde talep patlaması yaşanıyor
Engelli çocuğunun yanında karısına defalarca yumruk attı! Kadının acı çığlığı kamerada

Karısına engelli çocuğunun yanında defalarca yumruk attı
9. kattan düşen genç kadın hayatını kaybetti

9'uncu kattan düşen kadın oracıkta can verdi
Hindistan, Çin ve ABD'de görüldü! DSÖ, hızla yayılan korona varyantı JN.1'i takibe aldı

ABD ve Çin'e sıçrayan varyant, Dünya Sağlık Örgütü'nün uykularını kaçırdı
Husiler, ABD'yi açık açık tehdit etti: Kızıldeniz'de gerilim artarsa savaş gemilerinizi vururuz

"ABD savaş gemilerini tek tek imha edeceğiz"
ABD ile Venezuela arasında 10 Amerikalı mahkum ile Maduro'nun sağ kolu takas edildi

Maduro, 1 kişi uğruna 10 ABD vatandaşını serbest bıraktı
Uzun süredir aranan DHKP/C'nin kritik ismi Caner Koç, saklandığı evde kıskıvrak yakalandı

Uzun süredir aranan DHKP/C'nin kritik ismi, saklandığı evde kıskıvrak yakalandı
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Bıçaklanan 3 kişiyi hastane önüne bırakıp kaçtılar

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