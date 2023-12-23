Güncel Haberleri
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Dekolteli avukatın başını yaktığı savcının tayin yeri belli oldu
Dün yayınlanan HSK Kararnamesi'yle 506 savcı ve hakimin yeri değiştirildi. Tayini çıkanlar arasında avukat B. N. T.'nin odasında poz verdiği savcı C.T. de yer aldı. Kararnamede, İstanbul Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan C.T.'nin Adana Cumhuriyet Savcılığı'na atandığı görüldü.
Eski sevgilisine dövüp zorla video çektirdiği söylenen Batuhan hakim karşısında
Eski sevgilisine "Bana video çekeceksin" ısrarında bulunup yazdığı notu zorla okutturarak video çektiği suçlamasıyla yargılanan oyuncu Batuhan Karacakaya hakim karşısına çıktı. Duruşma çıkışı konuşan Karacakaya, "Suçlamaları kabul edecek bir şey kalmadı. Çok güzel sürprizler var yani her şey güzel olacak" derken eski sevgilisi de ağlayarak uzaklaştı.
"Yenilemeyene 4 bin lira ceza verilecek" iddiası balon çıktı
Ehliyet ve kimlik kartlarının zorunlu olarak değişeceğine ve son tarihin de 31 Aralık 2023 olduğuna dair yalan paylaşım ve haberlere ilişkin olarak Dezenformasyonla Mücadele Merkezi açıklama yaptı. Kimlikler için herhangi bir yenileme tarihi olmadığını belirten Merkez, ehliyetler için ise tarihin 31 Aralık 2024 olduğunu belirtti.
"Beni hamileyken ortada mı bırakacaksın?" diye bağıran kadına tekme attı
İstanbul'da bir aracın içerisinde tartışan kadın ve erkek otomobilden inip kavga etmeye başladı. Kadın sokak ortasında "Beni hamileyken ortada mı bırakacaksın?" diye bağırırken adam ise acımadan kadını tekmeledi. O anlar kamera ile kayıt altına alındı.