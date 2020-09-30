İstanbul Haberleri

İstanbul - Bugün
Sektörde 70 yıldır faaliyet gösteren Alkoçlar ailesinin sahibi olduğu Alkoçlar Otelcilik ve Turizm AŞ iflas etti
İstanbul - Bugün
Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hocanın 7 yıl hapsi isteniyor
İstanbul - Bugün
Bir yaşındaki bebeğini işkence ederek öldüren anne tutuklandı: Sevmediğim zaman ısırıyordum
İstanbul - Dün
Kılıçdaroğlu, "CHP, HDP ile ittifak düşünüyor mu?" sorusuna yanıt verdi: İttifak arayışı diye bir şey yok
İstanbul - Dün
AK Parti Sözcüsü Çelik'in düzenlediği basın toplantısında Azerbaycan bayrağı dikkat çekti
İstanbul - Bugün
Son Dakika | İstanbul merkezli siber dolandırıcılık operasyonu
Gelen son dakika haberine göre İstanbul merkezli "siber dolandırıcılık" operasyonunda 30 kişi gözaltına alındı.
İstanbul - Bugün
BBP Genel Başkanı Destici: "Kardeşlik hukuku neyi gerektiriyorsa onu yapacağız"
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Azerbaycan yerden göğe haklı ve Azerbaycan'ın haklılığının bizim kardeş olmamızla hiçbir ilgisi yok. Aslında karşımızda ihtilaf kelimesinin kullanılabileceği bir durum da yok. Kardeşlik hukuku neyi gerektiriyorsa onu yapacağız" dedi.
İstanbul - Bugün
Kadın girişimcilerin desteklendiği SheMeansBusiness Programı'nın ikinci dönemi başlıyor
İstanbul - Bugün
Son dakika haberi | 'Uçakta unutulan eşya' satıyoruz diyerek vatandaşı dolandıran şebeke çökertildi: 30 gözaltı
İstanbul - Bugün
Oto tamircilerinde "dolu hasarı" yoğunluğu yaşanıyor
İstanbul'un çeşitli bölgelerinde etkili olan dolu yağışı nedeniyle araçlarda oluşan hasarlar, oto tamircilerinde yoğunluğa neden oldu.
İstanbul - Bugün
Son dakika haber | Şeyda Yılmaz'ın şüpheli ölümüyle ilgili M.A.D.'nın arkadaşını götüren taksi şoförü o geceyi anlattı
İstanbul - Bugün
GRAFİKLİ "Kurtlar Vadisi"nin Testere Necmi'si: Tarık Ünlüoğlu
Tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu Tarık Ünlüoğlu, vefatının 1'inci yılında yad ediliyor.
İstanbul - Bugün
Bakan Soylu, Çarşı ve Mahalle Bekçileri Mezuniyet Töreni'nde konuştu Açıklaması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Çarşı ve mahalle bekçilerimiz, 1 Eylül 2018-31 Ağustos 2020 arasında toplam 5 bin 630 hırsızlık olayına müdahale etmişlerdir.
İstanbul - Bugün
Bakan Kasapoğlu, İstanbul'da temel atma törenine katıldı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Fatih'te yapılacak Draman Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi'nin temel atma törenine katıldı.
İstanbul - Bugün
13. İstanbul Moda Konferansı 8 Ekim'de başlayacak
Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Başkanı Hadi Karasu, Avrupalı markaların artık ihtiyaçlarını yakın bölgelerden, minimum stokla ve hızlı döndürebilecekleri ülkelerden tedarik etme yoluna gideceğini belirterek, "Nitekim bu değişimin yansımalarını görmeye başladık.
İstanbul - Bugün
Son Dakika | Papiss Cisse, Fenerbahçe ile transfer görüşmesi yapmak için saat 16.55'te İstanbul'a gelecek.
Gelen son dakika haberine göre Papiss Cisse, Fenerbahçe ile transfer görüşmesi yapmak için saat 16.55'te İstanbul'a gelecek.
İstanbul - Bugün
Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 568 milyar lira oldu.
İstanbul - Bugün
Son dakika... Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
Son dakika haberlerine göre Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 10 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 10 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Borusan Mannesmann 16,01 16,67 -3,96...
İstanbul - Bugün
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 4.571 4,21 BIST SINAİ 1.695 1,24 BIST GIDA, İÇECEK 1.
İstanbul - Bugün
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi ASELSAN 1.064.670.198 Şişe Cam 968.979.580 Karsan Otomotiv 521.673.
İstanbul - Bugün
Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Gübre Fabrikaları 31,96...
İstanbul - Bugün
Borsada günün ilk yarısı (1)
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.
İstanbul - Bugün
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 5.135 -0,11 BIST ANKARA 2.153 1,59 BIST ANTALYA 1.450 1,73 BIST BALIKESİR 1.463 1,26 BIST BURSA 3.
İstanbul - Bugün
Piyasalarda gün ortası
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,05 değer kazanarak 1.135,08 puana yükseldi.
İstanbul - Bugün
Son dakika haber... Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
Son dakika gelişmesine göre Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,05 değer kazanarak 1.135,08 puana yükseldi.
İstanbul - Bugün
Ayakkabı sektörünün ilk fiziksel fuarı AYMOD başladı
Ayakkabı sektörünün pandemi sürecindeki ilk fiziksel fuarı olma özelliği taşıyan "63. Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı (AYMOD)", salgına karşı tüm önlemler alınarak bugün İstanbul'da kapılarını açtı.
İstanbul - Bugün
8. Boğaziçi Film Festivali'nin "Bosphorus Film Lab" jürisi açıklandı
8. Boğaziçi Film Festivali'nin endüstri bölümü Bosphorus Film Lab'in Pitching Platform ve Work in Progress sunumlarını değerlendirecek jüri üyeleri belli oldu.
İstanbul - Bugün
(ARŞİV) 1 ton 271 kilogram eroin ele geçirilmesine ilişkin 8 sanığın yargılanmasına devam edildi
İstanbul - Bugün
Marmara Bölgesi Deprem Hazırlıkları Paneli düzenlenecek
Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Yer ve Uzay Bilimleri Enstitüsü ev sahipliğinde çevrim içi olarak 13-15 Ekim'de gerçekleştirilecek 2. Uluslararası Afet ve Dirençlilik Kongresi kapsamında Marmara Bölgesi Deprem Hazırlıkları Paneli düzenlenecek.
İstanbul - Bugün
Son dakika haber! Kübra Boyraz'ı ölümüne neden olan estetikçilerin mağduru: TIR çarpmış gibiyidim
İstanbul - Bugün
Son dakika haberi | Başkan İmamoğlu: "İstanbul'a iki olimpik atletizm pisti daha kazandıracağız"
İstanbul - Bugün
Altın fiyatları
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 471,40 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.126,00 lira oldu.
İstanbul - Bugün
Bakırköy'de eski eşini darp eden sanığın 26 yıl hapsi istendi
BAKIRKÖY'de boşandığı eşi Rüya K.'yi (29) farklı tarihlerde darp edip, yaraladığı ve evinin önünde ateş ettiği iddiasıyla tutuklanan sanık Tarık Keskin.
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Marmara Bölgesi’nde bulunan İstanbul, Türkiye'nin en kalabalık, ekonomik, tarihi ve sosyo-kültürel açıdan en önemli şehridir. Yüzölçümü 5.461 km2 olan İstanbul’un 39 ilçesi vardır. Tarihte ilk olarak üç tarafı Marmara Denizi, Boğaziçi ve Haliç'in sardığı bir yarım ada üzerine kurulan şehirdir. Hilâfetin Osmanlı'ya 1517'den kaldırıldığı 1924'e kadar İslam'ın da merkezi olmuştur. İstanbul, 13 Ekim 1923 tarihinde başkentin Ankara'ya taşınmasıyla bu özelliğini yitirmiştir. Bu şehrimiz için özel olarak hazırladığımız İstanbul haberleri sayfasında, şehre ait en güncel haberleri, gündeme dair fotoğrafları ve son dakika gelişmeleri güncel olarak sizlere sunuyoruz. Ayrıca şehrin tüm ilçe ve beldelerine ait politika, spor, genel kültür ve en yerel gelişmeleri okuyabileceğiniz İstanbul son dakika haber sayfamızda günlük hava durumu, namaz vakitleri ve sinema seans bilgilerine de ulaşabilirsiniz.