Marmara Bölgesi’nde bulunan İstanbul, Türkiye'nin en kalabalık, ekonomik, tarihi ve sosyo-kültürel açıdan en önemli şehridir. Yüzölçümü 5.461 km2 olan İstanbul’un 39 ilçesi vardır. Tarihte ilk olarak üç tarafı Marmara Denizi, Boğaziçi ve Haliç'in sardığı bir yarım ada üzerine kurulan şehirdir. Hilâfetin Osmanlı'ya 1517'den kaldırıldığı 1924'e kadar İslam'ın da merkezi olmuştur. İstanbul, 13 Ekim 1923 tarihinde başkentin Ankara'ya taşınmasıyla bu özelliğini yitirmiştir. Bu şehrimiz için özel olarak hazırladığımız İstanbul haberleri sayfasında, şehre ait en güncel haberleri, gündeme dair fotoğrafları ve son dakika gelişmeleri güncel olarak sizlere sunuyoruz. Ayrıca şehrin tüm ilçe ve beldelerine ait politika, spor, genel kültür ve en yerel gelişmeleri okuyabileceğiniz İstanbul son dakika haber sayfamızda günlük hava durumu, namaz vakitleri ve sinema seans bilgilerine de ulaşabilirsiniz.