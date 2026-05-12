Michael Jackson'ın gizli ailesinden cinsel istismar iddiası: O bir canavardı

Michael Jackson’ın yıllarca “gizli ailesi” olarak anılan Cascio ailesinin dört çocuğu, ünlü şarkıcının kendilerini çocuk yaşta istismar ettiğini öne sürdü. “60 Minutes Australia” programına konuşan kardeşlerden biri Jackson için “O bir canavar” ifadelerini kullanırken, kardeşler ünlü şarkıcının hediyeler ve lüks yaşamla güvenlerini kazandıktan sonra yıllarca cinsel istismarda bulunduğunu iddia etti.

“DÜNYAYI KANDIRDI”

Kardeşlerden Dominic Cascio, “O bir canavar. Dünyayı masum biri olduğuna inandırdı” ifadelerini kullandı. Şubat ayında dava açan kardeşler, Jackson’ın kendilerini Neverland Çiftliği’nde, dünya turnelerinde ve ünlü isimlerin evlerinde istismar ettiğini ileri sürdü.

“11 YAŞIMDAYDIM”

Eddie Cascio, Jackson’ın kendisini ilk kez 1993 Dangerous turnesi sırasında taciz ettiğini iddia ederek, “Her şey o zaman değişti” dedi. Marie-Nicole Cascio ise Jackson’ın kendisini soyunmaya zorladığını ve uygunsuz davranışlarda bulunduğunu öne sürdü.

Kardeşler ayrıca Jackson’ın kendilerine küçük yaşta alkol ve reçeteli ilaç verdiğini iddia etti.

JACKSON CEPHESİ SUÇLAMALARI REDDETTİ

Michael Jackson’ın mirasını temsil eden avukat Marty Singer ise suçlamaların “para koparma girişimi” olduğunu savundu. Singer, iddiaların Jackson’ın ölümünden yıllar sonra gündeme getirilmesine dikkat çekti.

Erdem Aksoy
