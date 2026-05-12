Sigara tiryakileri dikkat! Milyonluk cezalar geliyor

Türkiye’de sigara ve tütün ürünlerine yönelik sert düzenlemeler içeren yasa taslağı hazırlanıyor. AK Parti’nin Meclis’e sunmaya hazırlandığı düzenlemeyle 2040’tan itibaren tüm tütün ürünlerinin satışının yasaklanması, açık alanlarda sigara kullanımının ciddi şekilde sınırlandırılması ve kurallara uymayanlara milyonlarca liralık ceza verilmesi planlanıyor.

  • 1 Ocak 2040'tan itibaren Türkiye'de tüm tütün ürünlerinin satışı yasaklanacak.
  • Yasağa aykırı tütün satışı ve üretimine 1 milyon TL ile 5 milyon TL arasında para cezası uygulanacak.
  • Yasaklı alanlarda tütün kullanan bireylere 5 bin TL idari para cezası kesilecek.

Türkiye, son yılların en kapsamlı sigara ve tütün ürünleri düzenlemesiyle yeni bir döneme girmeye hazırlanıyor. Sağlık Bakanlığı'nın desteğiyle AK Parti'nin Meclis'e sunacağı 41 maddelik yasa taslağı, "2040’ta tütünsüz nesil" hedefiyle Avrupa Birliği vizyonuna paralel olarak geliştirildi. Yasa taslağı tütün mamullerinin kullanımına ve satışına yönelik radikal önlemler içeriyor.

2040'TAN İTİBAREN TÜTÜN ÜRÜNLERİNİN SATIŞI YASAKLANACAK

En dikkat çekici başlıklardan biri, 1 Ocak 2040’tan itibaren Türkiye genelinde tüm tütün ürünlerinin satışının bütünüyle yasaklanacak olması. Buna göre, yalnızca sigara değil, elektronik sigara ve ısıtılmış tütün cihazları gibi nikotin içeren tüm ürünler piyasadan kaldırılacak.

AMAÇ TÜTÜN TÜKETİMİNİ SINIRLAMAK

Mevcut yasağın ötesine geçen yeni düzenlemeyle, tütün tüketiminin toplumsal yaşamdaki etkileri de minimuma indirilmeye çalışılıyor. Restoran, kafe ve pastanelerde açık alanlarda sigara içimi büyük ölçüde sınırlandırılacak. İşletmelerde yalnızca alanın yüzde 10’u kadar özel bir bölümde sigara içmeye izin verilecek ve bu alanlarda yiyecek-içecek servisi ile garson hizmeti kesinlikle sağlanmayacak.

Satış süreçlerinde de önemli değişikler yolda: nakit ödeme dönemi son bulacak. Tütün ürünleri, yalnızca kimlik ve yaş denetiminin yapılabildiği elektronik sistemler üzerinden satılabilecek.

Elektronik sigaralar ve türevleri de dâhil olmak üzere tüm nikotinli ürünlerin üretimi ve dağıtımı da tamamen yasak kapsamına alınacak. Bu kurallara uymayanlara yönelik oldukça ağır yaptırımların uygulanması öngörülüyor.

AĞIR YAPTIRIMLAR GELİYOR

Getirilmesi planlanan yaptırımlar arasında, yasağa aykırı şekilde tütün satışı ve üretimine devam eden kişi ya da işletmelere tam 1 milyon TL ile 5 milyon TL arasında değişen para cezaları var. Bu miktar, önceki uygulamalara göre yaklaşık 100 katlık bir artış anlamına geliyor. Tütün ürünlerinin çocuklara satılması halinde ise, bir yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.

Belirlenen yasaklı alanlarda tütün mamulü kullanan bireyleri ise 5 bin TL’lik idari para cezası bekliyor. Kurallara uymayan işletmeler, ilk aşamada 50 bin TL’den başlayan para cezası ve tekrar halinde ise kademeli olarak kapatma yaptırımı ile karşılaşacaklar.

Hazırlanan tasarı Meclis gündemine geldiğinde, tütün ürünlerinin ülke genelindeki erişimi ve tüketiminde önemli bir değişim yaşanması bekleniyor. Bu adımlar, toplum sağlığının korunması amacıyla atılırken, düzenlemenin hayata geçip geçmeyeceği ve uygulamadaki etkileri yakından takip edilecek.

Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıyasin açöldüm:

2040 da ama haberi şimdimiii...daha 14 sene varrrr

Haber YorumlarıAli şahdan Ungan:

Sigara bir haktır engelleyemez ! şakka lan şakka 12 yıldır bırakmışım içmiyorum,tavsiye ederim harika bir şey.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

