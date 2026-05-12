Uzun süredir tutukluydu! Şarkıcı Yusuf Güney için yeni karar

Dijital platformdaki bir yayında "Ayahuska Çayı"na özendirici ifadeler kullandığı gerekçesiyle tutuklanan şarkıcı Yusuf Güney, 'ev hapsi' şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulanarak tahliye edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir dijital platformda yayınlanan programa katılan Yusuf Güney'in 'Ayahuska Çayı'na özendirici ifadeler kullandığını tespit etti. 

9 NİSAN'DA TUTUKLANMIŞTI

Yapılan incelemelerde, 'Ayahuska Çayı' içerisinde bulunan DMT maddesinin, yasaklı maddeler arasında yer aldığı belirlendi. Çalışmaların devamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Yusuf Güney 9 Nisan'da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA TAHLİYE

Güney'in, 'ev hapsi' şeklinde adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliye edilmesine karar verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Yorumlar (2)

Legend ishere:

Zaten hapiste değildi. Bunu içeri aldıklarında hemen Astral seyehate çıktı. Dolayısı ile mapus damları yusufa bahçelerden gül bahçesi oldu. Ouahahshsgsh

Ad NO:

Düşünür 'ün uzaylı akrabası.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

