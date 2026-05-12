Haberler

Cemal Enginyurt, Muhittin Böcek'e ateş püskürdü! Ağzını fena bozdu

Cemal Enginyurt, Muhittin Böcek'e ateş püskürdü! Ağzını fena bozdu Haber Videosunu İzle
Cemal Enginyurt, Muhittin Böcek'e ateş püskürdü! Ağzını fena bozdu
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Muhittin Böcek ve oğlu Gökhan Böcek’in etkin pişmanlık ifadeleri siyaset gündemine damga vurdu. Böcek ailesi, kendilerinden adaylık için 1 milyon avro istendiği yönünde iddiada bulundu. CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ise "İtirafçı olan yavşaklar var. Antalya'da bir Böcek var tam bir böcek" diyerek ağzını bozdu.

  • Gökhan Böcek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in talimatıyla Veli Ağbaba'nın, Muhittin Böcek'in yeniden aday gösterilmesi için 1 milyon avro talep ettiğini iddia etti.
  • Muhittin Böcek'in ifadesinde oğlunun 1 milyon avro iddiasını doğruladığı aktarıldı.
  • CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Muhittin Böcek ve oğluna yönelik ağır ifadeler kullandı.

Görevden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile oğlu Gökhan Böcek hakkında yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında dikkat çeken ifadeler ortaya çıktı. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan Gökhan Böcek, CHP içinde adaylık sürecine ilişkin çarpıcı iddialarda bulundu.

"ADAYLIK İÇİN 1 MİLYON AVRO" İDDİASI

Gökhan Böcek ifadesinde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in talimatıyla Veli Ağbaba’nın kendisini aradığını ve Muhittin Böcek’in yeniden aday gösterilmesi için 1 milyon avro talep edildiğini öne sürdü. Durumu babasına anlattığını belirten Gökhan Böcek, Muhittin Böcek’in de “Gereğini yap” dediğini iddia etti.

Gökhan Böcek, söz konusu parayı bir aracı üzerinden teslim ettiğini ifade ederken, Muhittin Böcek’in de ifadesinde oğlunun bu beyanını doğruladığı aktarıldı.

CEMAL ENGİNYURT ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Gelişmeler sonrası CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt’tan çok sert açıklamalar geldi. Enginyurt, Muhittin Böcek ve oğluna yönelik ağır ifadeler kullanarak tepki gösterdi.

Enginyurt açıklamasında, “İtirafçı olan yavşaklar var. Antalya'da bir Böcek var, tam bir böcek. Ulan oğlum sen o görüntülerden utanmıyorsun da CHP’ye laf mı atıyorsun? Hadsiz, terbiyesiz. CHP’ye rüşvet vermiş. Lan Muhittin Antalya’da senin için söylenenler arşa çıkmıştı” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com
Korkulan oldu! İran'dan dünyayı alarma geçiren nükleer tehdit

Korkulan oldu! İran'dan dünyayı alarma geçiren nükleer tehdit
Trump'ın korku dolu anları! Kuşu dron sanınca büyük panik yaşadı

Trump'ın ecel terleri! Korkudan neredeyse kürsünün altına girecekti
Türkiye'de bir ilk! 150 bin isteniyordu, asgari ücretle göreve başladılar

150 bin isteniyordu, asgari ücretle göreve başladılar
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıŞuayip Şahin:

Kapı beslemesi! Niçin, söylenenlerin arşa çıkmasını beklediniz? Gereğini yapamadınız?

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aziz Yıldırım'ın zor anları! Ağlamamak için kendini zor tuttu

Aziz Yıldırım'ın zor anları! Ağlamamak için kendini zor tuttu
Mehirde çıtayı arşa çıkardı! Gelinden ağızları açık bırakan talep

Mehirde çıtayı arşa çıkardı! Gelinden ağızları açık bırakan talep
Türkiye'deki ABD'li dev şirket iflas etti! Alacaklılar kapıya dayandı

Türkiye'deki ABD'li dev şirket iflas etti! Alacaklılar kapıya dayandı
İran'da terör suçlamasıyla 1 kişi idam edildi

Komşuda şafak vakti idam! Cezası infaz edildi
Aziz Yıldırım'ın zor anları! Ağlamamak için kendini zor tuttu

Aziz Yıldırım'ın zor anları! Ağlamamak için kendini zor tuttu
Uzak Şehir'deki kamyonet sahnesine tepki yağdı: Hint dizileri gibi olmuş

İzleyiciyi isyan ettiren sahne: Hint dizileri gibi olmuş
İstanbul merkezli 16 ilde DEAŞ operasyonu! 43 şüpheli gözaltına alındı

Örgüte ağır darbe! Kapıları koçbaşıyla kırıp tek tek aldılar