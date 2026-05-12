Cemal Enginyurt, Muhittin Böcek'e ateş püskürdü! Ağzını fena bozdu

Görevden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile oğlu Gökhan Böcek hakkında yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında dikkat çeken ifadeler ortaya çıktı. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan Gökhan Böcek, CHP içinde adaylık sürecine ilişkin çarpıcı iddialarda bulundu.

"ADAYLIK İÇİN 1 MİLYON AVRO" İDDİASI

Gökhan Böcek ifadesinde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in talimatıyla Veli Ağbaba’nın kendisini aradığını ve Muhittin Böcek’in yeniden aday gösterilmesi için 1 milyon avro talep edildiğini öne sürdü. Durumu babasına anlattığını belirten Gökhan Böcek, Muhittin Böcek’in de “Gereğini yap” dediğini iddia etti.

Gökhan Böcek, söz konusu parayı bir aracı üzerinden teslim ettiğini ifade ederken, Muhittin Böcek’in de ifadesinde oğlunun bu beyanını doğruladığı aktarıldı.

CEMAL ENGİNYURT ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Gelişmeler sonrası CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt’tan çok sert açıklamalar geldi. Enginyurt, Muhittin Böcek ve oğluna yönelik ağır ifadeler kullanarak tepki gösterdi.

Enginyurt açıklamasında, “İtirafçı olan yavşaklar var. Antalya'da bir Böcek var, tam bir böcek. Ulan oğlum sen o görüntülerden utanmıyorsun da CHP’ye laf mı atıyorsun? Hadsiz, terbiyesiz. CHP’ye rüşvet vermiş. Lan Muhittin Antalya’da senin için söylenenler arşa çıkmıştı” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com