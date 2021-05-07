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GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray fena karıştı! Mustafa Cengiz Yönetimi, seçim sürecine dahil olan Divan Kurulu'na kılıç çekti
Vefa Küçük'ten 'G.Saray'daki gibi seçim iptal olur mu?' sorusuna net yanıt: Bizde iptal olmaz
Galatasaray'da seçim kaosu! Yönetim iptal etti, Divan Kurulu tam tersini söyledi
Zenit, Marcao için Galatasaray'a 15 milyon euroluk teklif yapmaya hazırlanıyor
Jardel'den Emre Belözoğlu'na sansür! Galatasaraylı taraftarlar beğeni yağmuruna tuttu
Fatih Altaylı: İstanbul Valiliği, G.Saray'a seçimlere devletin karıştırılmaması için yazı gönderdi
Ünlü yorumcu Karakullukçu'dan Başkan Cengiz'e sert sözler: Vıcık vıcık koltuk sevdalısı, tarihin en kötü başkanı
Abdurrahim Albayrak da Cengiz'e kılıç çekti: Hiç merak etmeyin, seçim en geç haziran ayında olacak
"Arda Turan'a aşıktım" diyen dizi oyuncusu Bahar Şahin, gönlünü Beşiktaşlı Dorukhan'a kaptırdı
Fenerbahçe Yöneticisi Pirşen: Alanya maçı kaldığı yerden başlasın, bu kararı derbiden önce açıklayın
Fatih Altaylı: Sen ne utanmaz adammışsın Mustafa Cengiz, ar damarın var mı
Devler Ligi'nde finale Chelsea'nin yükselmesiyle Türk kulüplerinin Avrupa'daki yeri tehlikeye girdi
Haldun Üstünel, 20'li yaşlar akımına dahil olduğu paylaşımda Fenerbahçe'yle dalga geçti
Galatasaray'da iptal edilen başkanlık seçiminin ardından Mahmut Recevik ile Emre Erdoğan istifa etti
Burak Elmas: Devlet adına niyet okuyarak iptal olamaz
Galatasaray taraftarları iptal edilen başkanlık seçiminden sonra ateş püskürdü: İstenmiyorsun Mustafa Cengiz
Radamel Falcao'nun hayatı dizi oluyor
Boupendza: Lemina bana Galatasaray'a transfer olmam gerektiğini söyledi
Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe, Galatasaray'ı 104-79 mağlup etti
GS TV çıldırdı! Belhanda'nın ardından Burak Yılmaz'ın gollerine de sansür uygulandı
Şampiyonluk oranlarında Fenerbahçe ve Galatasaray'a neredeyse hiç şans tanınmadı
Derbi öncesi kamera karşısına geçen Larin, "Benim idolüm Drogba, her yerden gol atarım" dedi
Eski Tahkim Kurulu Başkanı ve Galatasaray Yöneticisi Türker Arslan, koronaya yenik düştü
Galatasaray, Melo'nun birebir benzeri olan Paulinho'yu gözüne kestirdi
West Bromwich Albion taraftarları, Mbaye Diagne'ye sosyal medyada ateş püskürdü
Alanyaspor'da Salih Uçan'ın elmacık kemiği kırıldı
Sezonun en kritik maçında Galatasaray, şampiyonluğa koşan Beşiktaş karşısında favori gösterildi
Fenerbahçe eldeki forvetlerin hepsiyle yolları ayırıp, G.Saray'dan Halil, Giroud ve Cavani'yi getirmek istiyor
Ünlü yorumcu Çelikler: UEFA Kupası'nın kazanıldığı gün Terim istifa edecek, bu net bilgidir
Ahmet Çakar'dan Halis Özkahya'ya sert eleştiri: Gedson'a kırmızı vermemek eyyamdır
Gedson Fernandes'in yaptığı sert müdahaleden sonra kırmızı kart görmemesi tepki çekti
Fatih Terim: Beşiktaşlı dostlarımızı tüm teknik heyet, futbolcular olarak dizilir alkışlarla uğurlarız
Menajerinin Trabzonspor'a önerdiği Belhanda'ya yönetim onay vermedi, Abdullah Avcı 'alınsın' dedi
Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarlarının Beşiktaş'ı tebrik ettiği paylaşımlar sosyal medyaya damga vurdu
Sakatlıktan kurtulan Falcao idmanda fırtına gibi esti, Terim ve arkadaşlarından alkış aldı
Mohamed'in tapusuna sahip Mısır kulübü Zamalek: Galatasaray bize gerekli ödemeyi henüz yapmadı
İki ay önce takımdan yaka paça gönderilen Belhanda, bir suçluymuş gibi kulüp televizyonunda sansüre uğradı
Galatasaray, Patrick Aanholt ve Aytaç Kara'nın ardından Schalke'den Suat Serdar'la da anlaşma sağladı
Şampiyonluk oranları güncellendi, ipi göğüsleme ihtimalinde en büyük düşüş Fenerbahçe'de oldu
Emre Akbaba, Galatasaray'da kalabilmek için 10 milyon TL'lik indirim yaptı
Bankalar Birliği ile yapılan anlaşma sebebiyle Feghouli ve Falcao'nun Galatasaray'dan ayrılması gerekiyor
Fatih Terim'den TFF'ye gönderme: Başka konularda karar alamayanları jet hızıyla tepki vermesinden ötürü tebrik ediyorum
Galatasaray'da koronavirüse yalanan futbolcu sayısı 4'e yükseldi
TFF'den Terim'e jet yanıt: Terim ve yardımcısı Davala küfür ettiği için ceza aldı, Belözoğlu ve yardımcısı Demirel ihlalleri aşmadı
Şampiyonluk yarışındaki en kritik maç olan Galatasaray-Beşiktaş derbisi, 8 Mayıs Cumartesi günü oynanacak
G.Saray Başkan Adayı Öztürk: Aziz Yıldırım'ın 20 yıllık dönemi sayesinde çok şampiyonluk gördük, inşallah Ali Koç da o kadar kalır
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07 Mayıs 2021 Cuma 14:12:03