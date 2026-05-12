Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, AK Parti'de! Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

CHP'den ayrılan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, "Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı"nda AK Parti'ye katıldı. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'ye hizmet mücadelesini bugünden itibaren AK Parti çatısı altında yürütecek Afyonkarahisar ve Dinar Belediye Başkanlarına aramıza hoş geldiniz diyorum" dedi.

ROZETLERİ ERDOĞAN TAKTI

Erdoğan'ın konuşması sonrası Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal ve Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu'ya AK Parti rozeti takıldı.