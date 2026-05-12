Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, AK Parti'de! Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Kongre Merkezi'nde partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda CHP'den istifa eden Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'a AK Parti rozeti taktı. Aynı törende Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu'da AK Parti'ye katıldı.
CHP'den ayrılan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, "Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı"nda AK Parti'ye katıldı. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'ye hizmet mücadelesini bugünden itibaren AK Parti çatısı altında yürütecek Afyonkarahisar ve Dinar Belediye Başkanlarına aramıza hoş geldiniz diyorum" dedi.
ROZETLERİ ERDOĞAN TAKTI
Erdoğan'ın konuşması sonrası Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal ve Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu'ya AK Parti rozeti takıldı.