Haberler

Galatasaray, Avrupa'da sadece Bayern Münih'e geçildi

Galatasaray, Avrupa'da sadece Bayern Münih'e geçildi Haber Videosunu İzle
Galatasaray, Avrupa'da sadece Bayern Münih'e geçildi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray, Süper Lig'de elde ettiği şampiyonluklarla 2000'li yıllara damgasını vurdu. Bundesliga'da 2000'li yılları domine eden Bayern Münih, tam 20 kez lig şampiyonluğu yaşadı. Alman kulübünün ardından Galatasaray, 13 şampiyonlukla Barcelona, Porto ve PSV ile ikinci sırayı paylaşıyor.

  • Galatasaray, 2000'li yıllarda Avrupa'nın ilk 10 ligi arasında en fazla şampiyonluk yaşayan ikinci takımdır.
  • Galatasaray'dan daha fazla şampiyonluk yaşayan tek takım, 20 kezle Bayern Münih'tir.
  • Galatasaray, 2000'li yıllarda 13 Süper Lig şampiyonluğu kazanmıştır.

Galatasaray, Avrupa'da 2000'li yıllardaki şampiyonluklarıyla sadece Alman kulübü Bayern Münih'e geçildi.

GALATASARAY'IN TEK RAKİBİ BAYERN MUNIH

Son dört sezonda Türkiye'de Süper Lig'i domine eden sarı-kırmızılı kulüp, İngiltere (Premier Lig), İspanya (LaLiga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'nın (Ligue 1) yanı sıra Portekiz, Hollanda, Belçika ve Çekya ligleri arasında 2000'li yıllarda en fazla şampiyonluk sevinci yaşayan takımlar sıralamasında ikinci oldu.

Avrupa'nın ilk 10 ligi içinde bu dönemde Galatasaray'dan daha fazla şampiyonluk sevincini sadece Almanya ekibi Bayern Münih yaşadı. Sarı-kırmızılı kulüp, Süper Lig'de elde ettiği şampiyonluklarla 2000'li yıllara damgasını vurdu. Bundesliga'da 2000'li yılları domine eden Bayern Münih ise tam 20 kez lig şampiyonluğu yaşadı. Galatasaray, Avrupa'nın ilk 10 ligi içinde 2000'li yıllarda en fazla şampiyonluk kupası kaldıran takımlar sıralamasında 2'nciliği Barcelona, Porto ve PSV ile paylaştı.

Türk kulüpleri arasında sarı-kırmızılı takım, bu süreçte 13 Süper Lig şampiyonluğu kazandı. 2000'li yıllarda Fenerbahçe'nin 6, Beşiktaş'ın 5, Trabzonspor, Bursaspor ve Başakşehir'in ise 1'er şampiyonluğu bulunuyor.

Galatasaray'ın 2000'li yıllardaki şampiyonluk yaşadığı sezonlar şöyle:

1999-2000, 2001-2002, 2005-2006, 2007-2008, 2011-2012, 2012-2013, 2014-2015, 2017-2018, 2018-2019, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026

İLK 5'TEKİ KULÜPLER, BU SEZON DA ŞAMPİYON

Avrupa'da 2000'li yıllarda en fazla şampiyonluk yaşayan ilk 5 takım, bu sezonu da şampiyon olarak tamamladı. İlk 5'teki Bayern Münih, Galatasaray, Porto, Barcelona ve PSV, sezonu liglerinde zirvede bitirdi.

Avrupa'nın ilk 10 liginde 2000'li yıllarda en fazla lig şampiyonluğu yaşayan 5 kulüp:

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıHande Gürcüm:

Galatasaray gerçekten zirveye oturmuş ya! Bayern'i bile geride bırakacak hız giderse! ??

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıİtibar Erdem:

Harika bir başarı ama eski günler gibi değil artık ?? Geleneksel futbol özlüyorum doğrusu... ??

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYücel Şentürk:

Kadın antrenör mü olmuş? Ha? Ne zaman böyle şeyler başladı? Oyuncuları kim yönetiyor cidden. Şampiyonluk tabii de Galatasaray'ın hakkı ama...

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Turan yeni sezonda çalıştıracağı takımı resmen açıkladı

İşte yeni sezonda çalıştıracağı takım

Rozeti taktı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini öptü

Rozeti taktı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini öptü
Bakan Tekin'den ezber bozan müfredat çıkışı: O ifadelerin hepsi değiştirildi

Müfredatta dikkat çeken değişiklik: O ifadelerin hepsi değiştirildi
Eşiyle tartıştı, evi ateşe verip çatıdan atlayarak kaçtı

Güler misin, ağlar mısın! Eşiyle tartışan adamın yaptıkları akılalmaz
Dünya Kupası tarihinde bir ilk yaşanacak

Milyonların beklediği organizasyonda daha önce görülmemiş bir ilk
Gençlerbirliği, Trabzonspor karşısında 18 yıllık özlemi dindirmek istiyor

Trabzonspor'u yenerlerse 18 yıl sonra bir ilk olacak

Genç kadının ortaokul öğretmenine attığı mesaj olay oldu

Genç kadının ortaokul öğretmenine attığı mesaj olay oldu
Anderson Talisca sezonu kapadı

Kimse böyle bitmesini beklemiyordu