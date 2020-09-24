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Fenerbahçe Haberleri
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FENERBAHÇE HABERLERİ
Fenerbahçe, Muriqi'in transfer gelirinden yüzde 15 pay alması gereken Rizespor'a para yerine oyuncu teklif etti
Rıdvan Dilmen, Muriqi'in Lazio'ya transferinden 1 gün sonra PSG'nin de devreye girdiğini söyledi
Fenerbahçe Marcel Tisserand transferinde mutlu sona ulaştı
Son Dakika: Fenerbahçe, Muriqi için Lazio ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi
Çaykur Rizespor, Vedat Muriqi transferinden 2.6 milyon euro pay alacak
Fenerbahçe, Edinson Cavani için 5 milyon euroluk teklif yaptı
Vedat Muriqi, 20.3 milyon euro karşılığında Lazio'ya gidiyor
Fenerbahçe Garry Rodrigues yerine Dimitrios Limnios'u istiyor
Fenerbahçe, Michael Frey'i 1 yıllığına Kasımpaşa'ya kiralayacak
Eran Zahavi, Fenerbahçe'ye gel çağrısını yanıtsız bırakmadı: 500 bin beğeni karşılığında
Fenerbahçe, Anadolu kulüplerinin formalarını Fenerium'da satacak
Beşiktaş'ın gündemindeki Nikola Kalinic'in menajeri Fenerbahçe ile görüşmek için İstanbul'a gelecek
Fenerbahçe, sözleşmesi karşılıklı feshedilen Tolgay Arslan ile yollarını ayırdı
Fenerbahçe'nin gündemindeki Eran Zahavi, Guangzhou ile olan sözleşmesini feshetti
Fenerbahçe, Tolgay Arslan'ın sözleşmesini feshetmek için görüşmelere başladı
Fenerbahçe, Tolgay Arslan ile yollarını ayırıyor
Fenerbahçe, Hırvat futbolcu Marko Livaja'ya 2 milyon euro teklif etti
Fenerbahçe, Diego Perotti transferi için Roma'ya haber yolladı
Fenerbahçe, yeni transferi Barış Sungur'u Kırşehir Belediyespor'a kiraladı
Fenerbahçe, yeni transfer Mame Thiam'ın hat-trick yaptığı maçta Antalyaspor'u 4-0 mağlup etti
Fenerbahçe, Vedat Muriqi için 22 milyon euro istiyor
Fenerbahçe, Samuel Kalu'nun transferi için son aşamaya geldi
Fenerbahçe'nin gündemindeki Zahavi için Maccabi Tel Aviv devreye girdi
Fatih Terim, Fenerbahçeli Deniz Türüç'ü Galatasaray'a istiyor
Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu, milli takım seçimi konusunda tereddüt yaşıyor
Fenerbahçe'nin yeni transferi Marcel Tisserand, imza için İstanbul'a geliyor
Perulu golcü Aldair Rodriguez'den Fenerbahçe açıklaması: İlgileri oldu ve görüştük
Altay Bayındır'ın 35 metreden yediği frikik golü, Fenerbahçe'nin hazırlık maçına damga vurdu
Son Dakika: Fenerbahçe, Ekvadorlu golcü Enner Valencia'yı 3 yıllığına renklerine bağladı
Erol Bulut, Fenerbahçe'den ayrılacak oyuncuları netleştirdi
Ümraniyespor, eski Fenerbahçeli Moussa Sow'u transfer etti
F.Bahçe'ye beslediği sevgiyle bilinen Survivor Aycan, ALGSPOR'a transfer oluyor
Fenerbahçe, Bankalar Birliği ile anlaşıldığına dair çıkan haberleri yalanladı
Koronavirüs testlerinin sonuçlarını TFF ile paylaşmayan Fenerbahçe'ye 24 bin TL para cezası verildi
Fenerbahçe, İsviçre Federal Mahkemesi'ne yaptığı itiraz başvurusu reddedilen Trabzonspor'dan 137 bin TL tazminat alacak
Fenerbahçe'nin yeni transferi Mauricio Lemos'tan transfer itirafı: Barcelona'dan teklif almıştım
Fenerbahçe'nin gündemindeki Zahavi, sarı lacivertlileri takip etmeye başladı
Lyon, Fenerbahçeli Gustavo için teklifini 8,5 milyon euroya yükseltti
Fenerbahçe'nin yeni transferi Enner Valencia İstanbul'a geldi
Fenerbahçe, Wolfsburg'ta oynayan Marcel Tisserand ile anlaşma sağladı
FIFA, Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarları için anket başlattı
Fenerbahçe, Beşiktaş'ın gündemindeki Kalinic ile ilgileniyor
Son Dakika: Uruguaylı futbolcu Mauricio Lemos, resmen Fenerbahçe'de
Visca için tüm şartları zorlayan Fenerbahçe, Başakşehir'e iki futbolcu önerdi
Türk takımları, Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılamama tehlikesiyle karşı karşıya
Fenerbahçe, Enner Valencia ile her konuda anlaşma sağladı
F.Bahçe'den olaylı bir şekilde ayrılan Kruse'ye FIFA lisans çıkarmadı
Fenerbahçe'nin ilgilendiği Malang Sarr, Chelsea ile 4 yıllığına anlaştı
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24 Eylül 2020 Perşembe 21:22:37