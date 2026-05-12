Sapanca'da otel havuzunda boğulma tehlikesi geçiren kadın hayatını kaybetti

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bir otelin havuzunda fenalaşarak boğulma tehlikesi geçiren Elif Nur Olgun, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kadının kalp hastası olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, konakladığı otelin havuzda fenalaşarak boğulma tehlikesi geçiren Elif Nur Olgun (35), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kalp hastası olduğu öğrenilen kadının ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kırkpınar Tepebaşı Mahallesi'nde bulunan bir otelde meydana geldi. Eşi ile birlikte otelin kapalı havuzunda yüzen Elif Nur Olgun, fenalaşarak boğuma tehlikesi geçirdi. Eşi ve görevliler tarafından havuzdan çıkartılan kadın, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Bilinci kapalı halde hastaneye sevk edilen Olgun, kurtarılamadı.

Kalp rahatsızlığı olduğu öğrenilen Elif Nur Olgun'un cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
