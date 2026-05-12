İstanbul merkezli 16 ilde DEAŞ operasyonu: 43 şüpheli yakalandı

İSTANBUL merkezli 16 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 43 şüpheli yakalandı. Operasyonda çok sayıda dijital meteryal ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terörizmin finansmanına yönelik faaliyetlerin tespiti ve deşifre edilmesine ilişkin yürütülen çalışmalarda; Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) tarafından yapılan incelemede, DEAŞ ile iltisaklı olduğu değerlendirilen kripto cüzdan adreslerinin, örgüt bağlantılı Telegram kanalları üzerinden para toplama faaliyetlerinde kullanıldığı, elde edilen fonların soğuk cüzdanlara aktarılarak takibinin zorlaştırıldığı anlaşıldı.

KRİPTO CÜZDANDA 170 BİN DOLAR TOPLANDI

Açık kaynak ve Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) verilerinde, söz konusu kripto cüzdan adreslerinin terörizmin finansmanı kapsamında kullanıldığı, 2021-2025 yılları arasında yaklaşık 170.000 dolar fon toplandığı ve bu paraların DEAŞ mensuplarına aktarıldığı tespit edildi. Ayrıca şüphelilerin, terör örgütleri kapsamında adli işlem kaydı bulunan kişilerle para transfer ilişkisi olduğu belirlendi.

Bugün sabah erken saatlerde İstanbul merkezli olarak Ankara, Antalya, Bilecik, Bursa, Hatay, İzmir, Kayseri, Kilis, Konya, Malatya, Mersin, Sakarya, Şanlıurfa, Trabzon ve Van illerini de kapsayan toplam 16 ilde, şüphelilerin yakalanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 43 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

