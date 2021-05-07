TERÖR HABERLERİ

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Baro Başkanı Aktürk: "Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ni idrak etmenin coşku ve heyecanını yaşıyoruz"
Son dakika haberleri! MSB: Mehmetçik, zorlu hava, arazi şartlarına rağmen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarını sürdürüyor
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Akşener'e salvolar: Beni konuşturmasın Stajyer İçişleri Bakanı
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İSTANBUL'DA YAKALANAN DEAŞ'LILAR, TOPLADIKLARI PARALARI, REHİNELER İÇİN YPG/PKK'YA AKTARMIŞ