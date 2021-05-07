TERÖR HABERLERİ
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Terör Haberleri

Terör haber, Terör son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Terör: Son dakika... MSB: Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları bölgesinde 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildiTerör - Bugün

Son dakika... MSB: Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları bölgesinde 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi

Terör: Şehit Yüzbaşının adı şehit düştüğü yerde yaşayacakTerör - Bugün

Şehit Yüzbaşının adı şehit düştüğü yerde yaşayacak

Terör: Cumhurbaşkanlığı İletişim Dairesi Başkanlığı 'İmamoğlu'nu ben şikayet ettim' diyen Tokatspor Kulübü Başkanı'nı yalanladıTerör - Bugün

Cumhurbaşkanlığı İletişim Dairesi Başkanlığı "İmamoğlu'nu ben şikayet ettim" diyen Tokatspor Kulübü Başkanı'nı yalanladı

Terör: Son dakika! Sosyal medyadan terör propagandası yapan 1 kişi yakalandıTerör - Bugün

Son dakika! Sosyal medyadan terör propagandası yapan 1 kişi yakalandı

Terör: İçişleri Bakanlığından 'Hakkari'de terör yok, hayat var' paylaşımıTerör - Bugün

İçişleri Bakanlığından "Hakkari'de terör yok, hayat var" paylaşımı

Terör: Baro Başkanı Aktürk: 'Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ni idrak etmenin coşku ve heyecanını yaşıyoruz'Terör - Bugün

Baro Başkanı Aktürk: "Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ni idrak etmenin coşku ve heyecanını yaşıyoruz"

Terör - Bugün
6 Mayıs 2021 Haberleri
6 Mayıs 2021 Manşet Haberleri.
Terör - Bugün
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, canlı yayında soruları yanıtladı: (4)
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziantep'te bir camide yaşanan olaylarla ilgili, "silahlı terör örgütlerini övme" gerekçesi ile kayyum atanan ve hakkındaki kapatma davası devam eden Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfının eski yöneticisi Alparslan Kuytul'a işaret ederek, "Biz bununla sabah...
Terör: Son dakika haberleri! MSB: Mehmetçik, zorlu hava, arazi şartlarına rağmen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarını sürdürüyorTerör - Bugün

Son dakika haberleri! MSB: Mehmetçik, zorlu hava, arazi şartlarına rağmen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarını sürdürüyor

Terör - Bugün
Son Dakika | İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, canlı yayında soruları yanıtladı (2) Açıklaması
İBB Başkanı İmamoğlu'na yönelik soruşturma iddiasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Soylu, şunları söyledi: "Sayın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı, 'Bizim memlekette gezerken insanlar eli arkasında gezerler' diyor. Ben de Karadeniz'in çocuğuyum, İstanbul'da doğduk ama her yaz memlekete giderdik. Bizim memleket rampadır. Çarşıya gidersiniz, köye çıkarsınız rampadan çıkarken elinizi böyle koyarsınız neden koyarsınız, belinizi sağlam tutmak için koyarsınız. Ama büyüklerin yanında çocuklar ellerini arkaya koymazlar. Biz çocukken öyle yapınca büyüklerimiz 'İndir o ellerini' derlerdi. Camilerde, özellikle mezarlık yerlerde eller arkaya konulmaz. Saygı, edep ve terbiyedir. Anadolu'nun her yöresinin kendine ait birtakım adetleri vardır. Ama İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı bu törende ne için var? İstanbul'un fatihi Fatih Sultan Mehmet Han için, fethin ertesi günü kabrini ziyaret etmek için, ona dua etmek için, İBB Başkanı sıfatıyla var. Oradaki hazirun da onun için orada. Vatandaş da bunun Fatih Sultan Mehmet'e saygısızlık olduğunu düşünüyor. Bu görüntüleri gördükten sonra ben de saygısızlık olduğunu düşünüyorum. Bu bir vatandaşımızın şikayeti. Böyle bir görüntü olamaz. Başka bir şikayet daha var, o da şu, diyor ki 'Siz terör örgütünün desteklediği siyasi partinin belediye başkanına gidiyorsunuz suçluyu, suçu övüyorsunuz ve diyorsunuz ki sizin görevden alınacak olmanızı kabul etmiyorum, diyorsunuz' diyerek vatandaş onu da şikayet ediyor.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Dairesi Başkanlığı "İmamoğlu'nu ben şikayet ettim" diyen Tokatspor Kulübü Başkanı'nı yalanladı
Terör: Bakan Soylu, Alparslan Kuytul'un skandal 15 Temmuz sözlerini yayınlayıp ateş püskürdüTerör - Bugün

Bakan Soylu, Alparslan Kuytul'un skandal 15 Temmuz sözlerini yayınlayıp ateş püskürdü

Terör: Milli Savunma Bakanlığı paylaştı: Mehmetçik'in zorlu şartlar altında göreve devam ettiği anlar kameradaTerör - Dün

Milli Savunma Bakanlığı paylaştı: Mehmetçik'in zorlu şartlar altında göreve devam ettiği anlar kamerada

Terör: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Akşener'e salvolar: Beni konuşturmasın Stajyer İçişleri BakanıTerör - Dün

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Akşener'e salvolar: Beni konuşturmasın Stajyer İçişleri Bakanı

Terör: Tam kapanma 19 Mayıs'a uzatılacak mı? İçişleri Bakanı Soylu iddiaları yalanladıTerör - Dün

Tam kapanma 19 Mayıs'a uzatılacak mı? İçişleri Bakanı Soylu iddiaları yalanladı

Terör: Azez'de iftar öncesi bomba yüklü araçla yapılan terör saldırısında 5 sivil yaralandıTerör - Dün

Azez'de iftar öncesi bomba yüklü araçla yapılan terör saldırısında 5 sivil yaralandı

Terör: Mehmet Ağar kimdir? Mehmet Ağar kaç yaşında, nereli? Mehmet Ağar hayatı ve biyografisi!Terör - Dün

Mehmet Ağar kimdir? Mehmet Ağar kaç yaşında, nereli? Mehmet Ağar hayatı ve biyografisi!

Terör - Dün
Son dakika haberleri! Fas, Almanya'nın Rabat Büyükelçisi Zohur el-Alavi'yi Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı
Açıklamada ayrıca Alman yetkililerin Fas güvenlik kaynaklarından aldığı "önemli bilgileri" eski bir terör suçlusuna verdiği aktarılırken, ayrıntılı bilgiye yer verilmedi.
Terör - Dün
Esed rejiminin İdlib'de bir araca ısı güdümlü füzeyle düzenlediği saldırıda 1 sivil öldü
Ancak rejim ve İran destekli teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi.
Terör: Son dakika... Şırnak'ta Eren-Cudi Besta operasyonunda teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildiTerör - Dün

Son dakika... Şırnak'ta Eren-Cudi Besta operasyonunda teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Terör: Avaşin bölgesinde bir mağara kullanılamaz hale getirildiTerör - Dün

Avaşin bölgesinde bir mağara kullanılamaz hale getirildi

Terör: MSB: Irak'ın kuzeyinde PKK'ya ait önemli bir mağara kullanılmaz hale getirildiTerör - Dün

MSB: Irak'ın kuzeyinde PKK'ya ait önemli bir mağara kullanılmaz hale getirildi

Terör - Dün
Fransa'da ana akım medya kamu diplomasisinin aracı mı?
Devlet politikaları ile medya değerlendirmeleri arasındaki paralellikler Türkiye ile ilgili paralelliklerin en dikkat çekici olanı, PKK'nın Suriye kolu PYD/YPG ile ilgili dile getirilen "müttefiklerimiz" ifadesi. Her vesileyle anımsattığımız gibi, eski Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande Zeytin Dalı operasyonumuz sırasında YPG için "öz müttefiklerimiz" (nos propres alliés) ifadesini kullanmıştı. Bu yaklaşım Macron döneminde de sürdürülüyor; ana akım medyada YPG'nin PKK'nın kolu, dolayısıyla terör örgütü olduğuna ilişkin değerlendirmeler yer almıyor.
Terör: Son dakika haberleri | Emekliliğini isteyen Gaziantep Emniyet Müdürü FETÖ ile mücadelede kritik roller üstlenmişTerör - Dün

Son dakika haberleri | Emekliliğini isteyen Gaziantep Emniyet Müdürü FETÖ ile mücadelede kritik roller üstlenmiş

Terör - Dün
Hong Konglu aktivist Joshua Wong, 10 ay hapis cezasına çarptırıldı
Yasa, Çin merkezi hükümetini yıkma, isyana teşvik, vatana ihanet, terör ile ulusal güvenliği tehlikeye atan fiil ve etkinliklerin yasaklanmasını içeriyor.
Terör: ALPARSLAN KUYTUL'UN GÖZALTI SÜRESİ UZATILDITerör - Dün

ALPARSLAN KUYTUL'UN GÖZALTI SÜRESİ UZATILDI

Terör - Dün
Başkent Trafik ve Kaza Mağdurları Derneğinden "sevdiklerinizi üzmeyin" çağrısı
Başkent Trafik ve Kaza Mağdurları Derneği Başkanı Seffan Kılınç, trafik terörünün kurallara uyularak durdurulabileceğini söyledi.
Terör: Battalgazi'de FETO/PDY'den 1 gözaltıTerör - Dün

Battalgazi'de FETO/PDY'den 1 gözaltı

Terör: Kaymakam kamerayı aldı, şehit babası ile röportaj yaptıTerör - Dün

Kaymakam kamerayı aldı, şehit babası ile röportaj yaptı

Terör: ÖLÜME NEDEN OLAN EHLİYETSİZ SÜRÜCÜYE EV HAPSİNE TEPKİTerör - Dün

ÖLÜME NEDEN OLAN EHLİYETSİZ SÜRÜCÜYE EV HAPSİNE TEPKİ

Terör - Dün
Jandarma Nisan ayında terör örgütü suçlarından 6 kişiyi yakaladı
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Nisan 2021 dönemi faaliyetleri kapsamında; PKK/KCK terör örgütü suçlarından 6 kişi, UYAP aranması bulunan 180 kişi yakalandı.
Terör: Son dakika haberleri: Terör bitti, yayla yolları bir bir açıldıTerör - Dün

Son dakika haberleri: Terör bitti, yayla yolları bir bir açıldı

Terör: Son dakika haberi: Ağrı, Iğdır, Kars ve Ardahan'da 'Eren-15' operasyonuTerör - Dün

Son dakika haberi: Ağrı, Iğdır, Kars ve Ardahan'da 'Eren-15' operasyonu

Terör - Dün
Son dakika haberi | İçişleri Bakanlığınca "Eren-15 Ağrı Dağı-Çemçe Madur Operasyonu" başlatıldı
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren operasyonları, halkın desteğiyle kararlı şekilde başarıyla devam ediyor.
Terör - Dün
Antalya merkezli 3 ilde FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyon: 6 gözaltı
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün 'Askeri Mahrem Yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 7 şahsın yakalanması için 27 Nisan Salı günü Antalya, Kilis ve Kahramanmaraş illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Terör: Japonya'dan yaklaşan olimpiyatlarla ilgili güvenlik adımıTerör - Dün

Japonya'dan yaklaşan olimpiyatlarla ilgili güvenlik adımı

Terör - Dün
Japonya, olası terör eylemlerine karşı olimpiyat müsabaka noktaları üzerinde "uçuşa yasak bölge" oluşturacak
Japonya, olası terör eylemlerine karşı Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nın müsabaka noktaları üzerinde "uçuşa yasak bölge" ilan edecek.
Terör - Dün
Nijerya'da Boko Haram'la bağlantısı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 2 binden fazla çocuk aklandı
Nijerya'nın kuzeydoğusunda, 5 yılda terör örgütü Boko Haram'la bağlantısı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 2 binden fazla çocuğun aklandığı bildirildi.
Terör - Dün
İslami Cihad: Kudüs'teki İsrail saldırısı sistematik bir Yahudileştirme savaşı
Filistin halkının kararlı bir şekilde kuvvetle bu savaşa karşı koyduğuna dikkat çekilen açıklamada, Kudüs ve Şeyh Cerrah'taki halkın, her türlü baskı ve uygulanan terör karşısında katiyen teslim olmayacağı vurgulandı.
Terör: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Almanya İçişleri Bakanı Seehofer ile görüştüTerör - 05.05.2021

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Almanya İçişleri Bakanı Seehofer ile görüştü

Terör: Son dakika haberi! AFRİN'DE PKK/YPG'Lİ TERÖRİSTLERİN BOMBALI SALDIRISINDA 5 ÇOCUK YARALANDITerör - 05.05.2021

Son dakika haberi! AFRİN'DE PKK/YPG'Lİ TERÖRİSTLERİN BOMBALI SALDIRISINDA 5 ÇOCUK YARALANDI

Terör: Afrin'de iftar öncesi terör saldırısı: 5 çocuk yaralandıTerör - 05.05.2021

Afrin'de iftar öncesi terör saldırısı: 5 çocuk yaralandı

Terör: Ürdün Kralı 2. Abdullah Brüksel'deTerör - 05.05.2021

Ürdün Kralı 2. Abdullah Brüksel'de

Terör - 05.05.2021
AB savunma bakanları, güvenlik konularını görüşmek üzere Brüksel'de toplanacak
Bakanların gündeminde ayrıca Afrika'nın Sahel bölgesindeki durum ile Doğu Afrika ülkesi Mozambik'te Ensar'ul Sunna terör örgütünün sivillere yönelik saldırılarının ardından yaşanan gelişmeler bulunuyor.
Terör: ABD'de Ermeni terör örgütünün şehit ettiği diplomat Orhan Gündüz, Boston'da anıldıTerör - 05.05.2021

ABD'de Ermeni terör örgütünün şehit ettiği diplomat Orhan Gündüz, Boston'da anıldı

Terör - 05.05.2021
İstanbul'daki DEAŞ operasyonunda yakalanan 16 şüphelinin para transferleri MASAK raporuna yansıdı
Terör örgütü DEAŞ'a fon sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 16 şüphelinin, "infak" adı altındaki para transferlerine ilişkin detaylar, Mali Suçları Araştırma Kurulunun (MASAK) raporunda yer aldı.
Terör: Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanı Akar, Irak Savunma Bakanı Anad ile telefonda görüştüTerör - 05.05.2021

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanı Akar, Irak Savunma Bakanı Anad ile telefonda görüştü

Terör - 05.05.2021
Milli Savunma Bakanı Akar, Irak Savunma Bakanı Anad ile telefonda görüştü
Görüşmede, Bakan Akar tarafından, başta Irak olmak üzere tüm sınır komşularının toprak bütünlüğüne, sınırlarına ve egemenliğine saygı duyulduğu, bundan kimsenin şüphesi olmaması gerektiği, mücadelenin terörle, teröristle mücadele olduğu, amacın Irak'ın kuzeyinde yuvalanan ve 40 bin insanımızı katleden ve insanlık suçu işleyen teröristleri etkisiz hale getirmek olduğu ifade edildi.
Terör: İSTANBUL'DA YAKALANAN DEAŞ'LILAR, TOPLADIKLARI PARALARI, REHİNELER İÇİN YPG/PKK'YA AKTARMIŞTerör - 05.05.2021

İSTANBUL'DA YAKALANAN DEAŞ'LILAR, TOPLADIKLARI PARALARI, REHİNELER İÇİN YPG/PKK'YA AKTARMIŞ

Terör - 05.05.2021
Hainlerin inleri imha ediliyor
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Pençe-Yıldırım Operasyonlarında teröristlerin sığınak, barınak ve mühimmatlarının imha edildiği anları paylaştı.
Terör - 05.05.2021
Sahte sağlık raporu düzenledikleri iddia edilen doktorların FETÖ davasında tanıklar dinlendi
İDDİANAME İddianamede, 11'i tutuklu askeri tabip hakkında "Terör örgütüne üye olma", "Kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" ve "Eğitim ve öğrenim hakkının engellenmesi" suçlarından 279 yıldan 299 yıl arasında değişen oranlarda hapisleri isteniyor.
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Şu an buradasınız: Terör Haberleri | Terör Haber - Haberler - Terör haberleri, son dakika terör haber ve gelişmeleri burada. Son dakika... MSB: Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları bölgesinde 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.
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