Adalet Bakanlığı 15 bin sözleşmeli personel alacak! İşte alınacak kadrolar

Adalet Bakanı Akın Gürlek, adalet teşkilatında görevlendirilmek üzere 15 bin sözleşmeli personel alımı yapılacağını duyurdu. Gürlek, en fazla alımın zabıt kâtibi ve infaz koruma memuru kadrolarına yapılacağını belirtirken, psikologdan hemşireye, mübaşirden icra kâtibine kadar birçok farklı unvanda personel istihdam edileceğini açıkladı.

Bakan Gürlek'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan'ın müjdesini verdiği adalet teşkilatımız bünyesinde istihdam edilmek üzere 15 bin sözleşmeli personel alımını gerçekleştiriyoruz.

Bu kapsamda;

Merkez ve taşra teşkilatımızda görevlendirilmek üzere toplam 15 bin sözleşmeli personel alımı için ilana çıkıyoruz. Söz konusu alımları 2026 yılı içerisinde tamamlayarak teşkilatımızın insan kaynağını daha da güçlendireceğiz.

İŞTE ALIM YAPILACAK KADROLAR

Alım yapılacak kadrolar arasında 5.259 zabıt kâtibi, 4.508 infaz ve koruma memuru, 1.300 destek personeli, 1.041 mübaşir, 900 icra kâtibi, 524 koruma ve güvenlik görevlisi, 410 psikolog, 322 teknisyen, 316 büro personeli, 286 hemşire, 90 sosyal çalışmacı ile 44 farklı unvanda personel yer alıyor.

Adalet teşkilatımıza, yargı camiamıza ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyor, yargı teşkilatımızın ihtiyaç duyduğu kadroların tahsisine verdikleri destek dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum."

Abdullah Karlıdağ
