Mahalle'nin Muhtarları'nın unutulmaz ismi Alp Balkan hayatını kaybetti

Oyuncu ve müzisyen Alp Balkan hayatını kaybetti. Acı haberi Film-San Vakfı duyurdu. Vakıf tarafından yapılan açıklamada, “Film-San Vakfı tiyatro jüri üyesi, oyuncu ve müzisyen Alp Balkan’a Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

“ECZACI BAHADIR” KARAKTERİYLE HAFIZALARA KAZINMIŞTI

Alp Balkan, Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımları arasında gösterilen “Mahallenin Muhtarları” dizisinde hayat verdiği “Eczacı Bahadır” karakteriyle geniş kitleler tarafından tanınmıştı. Başarılı oyuncu, yıllar boyunca hem oyunculuğu hem de müzik çalışmalarıyla sanat dünyasında önemli bir iz bıraktı.

DOĞUM GÜNÜNDEN BİR GÜN SONRA GELEN ACI HABER

Balkan’ın dün 56’ncı yaş gününü kutladığı öğrenildi. Ünlü oyuncunun vefat haberi, yakın dostları ve sanat camiasında büyük üzüntü yarattı.

SANATÇI DOSTLARINDAN DUYGUSAL VEDA

Oyuncu Çiğdem Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Alp Balkan’ı, kıymetlimizi, rol arkadaşımızı, yol arkadaşımızı kaybettik. Allah rahmet eylesin. Çok üzgünüm, dünya yıkıldı başıma. Rabbim merhametiyle kucaklasın inşallah” sözleriyle yaşadığı acıyı dile getirdi.

Tuna Arman ise paylaşımında, “Dün doğum günün için konuşmadık mı... Bu nasıl gidiş dünyanın en iyi insanı...” ifadelerini kullandı.

ALP BALKAN KİMDİR?

11 Mayıs 1970’te doğdu. Bir döneme damga vuran mahalle dizisi Mahallenin Muhtarları’nda Eczacı Yusuf karakterine hayat verdi. 1992 yapımı Mahalle’nin Muhtarları dizisinden sonra sırasıyla; Yusuf Yüzlü, Belalı Baldız ve en son 2005 yapımı Davetsiz Misafir’in kadrosunda yer aldı.