Polis ekipleri dahi gözlerine inanamadı: 2 aydır yaşadığı cami tuvaletinde yakalandı

Konya'da hakkında farklı suçlardan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve firari durumda olan şahıs, polis ekipleri tarafından cami tuvaletinde yakalandı. Uzun çalışmalar neticesinde yakalanan şüphelinin 2 aydır yaşam alanına çevirdiği tuvalette saklandığı tespit edildi.

Konya’da Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'Hırsızlık' suçundan hakkında kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü Ö.G.’yi yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, bu süreçte Ö.G.'nin Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi'nde bir caminin etrafında görüldüğü ihbarını da aldı. Bölgede 1 hafta takip yapan ekipler, caminin kullanılmayan tuvaletinden uzun süre çıkmayan kişinin aradıkları firari olduğunu tespit etti. Güvenlik önlemleri aldıktan sonra tuvalete baskın düzenleyen ekipler, Ö.G.'yi gözaltına aldı.

Ö.G.'nin yakalanmamak için cami tuvaletini 2 aydır yaşam alanına çevirdiğini belirlendi. Şüphelinin yapılan üst aramasında ayrıca bıçak, makas ve çok sayıda anahtar bulundu. Gözaltına alınan hükümlü, hastanedeki sağlık kontrolünün ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Yorumlar (3)

Başak Aksöz:

vay be 2 ay tuvalette oturmak nasıl bir hayat ya. bunu okudum sonra aklıma geldi çimi tuvaletinin su deposu kaçıyor da hep ses falan yapıyor, keşke bu adamı gönderseydik kütüphaneci olarak çalıştırmaya lol.

Mustafa Şahin:

Kadınlar olmasa bu adamlar kendilerini bile besleyemez zaten, 2 ay cami tuvaletinde yaşamışmış...

Feza Özkan:

Böyle şeyler oluyorsa güvenlik sisteminde ciddi sorunlar var demektir. İnsan nasıl oluyor da 2 ay boyunca bir camide yaşıyor ve kimse görmüyor? Çok garip bu olay, doğrusu biraz endişelendirici.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

