DSÖ'den Hantavirüs açıklaması: Önümüzdeki haftalarda vaka artışı yaşanabilir

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, hantavirüs nedeniyle şu an daha büyük bir salgın işareti bulunmadığını ancak önümüzdeki haftalarda vaka artışı yaşanabileceğini açıkladı. Hollanda bandıralı yolcu gemisinde şimdiye kadar 11 vaka ve 3 ölüm görüldüğünü belirten Ghebreyesus, küresel sağlık riskinin düşük seviyede kaldığını söyledi. DSÖ, yolcuların 42 gün boyunca sağlık gözetiminde tutulmasını önerdi.

  • Hollanda bandıralı MV Hondius gemisinde 11 hantavirüs vakası tespit edildi, 3 kişi öldü.
  • DSÖ, küresel sağlık riskinin düşük olduğunu ancak virüsün kuluçka süresi nedeniyle önümüzdeki haftalarda yeni vakalar görülebileceğini açıkladı.
  • Vakaların 9'u Andes virüsü olarak doğrulandı, temas sonrası 42 gün gözlem öneriliyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, hantavirüsle ilgili şu aşamada daha büyük bir salgının başladığına dair bir işaret bulunmadığını ancak önümüzdeki haftalarda yeni vakaların görülebileceğini açıkladı.

GEMİDE 11 VAKA, 3 ÖLÜM

İspanya’nın başkenti Madrid’de düzenlenen basın toplantısında konuşan Ghebreyesus, Hollanda bandıralı “MV Hondius” adlı yolcu gemisinde şimdiye kadar 11 hantavirüs vakasının tespit edildiğini, bunlardan 3’ünün hayatını kaybettiğini söyledi.

Vakaların tamamının gemideki yolcu ve mürettebat arasında görüldüğünü belirten Ghebreyesus, 11 vakadan 9’unun Andes virüsü olarak doğrulandığını ifade etti.

“KÜRESEL SAĞLIK RİSKİ DÜŞÜK”

DSÖ’nün mevcut değerlendirmesine göre küresel sağlık riskinin düşük seviyede kalmaya devam ettiğini belirten Ghebreyesus, “Şu anda daha büyük bir salgının başlangıcını gördüğümüze dair bir işaret yok. Ancak virüsün uzun kuluçka süresi nedeniyle önümüzdeki haftalarda daha fazla vaka görebiliriz” dedi.

Yolcuların sağlık durumlarının takip edildiğini aktaran Ghebreyesus, son temas tarihinden itibaren 42 gün boyunca gözlem uygulanmasının tavsiye edildiğini kaydetti.

“DAHA FAZLA VAKA BEKLİYORUZ”

Gemide ilk vakanın 6 Nisan’da görüldüğünü söyleyen Ghebreyesus, yolcuların uzun süre birbirleriyle temas halinde olmasının bulaş riskini artırdığını belirtti. Virüsün 6 ila 8 haftalık kuluçka süresi bulunduğunu ifade eden DSÖ Başkanı, bu nedenle yeni vakaların ortaya çıkabileceği uyarısında bulundu.

GAZZE MESAJI: SAĞLIK SİSTEMİ ÇÖKTÜ

Basın toplantısında Gazze’deki duruma da değinen Ghebreyesus, bölgedeki sağlık altyapısının büyük ölçüde çöktüğünü söyledi. Gazze’ye günlük yüzlerce yardım tırının girmesi gerektiğini vurgulayan DSÖ Başkanı, sağlık hizmetlerine erişimin minimum seviyede kaldığını ifade etti.

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıHasan Ateş:

Hocam ben de cruise turizme gitmiştim geçen yıl neyse ki bu virüs yoktu ama şimdi düşünüyorum da insanlar kapalı gemilerde ne yapıyor ya çok riskli. Benim arkadaşım da anlatmıştı hasta olmuştu gemide

Haber YorumlarıHasan Yavuz:

Endişe verici durum. Gemi karantinası doğru karar. 42 gün gözetim gerekli. Virüs tehlikeli. Daha fazla vaka beklenebilir. Halka uyarı yapılmalı.

Haber YorumlarıFatih Yılmaz:

Hantavirüsü hafif almayın ya bu çok tehlikeli bir şey yalnız DSÖ dedi risk düşük diye aman ha insanlar dikkat etsin lütfen özellikle seyahat edeceklerse çok sağlam korunmalı yoksa üçü öldü bile şimdiden

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

