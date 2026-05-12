Dünya Kupası nedeniyle okullar yaz tatiline erken girecekti, karar iptal edildi

2026 FIFA Dünya Kupası ve aşırı sıcak hava nedeniyle Meksika’da okulların erken kapatılacağı yönündeki karar iptal edildi. Konuyla ilgili resmi açıklama Meksika Eğitim Bakanı Mario Delgado’dan geldi.

EĞİTİM TAKVİMİ DEĞİŞMEYECEK

Meksika Eğitim Bakanı Mario Delgado, yaptığı açıklamada 2025-2026 eğitim öğretim takviminin planlandığı şekilde devam edeceğini duyurdu.

Delgado, X hesabından yaptığı paylaşımda, “Toplu bir müzakere sürecinin ardından ve Başkanımızın çağrısına yanıt olarak 2025-2026 eğitim öğretim takvimini koruma ve planlandığı gibi 15 Temmuz’da dönemi sonlandırma konusunda anlaşmaya varılmıştır” ifadelerini kullandı.

DÜNYA KUPASI VE SICAKLAR GEREKÇE GÖSTERİLMİŞTİ

Mario Delgado, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada eğitim öğretim yılının 5 Haziran’da sona ereceğini duyurmuştu. Kararın gerekçesi olarak ise ülkede etkisini sürdüren aşırı sıcak hava dalgası ile 2026 FIFA Dünya Kupası organizasyonu gösterilmişti.

DÜNYA KUPASI 3 ÜLKEDE DÜZENLENECEK

2026 FIFA Dünya Kupası, ABD, Kanada ve Meksika’nın ortak ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Dev organizasyonun 11 Haziran-19 Temmuz tarihleri arasında oynanacağı belirtildi.