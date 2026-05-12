Haberler

Dünya Kupası nedeniyle okullar yaz tatiline erken girecekti, karar iptal edildi

Dünya Kupası nedeniyle okullar yaz tatiline erken girecekti, karar iptal edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2026 FIFA Dünya Kupası ve aşırı sıcaklar nedeniyle Meksika'da okulların erken kapatılması kararı alınmıştı. Meksika Eğitim Bakanı Mario Delgado yaptığı açıklamada kararın iptal edildiğini duyurdu. Eğitim öğretim yılının planlandığı gibi 15 Temmuz’da sona ereceği açıklandı.

  • Meksika'da okulların 2026 FIFA Dünya Kupası ve aşırı sıcaklar nedeniyle erken kapatılması kararı iptal edildi.
  • Meksika Eğitim Bakanı Mario Delgado, 2025-2026 eğitim öğretim takviminin planlandığı gibi 15 Temmuz'da sona ereceğini duyurdu.
  • Daha önce eğitim yılının 5 Haziran'da biteceği açıklanmıştı; gerekçe olarak aşırı sıcaklar ve 2026 Dünya Kupası gösterilmişti.

2026 FIFA Dünya Kupası ve aşırı sıcak hava nedeniyle Meksika’da okulların erken kapatılacağı yönündeki karar iptal edildi. Konuyla ilgili resmi açıklama Meksika Eğitim Bakanı Mario Delgado’dan geldi.

EĞİTİM TAKVİMİ DEĞİŞMEYECEK

Meksika Eğitim Bakanı Mario Delgado, yaptığı açıklamada 2025-2026 eğitim öğretim takviminin planlandığı şekilde devam edeceğini duyurdu.

Delgado, X hesabından yaptığı paylaşımda, “Toplu bir müzakere sürecinin ardından ve Başkanımızın çağrısına yanıt olarak 2025-2026 eğitim öğretim takvimini koruma ve planlandığı gibi 15 Temmuz’da dönemi sonlandırma konusunda anlaşmaya varılmıştır” ifadelerini kullandı.

DÜNYA KUPASI VE SICAKLAR GEREKÇE GÖSTERİLMİŞTİ

Mario Delgado, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada eğitim öğretim yılının 5 Haziran’da sona ereceğini duyurmuştu. Kararın gerekçesi olarak ise ülkede etkisini sürdüren aşırı sıcak hava dalgası ile 2026 FIFA Dünya Kupası organizasyonu gösterilmişti.

DÜNYA KUPASI 3 ÜLKEDE DÜZENLENECEK

2026 FIFA Dünya Kupası, ABD, Kanada ve Meksika’nın ortak ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Dev organizasyonun 11 Haziran-19 Temmuz tarihleri arasında oynanacağı belirtildi.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık ifadesinde adı geçen Demirhan Gözaçan gözaltına alındı

Özkan Yalım'ın ifadesi sonrası ilk hamle! Özel'e yakın isim gözaltında
Burcu Köksal, AK Parti Genel Merkez binasında

AK Parti'ye geçiyor, geçecek derken ilk görüntü geldi

Adalet Bakanlığı 15 bin sözleşmeli personel alacak! İşte alınacak kadrolar

Memur olmak isteyenlere müjde! Binlerce kişi alınacak, işte kadrolar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İş kadını Derya'nın kahreden ölümü! Göktürk'teki feci olay kamerada

İş kadını Derya'nın kahreden ölümü! Feci olay kamerada
Korkulan oldu! İran'dan dünyayı alarma geçiren nükleer tehdit

Korkulan oldu! İran'dan dünyayı alarma geçiren nükleer tehdit
600 milyonluk vurgun! İlçe Tarım ve Orman Müdürü kayıplara karıştı

600 milyonluk vurgun! İlçe Tarım ve Orman Müdürü kayıplara karıştı
Eskort skandalına adı karışan yıldız futbolcunun görüntüleri ortaya çıktı

Eskort skandalına adı karışan futbolcunun görüntüleri ortaya çıktı
İş kadını Derya'nın kahreden ölümü! Göktürk'teki feci olay kamerada

İş kadını Derya'nın kahreden ölümü! Feci olay kamerada
Oğlunu döven 2 çocuğu hastanelik etti! Aileler şikayet edince gözaltına alındı

Oğlunu korurken dehşet saçtı
DSÖ'den Hantavirüs açıklaması: Önümüzdeki haftalarda vaka artışı yaşanabilir

Yeni bir kabus mu başlıyor? DSÖ'den milyonları tedirgin eden açıklama