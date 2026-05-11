Karabük'te tekstil işçisi kadın evinde ölü bulundu

Karabük'te 42 yaşındaki tekstil işçisi kadın, evinde ölü bulundu.

Olay, Kılavuzlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir tekstil fabrikasında işçi olarak çalıştığı öğrenilen Serpil D'den (42) haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Serpil D.'yi iple asılı halde buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Yaklaşık 4 ay önce eşinden boşandığı öğrenilen Serpil D.'nin cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı