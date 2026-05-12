Haberler

Üsküdar'da önünü kestiği aracın camını yumrukladı; 'Karakola gel' diye bağırdı

Üsküdar'da önünü kestiği aracın camını yumrukladı; 'Karakola gel' diye bağırdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Üsküdar'da yol verme nedeniyle aralarında çıkan tartışmada bir sürücü, diğer sürücünün aracına yumruk attı ve ardından 'Karakola gel' diyerek bağırdı. Olayı cep telefonuyla kaydeden Mehmet K., şikayette bulundu.

ÜSKÜDAR'da trafikte yol verme nedeniyle çıkan tartışmada bir sürücü önünü kestiği aracın camına ve kaputuna yumruk attı. Saldırgan sürücü 'Karakola gel' diyerek diğer sürücüye bağırdı. O anları cep telefonuyla kaydeden Mehmet K. (45) polis merkezine giderek sürücüden şikayetçi oldu.

Olay, saat 09.00 sıralarında Altunizade Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet K., aracıyla oğlunu okula bıraktıktan sonra caddede ilerlemeye başladı. Cadde sonunda bulunan otoparkın olduğu noktadan U dönüşü yapan Mehmet K., bu sırada 34 ETY 53 plakalı aracın sürücüsünün dönüş yapılmayan yerden dönmeye çalıştığını gördü. Yol verme nedeniyle çıkan tartışmada sürücü, aracıyla Mehmet K.'nin aracının önünü kesti.

ŞOFÖR CAMINA VE KAPUTA YUMRUK ATTI

Araçtan inen sürücü, Mehmet K.'ye hakaret ettikten sonra aracın şoför camına iki kez, kaputuna sert şekilde yumruk attı. Sürücü daha sonra 'Karakola gel' diyerek diğer sürücüye bağırdı. O anlar Mehmet K. tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sürücü daha sonra aracına binerek olay yerinden uzaklaştı.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Olayın ardından polis merkezine giden Mehmet K., kendisine hakaret ettiğini ve aracının önünü kestiğini belirttiği sürücüden şikayetçi oldu. Mehmet K.'nin olay nedeniyle aracında herhangi bir hasar oluşmadığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Adalet Bakanlığı 15 bin sözleşmeli personel alacak! İşte alınacak kadrolar

Memur olmak isteyenlere müjde! Binlerce kişi alınacak, işte kadrolar
Korkulan oldu! İran'dan dünyayı alarma geçiren nükleer tehdit

Korkulan oldu! İran'dan dünyayı alarma geçiren nükleer tehdit
Trump'ın korku dolu anları! Kuşu dron sanınca büyük panik yaşadı

Trump'ın ecel terleri! Korkudan neredeyse kürsünün altına girecekti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran savaşı rafları da vurdu! Dev marka ambalajlarını siyah beyaz yapacak

İran savaşı rafları da vurdu! Renkli ambalajlar tarih olabilir
İngiltere’de siyasi deprem! Starmer’a istifa baskısı büyüyor

Yolun sonu geldi! Kellesini istiyorlar
Uzun süredir tutukluydu! Şarkıcı Yusuf Güney için yeni karar

Uzun süredir tutukluydu! Yusuf Güney için yeni karar
Cemal Enginyurt, Muhittin Böcek'e ateş püskürdü! Ağzını fena bozdu

Muhittin Böcek'e ateş püskürdü! Ağzını fena bozdu
İran savaşı rafları da vurdu! Dev marka ambalajlarını siyah beyaz yapacak

İran savaşı rafları da vurdu! Renkli ambalajlar tarih olabilir
Mehirde çıtayı arşa çıkardı! Gelinden ağızları açık bırakan talep

Mehirde çıtayı arşa çıkardı! Gelinden ağızları açık bırakan talep
İran'da terör suçlamasıyla 1 kişi idam edildi

Komşuda şafak vakti idam! Cezası infaz edildi