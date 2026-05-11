3 senede 3 şampiyonluk! Böyle giderse seneye Süper Lig'deler

Nesine 2. Lig play-off finallerinde 1. Lig vizesi alan ekiplerden Muğlaspor, 1996-1997'de veda ettiği lige tekrar dönerken, Mardin 1969 ise ilk kez 1. Lig'de mücadele edecek.

1. LİG'E YÜKSELEN TAKIMLAR

Lig aşamasında Batman Petrolspor ve Bursaspor'un doğrudan 1. Lig'e yükseldiği Nesine 2. Lig'de play-off finalleri hafta sonu oynandı. Muşspor'u 2-1'lik skorla geçen Mardin 1969, ilk kez 1. Lig vizesi aldı. 2022-2023'te Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Mardin temsilcisi, geçen yıl 2. Lig'e çıktıktan sonra bu sezon da yükselişini sürdürdü. Mardin 1969, 1963-1964'ten itibaren oynanan ligde 189. takım olarak mücadele edecek. Mardin temsilcisi gelecek sezon ilk kez Süper Lig'e yükselmek için mücadele edecek.

MUĞLASPOR'DAN 3 SENEDE 3 ŞAMPİYONLUK

Daha önce 15 sezon 1. Lig'de mücadele eden Muğlaspor, 1996-1997'de veda ettiği lige tekrar döndü. Bu süreçte Bölgesel Amatör Lig'e kadar gerileyen Muğla temsilcisi 2023-2024’te yer aldığı Bölgesel Amatör Lig’den itibaren her sezon 1 üst lige çıkarak 1. Lig'e kadar yükseldi.