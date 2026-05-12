İstanbul'da bir kamyonette 92 kilo 500 gram eroin ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Hakkari Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile ortak çalışma kapsamında Bağcılar'da durdurulan kamyonette uyuşturucu olduğunu tespit etti.

Araca yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı. Kamyonetin arkasında paketli halde bulunan duş malzemelerinin içine gizlenmiş 92 kilo 500 gram eroin bulundu.

Şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.