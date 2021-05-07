İSRAİL HABERLERİ

İsrail - Bugün

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İsrail'in sürdürdüğü işgal politikalarına karşı Filistinlilerin yanında olduklarını belirterek, "Kudüs'ü ve bağımsız Filistin topraklarını bu işgalci zihniyetten korumak sadece Filistinli kardeşlerimizin değil, tüm Müslümanların ve...