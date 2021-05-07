İSRAİL HABERLERİ

İsrail - Bugün
Son dakika haberleri: Kurtulmuş: Terör devleti İsrail'in ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya ses bombalarıyla yaptığı saldırıyı şiddetle lanetliyorum
Son dakika haberleri: AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Filistinlilerin evlerini zorbalıkla işgal eden terör devleti İsrail'in ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya ses bombalarıyla yaptığı saldırıyı şiddetle lanetliyorum" dedi.
İsrail - Bugün
Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "İlk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya bu akşam yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum"
Son dakika haberler... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki Kıble Mescidi'nde namaz kılanlara yönelik saldırısını şiddetle kınadı.
İsrail - Bugün
Fas'taki Adalet ve Kalkınma Partisi, Kudüslülere destek için bağış kampanyası başlattı
Fas Başbakanı Sadeddin el-Osmani, genel sekreteri olduğu Adalet ve Kalkınma Partisinin, Kudüs sakinlerini desteklemek için bir bağış kampanyasına başladığını duyurdu.
İsrail - Bugün
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail'in Mescid-i Aksa baskınına tepki Açıklaması
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskına tepki gösterdi.
İsrail - Bugün
ABD'den İsrail'in Kudüs'te Filistinlileri evlerinden etmesinden derin endişe duyulduğu açıklaması
ABD Dışişleri Sözcü Yardımcısı Jalina Porter, Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistinlilerin yerlerinden edilmesinden derin endişe duyduklarını açıkladı.
İsrail - Bugün
İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da namaz kılan cemaate saldırısında 53 Filistinli yaralandı
İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'daki cemaate saldırıları sürüyor.
İsrail - Bugün
İngiltere'de son 24 saatte 2 bin 490 vaka
İngiltere'de korona virüs salgınında son 24 saatte 2 bin 490 vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 4 milyon 431 bin 43'e ulaştı.
İsrail - Bugün
TBMM Başkanı Şentop'tan, İsrail'in Mescid-i Aksa'da cemaate saldırmasına tepki Açıklaması
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İsrail'in Mescid-i Aksa'da cemaate saldırmasına ilişkin, "Bu gece, Mescid-i Aksa'da, namaz kılan cemaate saldırı açık bir devlet terörüdür.
İsrail - Bugün
Kalın: İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya girerek ses bombalarıyla saldırmasını şiddetle kınıyoruz
İsrail - Bugün
AK Parti Sözcüsü Çelik, Mescidi Aksa'ya saldıran İsrail'i şiddetle kınadı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İsrail hükümetinin mübarek Ramazan ayında Müslümanların mabedine yaptığı saygısızlığı ve Filistinlilere uyguladığı şiddeti kınıyoruz" dedi.
İsrail - Bugün
Son Dakika | İsrail polisi, Şeyh Cerrah Mahallesindeki Filistinlilere destek veren Arap milletvekillerine saldırdı
Son dakika habere göre İsrail polisi, Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesinde Filistinli ailelerin yerlerinden edilmesine karşı barışçıl bir gösteri yapan İsrail meclisindeki Arap milletvekillerine saldırıda bulundu.
İsrail - Bugün
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Mescid-i Aksa'ya ses bombalarıyla saldıran İsrail'i kınadı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, "İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya girerek ses bombalarıyla saldırmasını şiddetle kınıyoruz" dedi.
İsrail - Bugün
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan İsrail'in Mescid-i Aksa baskınına tepki Açıklaması
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa'da cemaate saldırmasına tepki gösterdi.
İsrail - Bugün
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan İsrail'in Mescid-i Aksa baskınına tepki Açıklaması
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ses bombalarıyla düzenlediği baskını şiddetle telin etti.
İsrail - Bugün
Son dakika haberi! İsrail polisi, Mescid-i Aksa'ya girerek Kıble Mescidi'nin içinde namaz kılan cemaate ses bombalarıyla saldırdı
Son dakika haberi: İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'daki Kıble Mescidi'nde namaz kılan cemaate saldırıda bulundu.
İsrail - Bugün
Son dakika gündem: İletişim Başkanı Altun: "İsrail'in kutsallarımıza saldırması asla kabul edilemez. İlk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya ses bombalarıyla yapılan baskını...
Son dakika haberi: İletişim Başkanı Altun: "İsrail'in kutsallarımıza saldırması asla kabul edilemez. İlk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya ses bombalarıyla yapılan baskını şiddetle telin ediyoruz"
İsrail - Bugün
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Filistinli mevkidaşı Maliki ile ortak basın toplantısında konuştu: (2)
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin iki devletli çözüm vizyonundan vazgeçmeyeceğini belirterek, "Bunu aşındıracak adımlardan gerek İsrail'in gerekse İsrail'le Filistin davası pahasına ilişkileri normalleştirecek ülkelerin vazgeçmesi gerektiğini hatırlatmak isteriz." ifadesini kullandı.
İsrail - Bugün
Son dakika haberi... - İsrail güçlerinden Mescid-i Aksa'da ses bombalı ve plastik mermili saldırı: 10 yaralı
İsrail - Bugün
İngiltere yurt dışına gidenlere otellerde zorunlu karantina uygulanacak ülkeler listesini güncelledi
İngiltere, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yolcuların dönüşte otelde zorunlu karantina uygulamasına tabi tutulacağı ülkeler listesini güncelledi.
İsrail - Bugün
Mescid-i Aksa'ya giren İsrail polisi, Kıble Mescidi'nin içinde namaz kılan cemaate ses bombalarıyla saldırdı
Mescid-i Aksa'ya giren İsrail polisi, Kıble Mescidi'nin içinde namaz kılan cemaate ses bombalarıyla saldırdı.
İsrail - Bugün
İsrail polisinden Mescid-i Aksa'da cemaate saldırı
İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da cemaate saldırdı.
İsrail - Bugün
Son dakika: Filistin Dışişleri Bakanı Maliki, Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması
Son dakika haber... Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, Filistin'de seçimlerin yapılabilmesi için uluslararası toplumun İsrail'e baskı uygulamasını istedi.
İsrail - Bugün
İngiltere, Türkiye ve Maldivler'i kırmızı listeye aldı
İngiltere hükümeti, korona virüs salgını kapsamında uluslararası seyahatlere kısıtlama getirerek, Türkiye ve Maldivler'in "yüksek riskli" ülkelerin bulunduğu kırmızı listeye alındığını duyurdu.
İsrail - Bugün
İsrail güçleri, Batı Şeria'da yerleşim birimleri karşıtı gösteri düzenleyen Filistinlilere müdahale etti
İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde cuma namazının ardından Yahudi yerleşim birimleri karşıtı eylem düzenleyen Filistinlilere müdahalesinde onlarca kişi gazdan etkilendi.
İsrail - Bugün
Son dakika haberleri... Filistin Dışişleri Bakanı Maliki, Filistin'de seçimlerin yapılabilmesi için uluslararası toplumun İsrail'e baskı uygulamasını istedi.
Son dakika haberler: Filistin Dışişleri Bakanı Maliki, Filistin'de seçimlerin yapılabilmesi için uluslararası toplumun İsrail'e baskı uygulamasını istedi.
İsrail - Bugün
Son dakika haberi | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İsrail'in Doğu Kudüs'te yasa dışı yerleşim yerleri açma yönündeki adımlarından vazgeçmesini istedi.
Son dakika haberler: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İsrail'in Doğu Kudüs'te yasa dışı yerleşim yerleri açma yönündeki adımlarından vazgeçmesini istedi.
İsrail - Bugün
Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Filistinli mevkidaşı Maliki ile ortak basın toplantısında konuştu: (1)
İsrail - Bugün
Kuveyt, İsrail'in devam eden yerleşim birimleri inşasıyla Kudüs'te Filistinlilere yönelik tehciri kınadı
Kuveyt, İsrail'in yerleşim yerleri inşa faaliyetlerine devam etmesine ve işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilerin yerlerinden edilmesine tepki gösterdi.
İsrail - Bugün
Yahudi yerleşimciler Şeyh Cerrah Mahallesindeki Filistinlileri kışkırtmak iftar vakti dini ayin düzenledi
İsrail - Bugün
Anneler günü hangi gün? Bugün mü yarın mı? Anneler günü Türkiye'de ne zaman kutlanıyor?
İsrail - Bugün
Anneler günü ne zaman? 8 Mayıs mı 9 Mayıs mı? Anneler günü Mayıs ayının kaçında kutlanıyor? Anneler günü ayın kaçı?
İsrail - Bugün
Son dakika haberi: BM: İsrail'in Kudüs'teki 8 Filistinli aileyi zorla tahliye etmesi savaş suçu teşkil edebilir
Son dakika gündem haberi... Birleşmiş Milletler (BM) işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki 8 ailenin İsrail makamlarınca evlerinden zorla çıkarılarak İsrail'in işgal ettiği bölgeye nakledilmesinin uluslararası insancıl hukuk uyarınca yasaklandığı ve savaş suçu teşkil edebileceği uyarısında bulundu.
İsrail - Bugün
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "İsrail'in işgallerine karşı Filistinli kardeşlerimizin yanındayız"
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İsrail'in sürdürdüğü işgal politikalarına karşı Filistinlilerin yanında olduklarını belirterek, "Kudüs'ü ve bağımsız Filistin topraklarını bu işgalci zihniyetten korumak sadece Filistinli kardeşlerimizin değil, tüm Müslümanların ve...
İsrail - Bugün
Son dakika haberi! Ürdün İsrail'in Kudüs'teki ihlallerini "ateşle oynamak" olarak nitelendirdi
Son dakika gelişmesine göre Ürdün, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde bazı ailelerin evlerinden zorla çıkarılmak istenmesi başta olmak üzere Filistinlilerin haklarını ihlal etmeye devam etmesini "ateşle tehlikeli bir oyun" olarak değerlendirdi.
İsrail - Bugün
İran lideri Hamaney: "İsrail bir ülke değil terör üssüdür"
İran lideri Ali Hamaney, İsrail'in Filistinlilere yönelik ihlallerini eleştirerek, "İsrail bir ülke değil, terör üssüdür.
İsrail - Bugün
Kudüs'te tehcir tehdidiyle karşı karşıya olan Şeyh Cerrah sakinleri 73 yıldır İsrail işgaliyle mücadele ediyor
İsrail'in Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan ettiği 1948'de evsiz kalan ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nde iskan ettirilen 28 mülteci aile, 73 yıldır İsrail işgaliyle mücadeleyi sürdürüyor.
İsrail - Bugün
İran Dini Lideri Hamaney: "İsrail bir devlet değil terörist üssüdür"
İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail'in devlet olmadığını ve Müslümanlar aleyhinde kurulan bir terörist üssü olduğunu söyledi.
İsrail - Bugün
Putin ve Netanyahu Suriye meselesini görüştü
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda Suriye meselesini görüştü.