Uşak'ta tarlada ceset bulundu

Uşak'ın Kemalöz Mahallesi yakınlarında bulunan cesedin, 63 yaşındaki G.A.'ya ait olduğu belirlendi. Boğazında kesik bulunan G.A.'nın ölümüyle ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Uşak'ta tarlada erkek cesedi bulundu.

Kemalöz Mahallesi yakınlarında tarlada ceset olduğunu görenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince boğaz kısmında kesik bulunan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Ekiplerce yapılan incelemede hayatını kaybeden kişinin G.A. (63) olduğu tespit edildi.

G.A'nın cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Çalık
