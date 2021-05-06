ENFLASYON HABERLERİ

Enflasyon - Bugün
Son dakika ekonomi: Merkez Bankası: "Son dönemde emtia fiyatlarında yeniden artış gözlenirken, yükselen küresel enflasyon beklentilerinin uluslararası finansal piyasalar...
Son dakika haberler: Merkez Bankası: "Son dönemde emtia fiyatlarında yeniden artış gözlenirken, yükselen küresel enflasyon beklentilerinin uluslararası finansal piyasalar üzerindeki etkileri önemini korumaktadır.
Enflasyon - Bugün
Merkez Bankası: Enflasyon ve enflasyon beklentilerindeki yüksek seviyeler dikkate alınarak, nisan Enflasyon Raporu tahmin patikasındaki belirgin...
Merkez Bankası: Enflasyon ve enflasyon beklentilerindeki yüksek seviyeler dikkate alınarak, nisan Enflasyon Raporu tahmin patikasındaki belirgin düşüş sağlanana kadar para politikasındaki mevcut duruş sürdürülecektir.
Enflasyon - Bugün
Hong Konglu aktivist Joshua Wong, 10 ay hapis cezasına çarptırıldı
Demokrasi ve ifade özgürlüğü talebi, enflasyon, siyasi bozulma ve yozlaşma gibi nedenlerle başlayan protestolara ülkedeki aydın kesim ve öğrenciler başta olmak üzere yoğun katılım olmuştu.
Enflasyon - Bugün
TZOB "2020-2021 Tarımsal Üretim Dönemi Kuraklık Risk Tahmin Raporu"nu açıkladı
Bu durumun fiyatların artmasına sebep olduğuna işaret eden Bayraktar, şu ifadeleri kullandı: "Tarımsal emtia fiyatı kasımdan beri son sekiz yılın zirvesini gördü. Bayramdan sonra buğday ve arpada müdahale alım fiyatlarının açıklanması beklenmektedir. Maliyetlerdeki ve girdi fiyatlarındaki artış, döviz kurundaki değişim, yurt dışı fiyatlarındaki hareketlilik, enflasyon, refah payı gibi nedenlerle TMO, bu yıl çiftçilerimizi mağdur etmeyecek seviyede hububat fiyatını açıklamalıdır.
Enflasyon - Bugün
5 gündür yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 480 lira seviyesinden işlem görüyor
Enflasyon - Bugün
BIST100 yüzde 0.22 artışla başladı, dolar 8.32 lirada
"ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bazı üyeleri enflasyonda yükselişin kısa süreli olacağını düşündüklerini belirtirken, önceki gün Hazine Bakanı Janet Yellen'ın mesajlarının yol açtığı kaygılar kısmen hafifledi.
Enflasyon - Dün
New York borsası karışık seyirle kapandı
Söz konusu etkinlikten birkaç saat sonra değerlendirmesine açıklık getiren Yellen, faiz artırımının tahmin ettiği ya da önerdiği bir şey olmadığını, harcama paketlerinin enflasyonist bir sorun olacağını düşünmediğini, ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyonla başa çıkabilecek araçları olduğunu vurgulamıştı.
Enflasyon - Dün
Son dakika... BIST100 yüzde 0.26 yükseldi, dolar 8.32 lirada
Merkez Bankası'nın (TCMB) yarın açıklanacak faiz kararı öncesi 8.30 lira düzeyine yükselen dolar yeni güne de bu düzeylerde başladı. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Salı günü internette yayımlanan bir röportajda ABD ekonomisinin yüksek hükümet harcamaları nedeniyle aşırı ısınmasını önlemek için faiz oranlarının ılımlı bir şekilde artması gerekebileceğini söyledi. Yellen daha sonra enflasyona ilişkin bir sorun görmediğini belirtse de, yatırımcılar faizlerin bir noktada yükselmek zorunda kalacağına ilişkin savları da gündemlerine almış oldu.
Enflasyon - Dün
New York borsası karışık seyirle açıldı
Söz konusu etkinlikten birkaç saat sonra değerlendirmesine açıklık getiren Yellen, faiz artırımının tahmin ettiği ya da önerdiği bir şey olmadığını, harcama paketlerinin enflasyonist bir sorun olacağını düşünmediğini ifade ederek, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla başa çıkabilecek araçları olduğunu vurgulamıştı.
Enflasyon - Dün
Son dakika haber | Borsa günün ilk yarısında yükseldi
Yellen, dün katıldığı bir etkinlikte hükümet harcamaları nedeniyle ekonominin "aşırı ısınmasını" önlemek için faiz oranlarının biraz artması gerekebileceğini ifade etti. Birkaç saat sonra konuya açıklık getiren Yellen, faiz artırımının tahmin ettiği ya da önerdiği bir şey olmadığını, harcama paketlerinin enflasyonist bir sorun olacağını düşünmediğini söyledi.
Enflasyon - Dün
Emekli ikramiyeleri ne zaman verilecek? Bayramdan önce emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? 2021 Emekli ikramiyesi ne kadar?
Enflasyon - Dün
Emekliye bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? Emeklilerin bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?
Enflasyon - Dün
Tam kapanmada haller ile marketler arasındaki fiyat farkı yüzde 1250'ye kadar çıkıyor
Enflasyon - Dün
Son dakika! Avrupa borsaları yükselişle açıldı
Yellen, dün katıldığı bir etkinlikte hükümet harcamaları nedeniyle ekonominin "aşırı ısınmasını" önlemek için faiz oranlarının biraz artması gerekebileceğini ifade etmesinden birkaç saat sonra konuya açıklık getirdi ve faiz artırımının tahmin ettiği ya da önerdiği bir şey olmadığını, harcama paketlerinin enflasyonist bir sorun olacağını düşünmediğini söyledi.
Enflasyon - Dün
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
Yellen, dün katıldığı bir etkinlikte hükümet harcamaları nedeniyle ekonominin "aşırı ısınmasını" önlemek için faiz oranlarının biraz artması gerekebileceğini ifade etmesinden birkaç saat sonra konuya açıklık getirdi ve faiz artırımının tahmin ettiği ya da önerdiği bir şey olmadığını, harcama paketlerinin enflasyonist bir sorun olacağını düşünmediğini söyledi.
Enflasyon - Dün
BIST100 yüzde 0.32 artışla başladı, dolar 8.36 lirada
Merkez Bankası'nın (TCMB) yarın açıklanacak faiz kararı öncesi 8.30 lira düzeyine yükselen dolar yeni güne de bu düzeylerde başladı. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Salı günü internette yayımlanan bir röportajda ABD ekonomisinin yüksek hükümet harcamaları nedeniyle aşırı ısınmasını önlemek için faiz oranlarının ılımlı bir şekilde artması gerekebileceğini söyledi. Yellen daha sonra enflasyona ilişkin bir sorun görmediğini belirtse de, yatırımcılar faizlerin bir noktada yükselmek zorunda kalacağına ilişkin savları da gündemlerine almış oldu.
Enflasyon - Dün
Dolar 8.33 lira, euro 10.01 lira, sterlin 11.58 lirada
ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Salı günü internette yayımlanan bir röportajda ABD ekonomisinin yüksek hükümet harcamaları nedeniyle aşırı ısınmasını önlemek için faiz oranlarının ılımlı bir şekilde artması gerekebileceğini söyledi. Yellen daha sonra enflasyona ilişkin bir sorun görmediğini belirtse de, yatırımcılar faizlerin bir noktada yükselmek zorunda kalacağına ilişkin savları da gündemlerine almış oldu.
Enflasyon - Dün
Asya borsaları karışık seyretti
ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, dün katıldığı bir etkinlikte hükümet harcamaları nedeniyle ekonominin "aşırı ısınmasını" önlemek için faiz oranlarının biraz artması gerekebileceğini ifade etti. Birkaç saat sonra konuya açıklık getiren Yellen, faiz artırımının tahmin ettiği ya da önerdiği bir şey olmadığını, harcama paketlerinin enflasyonist bir sorun olacağını düşünmediğini söyledi.
Enflasyon - Dün
ABD Hazine Bakanı Yellen, faiz artırımının "öngördüğü ya da önerdiği" bir şey olmadığını söyledi
ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, enflasyonun ABD ekonomisi için bir sorun olmasını beklemediğini belirterek, faiz artırımının "öngördüğü ya da önerdiği" bir şey olmadığını ifade etti.
Enflasyon - 04.05.2021
New York borsası karışık seyirle kapandı
Yellen, harcama paketlerinin enflasyonist bir sorun olacağını düşünmediğini belirterek, Fed'in enflasyonla başa çıkabilecek araçları olduğunun altını çizdi.
Enflasyon - 04.05.2021
İYİ Parti Grup Başkanvekili Türkkan, Bahçeli'nin yeni anayasa önerisini değerlendirdi Açıklaması
TÜİK'in Nisan ayı enflasyon verilerine değinen Türkkan, Türkiye'nin, son 23 ayın en yüksek enflasyon oranını gördüğünü, enflasyonda dünyada 14'üncü, Avrupa'da birinci, G-20 ülkeleri arasında ikinci sırada olduğunu ifade etti.
Enflasyon - 04.05.2021
BIST100 yüzde 0.34 düştü, dolar 8.32 lirada
Merkez Bankası (TCMB), Nisan ayında gıda dışındaki ana kalemlerde yıllık enflasyonun yükseldiğine işaret ederek, "Tüketici enflasyonundaki artışa en belirgin katkı enerji grubundan geldi" saptaması yaptı.
Enflasyon - 04.05.2021
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, canlı yayında soruları yanıtladı: (2)
"Mahkemeye başvursanız, mahkeme de oraya bağlı" "Yatırımcıların önünü açmak için neler düşünüyorsunuz?" sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, şu yanıtı verdi: "Şu anda istediğiniz teşviki verin, yine de yatırım gitmez. Niçin? Çünkü kimsenin can ve mal güvenliği yok. Hangi sanayici yarın doların kaç lira olacağını biliyor? Kimin can ve mal güvenliği var? Her an gelip birisi sizin mal varlığınıza el koyabilir. Bir kişinin kararına bağlı. Mahkemeye başvursanız, mahkeme de oraya bağlı. Eğer siz, demokrasiyi tam şekillendirmezseniz, demokrasiyi bütün kurallarıyla uygulamaya koymazsanız, can ve mal güvenliği yok demektir. Ne yerli sermaye ne yabancı sermaye gelip yatırım yapar. Nitekim, Türkiye'de bakın yatırımların hepsi duruyor. Bizim iş adamları nereye yatırım yapıyor? Romanya'ya, Bulgaristan'a, Bosna Hersek'e, herkes oraya gidiyor. 128 milyar dolar ne oldu? Bu soruyu sormak, Cumhurbaşkanına hakaret sayıldı. Akıl alacak şey değil. Neden hesabını veremiyorlar? Nereye gitti bu para? Kim aldı bu parayı? Hangi kur üzerinden verdiniz? Eskiden Merkez Bankası ihale yapardı, kuruluşlar girerdi ihaleye, Merkez Bankası satardı. Merkez Bankasının dövizi sabit tutmak, düşürmek, yükseltmek gibi bir politikası yoktur zaten, ana politikası enflasyondur, enflasyonla mücadeledir.
Enflasyon - 04.05.2021
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, canlı yayında soruları yanıtladı: (1)
Türkiye'de en büyük tahribatın devletin yapısında olduğunu, devletin kurumlarına vatandaşın güvenmemeye başladığını savunan Kılıçdaroğlu, vatandaşın pazarda gördüğü enflasyonla TÜİK'in açıkladığı rakam arasında fark olduğunu söyledi.
Enflasyon - 04.05.2021
TES-İŞ, Hakem Kurulunun BEDA, AKDEN ve Çamlı Enerji'deki "yüzde 6+5 zam" kararına tepki gösterdi
Bu nedenle sürecin Yüksek Hakem Kuruluna taşındığını, Kurulun da bu yılın ilk altı ayı için yüzde 6, ikinci altı ayı için yüzde 5 zam kararı verdiğini belirterek, şunları kaydetti: "TÜİK'in verilerine göre, bu yılın ilk dört ayına tekabül eden enflasyon yüzde 5,45 olarak gerçekleşti.
Enflasyon - 04.05.2021
KOBİ'ler elektrik tedarikçilerini değiştirerek faturalarını yüzde 17 azaltabilir
Özellikle tam kapanma döneminde tüketicilerin devletten elektrik faturası konusunda destek beklediğini fakat serbestleşen elektrik piyasasında dinamiklerin kendi desteğini oluşturabileceğini dile getirerek, şu ifadeleri kullandı: "Serbest tüketici olmasına rağmen elektrik tedarikçisini henüz değiştirmemiş esnaf sayısının 5 milyon civarında olduğu göz önünde bulundurulduğunda iş yerlerinin önemli bir çoğunluğu elektrik tedarikçisini değiştirerek yüzde 17'ye kadar daha ucuz fiyattan elektrik kullanabilir. Bu da bir yıllık kullanımda 2 aylık fatura tutarına yakın bir tasarruf anlamına geliyor. Tüketicilerin devletten destek beklemek yerine, harekete geçerek yine devlet tarafından oluşturulmuş serbest piyasaya katılmaları gerekiyor." Pahalı iş yeri elektriği enflasyonu artırıyor Kırım, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen ay yıllık bazda üretici fiyatlarını yüzde 35,17'ye yükseldiğini, bunun da artan mal ve hizmet fiyatları olarak tüketiciye geri döndüğünü belirterek, "Nihayetinde tüketiciler elektrik faturalarında ödemedikleri maliyeti, aldıkları ürünlerde ödemiş oluyor.
Enflasyon - 04.05.2021
TMO Genel Müdürü Güldal, buğday üreticisini memnun edecek alım fiyatı açıklayacaklarını bildirdi Açıklaması
Güldal, TMO olarak her yıl olduğu gibi hububat ve bakliyatta alım fiyatlarına yönelik hazırlık yaptıkları bilgisini vererek, şunları kaydetti: "Önceki yıllarda olduğu gibi hasat döneminden en az 15 gün önce hububat fiyatları çiftçilerimize açıklanacak. Hububat alım fiyatlarını çalışırken, üreticilerimizin maliyetleri, iç ve dış piyasa fiyatları, enflasyon gibi birçok parametre dikkate alınarak en doğru alım fiyatı ve maliyet belirlenecektir.
Enflasyon - 04.05.2021
TCMB: "Enflasyondaki artışa en belirgin katkı enerji grubundan geldi"
Nisan ayına ilişkin fiyat gelişmeleri değerlendirmesinde Merkez Bankası gıda dışındaki ana kalemlerde yıllık enflasyon yükselirken, tüketici enflasyonundaki artışa en belirgin katkının enerji grubundan geldiğini belirtti.
Enflasyon - 04.05.2021
PİYASALAR-BIST100 yüzde 0.22 artışla başladı, dolar 8.29 lirada
"Türk finansal varlıklarda pozitif ayrışma sürdü. Nisan ayı enflasyonu beklentilerin hafif altında kalırken, detaylar maliyet baskısının sürdüğüne ve enflasyonda yukarı yönlü risklerin önemini koruduğuna işaret etti.
Enflasyon - 04.05.2021
VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı
Analistler, küresel ölçekte imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin beklentilerin altında kalması ve enflasyon endişelerine karşın, ABD'nin 10 yıllık faizinin gerileyerek yüzde 1,60 seviyesinde dengelenmesiyle genel olarak dünya borsalarının pozitif görünümünü koruduğunu bildirdi.
Enflasyon - 04.05.2021
Dolar 8.27 lira, euro 9.96 lira, sterlin 11.49 lirada
TCMB'nin aylık fiyat gelişmeleri raporu da bugün açıklanacak. Tüketici fiyatları Nisan'da aylık yüzde 1.68 arttı ve yıllık enflasyon yüzde 17.
Enflasyon - 04.05.2021
Fiyatı en fazla artan ürün domates oldu
2021 Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı.
Enflasyon - 03.05.2021
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, nisan ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi Açıklaması
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, üretici fiyatlarındaki artışın bir yılda yüzde 35'i, tüketici fiyatlarındaki artışın ise yüzde 17'yi geçtiğini, açıklanan nisan ayı rakamların son yılların rekor seviyesinde bir enflasyonu gösterdiğini söyledi.
Enflasyon - 03.05.2021
Son dakika haberleri! BIST100 yüzde 1.67 yükseldi, dolar 8.25 lirada
Tüketici fiyatları Nisan'da aylık yüzde 1.68 arttı ve yıllık enflasyon yüzde 17.
Enflasyon - 03.05.2021
Son dakika haberi: Borsa günü yükselişle kapattı
Son dakika haber: Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 1,67'lik yükselişle tamamladı.
Enflasyon - 03.05.2021
CHP Sözcüsü Öztrak, MYK toplantısına ilişkin açıklama yaptı Açıklaması
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "12 aylık üretici enflasyonu tüketici enflasyonunun iki katına çıktı.
Enflasyon - 03.05.2021
Davutoğlu: "Bir yılı aşkın süredir devam eden salgın döneminde, yaşanan en büyük kriz güven krizidir"
Nisan ayı enflasyon rakamlarına ve 6 Mayıs'ta yapılacak Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısına dikkati çeken Davutoğlu, şunları kaydetti: "Ne yapacaklarını göreceğiz.