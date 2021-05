ENFLASYON HABERLERİ

Enflasyon - 04.05.2021

"Mahkemeye başvursanız, mahkeme de oraya bağlı" "Yatırımcıların önünü açmak için neler düşünüyorsunuz?" sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, şu yanıtı verdi: "Şu anda istediğiniz teşviki verin, yine de yatırım gitmez. Niçin? Çünkü kimsenin can ve mal güvenliği yok. Hangi sanayici yarın doların kaç lira olacağını biliyor? Kimin can ve mal güvenliği var? Her an gelip birisi sizin mal varlığınıza el koyabilir. Bir kişinin kararına bağlı. Mahkemeye başvursanız, mahkeme de oraya bağlı. Eğer siz, demokrasiyi tam şekillendirmezseniz, demokrasiyi bütün kurallarıyla uygulamaya koymazsanız, can ve mal güvenliği yok demektir. Ne yerli sermaye ne yabancı sermaye gelip yatırım yapar. Nitekim, Türkiye'de bakın yatırımların hepsi duruyor. Bizim iş adamları nereye yatırım yapıyor? Romanya'ya, Bulgaristan'a, Bosna Hersek'e, herkes oraya gidiyor. 128 milyar dolar ne oldu? Bu soruyu sormak, Cumhurbaşkanına hakaret sayıldı. Akıl alacak şey değil. Neden hesabını veremiyorlar? Nereye gitti bu para? Kim aldı bu parayı? Hangi kur üzerinden verdiniz? Eskiden Merkez Bankası ihale yapardı, kuruluşlar girerdi ihaleye, Merkez Bankası satardı. Merkez Bankasının dövizi sabit tutmak, düşürmek, yükseltmek gibi bir politikası yoktur zaten, ana politikası enflasyondur, enflasyonla mücadeledir.