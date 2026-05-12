2 milyon dolar bağış yaptığı fenomenle buluştu, olay çıktı

Kendisine tam 2 milyon dolar bağış yapan en sadık abonesiyle ilk kez yüz yüze gelen OnlyFans fenomeni Alice Rosenblum, hayatının şokunu yaşadı. Bir araya gelen ikili arasında ipler, abonenin tavırları sonrası koptu. Genç kadını görür görmez "Gerçek hayatta çok daha şişman görünüyorsun" diyen şahıs, Rosenblum’un koluna dokunmaya kalkışınca güvenlik nezaretinde mekandan çıkarıldı.

  • Alice Rosenblum'a yaklaşık 2 milyon dolar bağış yapan takipçisiyle yüz yüze buluşması gerginliğe dönüştü.
  • Takipçi, Rosenblum'un fiziksel görünümü hakkında kırıcı ifadeler kullandı ve fiziksel temasta bulunmaya çalıştı.
  • Olay sonucunda mekan güvenliği müdahale etti ve şahıs uzaklaştırıldı.

Sosyal medya fenomeni Alice Rosenblum, kendisine yaklaşık 2 milyon dolar (yaklaşık  90 milyon TL)  bağış yapan takipçisiyle ilk kez yüz yüze bir araya geldi. Ancak buluşma kısa sürede gerginliğe dönüştü. İddiaya göre takipçi, Rosenblum’un fiziksel görünümü hakkında kırıcı ifadeler kullanırken, daha sonra fenomene fiziksel temasta bulunmaya çalıştı.

“GERÇEKTE ÇOK DAHA ŞİŞMAN GÖRÜNÜYORSUN" 

Uzun süredir Alice Rosenblum’a maddi destek verdiği belirtilen takipçinin, buluşma sırasında fenomenin görüntüsüyle ilgili yorum yaptığı öne sürüldü. Takipçinin, “Gerçek hayatta çok daha şişman görünüyorsun” sözleriyle Rosenblum’u şaşkına çevirdiği belirtildi.

Yaşanan sözlü tartışmanın ardından ortamın gerildiği ifade edildi.

FİZİKSEL TEMAS GİRİŞİMİNE SERT TEPKİ 

İddiaya göre takipçi, tartışma sırasında Alice Rosenblum’un koluna dokunmaya çalıştı. Bunun üzerine fenomen geri çekilerek sert tepki gösterdi.

Rosenblum’un, “İğrenç, benden uzak dur! Polisi arıyorum!” diyerek çevredeki kişilerden yardım istediği aktarıldı.

GÜVENLİK DEVREYE GİRDİ 

Olayın büyümesi üzerine mekan güvenliğinin müdahale ettiği ve şahsın bulunduğu alandan uzaklaştırıldığı öğrenildi.

Yaşanan olay sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, internet üzerinden kurulan ilişkiler ve fenomen-takipçi sınırları yeniden tartışma konusu oldu.

Haber YorumlarıMehmet Hilmi Oktay:

Adamın 2 milyon dolar harcarken niyeti ne olsa da kızın güvenliğine saldırmaya kalkmak tamamen yanlış bunu yapan tipi de sosyal medyada hor görmek lazım hiç bir para o kadar değer değildir ki başkasına küfür et ve el kaldır İnsanlara karşı saygı yok artık tamamen

Haber YorumlarıElif Ceren Öztürk:

Eskiden böyle şeyler yoktu aman ?? insanlar normal buluşurlardı çay kahve içerlerdi şimdi internet meselesi herkesin beyni karışmış ?? hemen güvenlik polis derken bu da ne hal yahu

Haber YorumlarıAycan Oktay:

Ya bu adamın aklı başında mı vallahi 2 milyon dolar verip de sonra böyle davranmak kadına ne biçim saygısızlık ???? erkekler gerçekten birer tiyatrocu ya

Haber YorumlarıSaid Amedi:

İki milyon dolara patates bile yememiş sadece bakmış, git Tayland’a ikiyüz dolara fıstık yersin.

Haber YorumlarıMengele:

Adam 2 milyon dolari bosuna vermedi o aksam otele götürecekti ama olmadi 2 milyon uctu gitti

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

