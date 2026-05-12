2 milyon dolar bağış yaptığı fenomenle buluştu, olay çıktı
Kendisine tam 2 milyon dolar bağış yapan en sadık abonesiyle ilk kez yüz yüze gelen OnlyFans fenomeni Alice Rosenblum, hayatının şokunu yaşadı. Bir araya gelen ikili arasında ipler, abonenin tavırları sonrası koptu. Genç kadını görür görmez "Gerçek hayatta çok daha şişman görünüyorsun" diyen şahıs, Rosenblum’un koluna dokunmaya kalkışınca güvenlik nezaretinde mekandan çıkarıldı.
- Alice Rosenblum'a yaklaşık 2 milyon dolar bağış yapan takipçisiyle yüz yüze buluşması gerginliğe dönüştü.
- Takipçi, Rosenblum'un fiziksel görünümü hakkında kırıcı ifadeler kullandı ve fiziksel temasta bulunmaya çalıştı.
- Olay sonucunda mekan güvenliği müdahale etti ve şahıs uzaklaştırıldı.
Sosyal medya fenomeni Alice Rosenblum, kendisine yaklaşık 2 milyon dolar (yaklaşık 90 milyon TL) bağış yapan takipçisiyle ilk kez yüz yüze bir araya geldi. Ancak buluşma kısa sürede gerginliğe dönüştü. İddiaya göre takipçi, Rosenblum’un fiziksel görünümü hakkında kırıcı ifadeler kullanırken, daha sonra fenomene fiziksel temasta bulunmaya çalıştı.
“GERÇEKTE ÇOK DAHA ŞİŞMAN GÖRÜNÜYORSUN"
Uzun süredir Alice Rosenblum’a maddi destek verdiği belirtilen takipçinin, buluşma sırasında fenomenin görüntüsüyle ilgili yorum yaptığı öne sürüldü. Takipçinin, “Gerçek hayatta çok daha şişman görünüyorsun” sözleriyle Rosenblum’u şaşkına çevirdiği belirtildi.
Yaşanan sözlü tartışmanın ardından ortamın gerildiği ifade edildi.
FİZİKSEL TEMAS GİRİŞİMİNE SERT TEPKİ
İddiaya göre takipçi, tartışma sırasında Alice Rosenblum’un koluna dokunmaya çalıştı. Bunun üzerine fenomen geri çekilerek sert tepki gösterdi.
Rosenblum’un, “İğrenç, benden uzak dur! Polisi arıyorum!” diyerek çevredeki kişilerden yardım istediği aktarıldı.
GÜVENLİK DEVREYE GİRDİ
Olayın büyümesi üzerine mekan güvenliğinin müdahale ettiği ve şahsın bulunduğu alandan uzaklaştırıldığı öğrenildi.
Yaşanan olay sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, internet üzerinden kurulan ilişkiler ve fenomen-takipçi sınırları yeniden tartışma konusu oldu.