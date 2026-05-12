Haberler

Sergio Ramos Sevilla'yı satın aldı

Sergio Ramos Sevilla'yı satın aldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sevilla altyapısından yetişen Sergio Ramos’un Sevilla’yı satın aldığı iddia edildi. Haberde, noter onayının ardından satın alma işleminin resmen tamamlanacağı belirtildi.

  • Sergio Ramos'un Sevilla'yı satın aldığı iddia edildi.
  • Satın alma işleminin noter onayının ardından resmiyet kazanacağı belirtildi.
  • Ramos, kariyerine Sevilla altyapısında başlamıştı.

İspanyol futbolunun efsane isimlerinden Sergio Ramos hakkında çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Deneyimli savunmacının, altyapısından yetiştiği Sevilla’yı satın aldığı öne sürüldü.

SATIN ALMA İŞLEMİ TAMAMLANMAK ÜZERE

COPE’ta yer alan habere göre Sergio Ramos ile Sevilla arasındaki satın alma sürecinde sona gelindi. Noter onayının ardından işlemin resmiyet kazanacağı belirtildi. İspanyol futbolunda büyük yankı uyandıran gelişmenin kısa süre içinde resmen açıklanması bekleniyor.

FUTBOLCULUKTAN YÖNETİCİLİĞE

Kariyerine Sevilla altyapısında başlayan Sergio Ramos, daha sonra Real Madrid ve İspanya Milli Takımı’yla dünya futboluna damga vurmuştu. Tecrübeli futbolcunun şimdi ise eski kulübünün sahibi olmaya hazırlanması dikkat çekti.

SEVILLA İÇİN YENİ DÖNEM

Son yıllarda ekonomik ve sportif anlamda zorlu süreçlerden geçen Sevilla’da Sergio Ramos’un kulübü devralması halinde yeni bir dönemin başlayacağı yorumları yapılıyor. İspanyol ekibinin taraftarları da gelişmeleri yakından takip ediyor.

Şaziye Ceyhan
Şaziye Ceyhan
Haberler.com
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Burcu Köksal partimize katıldı, Afyonkarahisar için birlikte çalışacağız

Erdoğan'dan Burcu Köksal'ı mest eden sözler: Afyonkarahisar için...

Burcu Köksal AK Parti'de! Rozetini Erdoğan taktı, ilk sözleri manidar

Burcu Köksal AK Parti'de! Rozetini Erdoğan taktı, ilk sözleri manidar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'ın teklifi ortaya çıktı! Icardi'nin takımda kalmak için tek bir şartı var

Takımda kalmak için yönetime sunduğu şart çok tartışılacak
Görevine devam edecek Sergen Yalçın, tam 9 ismi tek kalemde sildi

9 futbolcusunu tek kalemde sildi
Otel tuvaletinden çıkan dev yaratık dehşete düşürdü: 'Bu bir uzaylı!'

Otel tuvaletinden çıkan dev yaratık dehşete düşürdü: "Bu bir uzaylı!"
Robert Lewandowski, Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırdı

Fenerbahçelileri heyecanlandırdı
Hakan Bayrakçı, beklenen seçim anketinin sonuçlarını paylaştı

Merakla beklenen seçim anketinin sonuçlarını paylaştı
Eski milli futbolcu Nişantaşı’nda görüntülendi! Ağzını bıçak açmadı

Nişantaşı’nda görüntülendi! Ağzını bıçak açmadı
Babanın sigara keyfi az daha can alıyordu! Evde yalnız bırakılan bebek 3. düştü

Babasının evde tek başına bıraktığı bebek 3. kattan düştü