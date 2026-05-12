Sergio Ramos Sevilla'yı satın aldı
Sevilla altyapısından yetişen Sergio Ramos’un Sevilla’yı satın aldığı iddia edildi. Haberde, noter onayının ardından satın alma işleminin resmen tamamlanacağı belirtildi.
İspanyol futbolunun efsane isimlerinden Sergio Ramos hakkında çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Deneyimli savunmacının, altyapısından yetiştiği Sevilla’yı satın aldığı öne sürüldü.
SATIN ALMA İŞLEMİ TAMAMLANMAK ÜZERE
COPE’ta yer alan habere göre Sergio Ramos ile Sevilla arasındaki satın alma sürecinde sona gelindi. Noter onayının ardından işlemin resmiyet kazanacağı belirtildi. İspanyol futbolunda büyük yankı uyandıran gelişmenin kısa süre içinde resmen açıklanması bekleniyor.
FUTBOLCULUKTAN YÖNETİCİLİĞE
Kariyerine Sevilla altyapısında başlayan Sergio Ramos, daha sonra Real Madrid ve İspanya Milli Takımı’yla dünya futboluna damga vurmuştu. Tecrübeli futbolcunun şimdi ise eski kulübünün sahibi olmaya hazırlanması dikkat çekti.
SEVILLA İÇİN YENİ DÖNEM
Son yıllarda ekonomik ve sportif anlamda zorlu süreçlerden geçen Sevilla’da Sergio Ramos’un kulübü devralması halinde yeni bir dönemin başlayacağı yorumları yapılıyor. İspanyol ekibinin taraftarları da gelişmeleri yakından takip ediyor.