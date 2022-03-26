Savaş Haberleri - Savaş Haber - Haberler

Savaş Haberleri
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Son dakika... Çanakkale Savaşları Mobil Müze Tırı Ferizli'de 2 günde 2 bin ziyaretçi ağırladı
TBMM Başkanı Şentop, Avrupa Birliği Parlamento Başkanları Toplantısı'na katılacak
Son dakika haberleri! DSÖ: Ukrayna'da sağlık merkezlerine yapılan saldırılar 72'ye yükseldi
BM: Ukrayna'da en az 1104 sivil öldü, 3 milyon 772 bin 599 mülteci komşu ülkelere geçti
Son dakika... Zelenskiy: "Ukraynalı Müslümanlar, Ramazan ayında ellerinde silahlarla ülkesini korumak zorunda kalacak"
BOĞAZ GİRİŞİNDE YABANCI CİSİM HAREKETLİLİĞİ sahil güvenlik botlarının görüntüsüyle
Husiler: Koalisyon uçaklarının Sana'ya düzenlediği saldırıda aynı aileden 10 kişi öldü
Son dakika... Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Ceppar: "Rus askerleri kimyasal silah için antidot aldı"
Ukrayna'da yaşadıkları şehir bombalanan Ahıska Türkleri, Türkiye'ye gelmeye devam ediyor
Son dakika: AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: "(Rusya -Ukrayna) Bu savaşın bütün dünyayı ilgilendiren tarafı var"
Zelenski: Ukraynalı Müslümanlar, Ramazan ayında ellerinde silahlarla ülkesini korumak zorunda kalacak
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, "Geçmişten Geleceğe Güçlü Rize" programında konuştu
Şoygu, Rus stratejik nükleer kuvvetlerin desteklenmesinin öncelikli olduğunu söyledi
Yine sihrini yaptı! Galatasaray'ın istediği Beka Beka, Emre Belözoğlu için İstanbul'da
ABD Dışişleri ve Savunma Bakanları, Ukraynalı mevkidaşları ile Varşova'da görüştü
Şoygu: "Önceliğimiz stratejik nükleer kuvvetlerinin savaşa hazır durumunu desteklemek"
AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş: "Bu sistem referandumla kabul edilmiştir.
Bakan Varank: TOKİ, konut sayısını 2023'te 1 milyon 200 bine çıkartacak - Yeniden
Kayıp denilen Rusya Savunma Bakanı ortaya çıktı, ilk mesajı "nükleer saldırı" oldu
Rusya iyice gözünü kararttı! Ukrayna'da sivillere ateş açıp belediye başkanını kaçırdılar
Son Dakika: İstanbul Boğazı'nda mayın alarmı! Ticari gemi fark etti, SAS timleri harekete geçti
Son dakika haber... Katar Dışişleri Bakanı: "Bölgemizdeki kriz ve çatışmalar Ukrayna'daki kadar dikkat çekmedi"
Alman medyası Putin'in önündeki 5 senaryoyu yazdı! Erdoğan'la ilgili de dikkat çeken bir detay var
Çalıştığı gemide Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle günlerce mahsur kalan Türk ülkeye döndü
Kuzey Kore yeni balistik füzesinin görüntülerini paylaştı! Başkan Kim'in yer aldığı o anlar film sahnesini aratmadı
Son dakika: Rusya Savunma Bakanlığı: Seyir füzeleri ile Ukrayna'da askeri yerleri vurduk
Rusya'nın Ukrayna'yı işgali: Ukrayna neleri başardı, hangi konularda doğru davrandı?
Kuzey Kore yeni balistik füzesinin görüntülerini paylaştı! Başkan Kim'in halleri film sahnesini aratmadı
Libyalı uzmana göre, Rus güvenlik şirketi Libya'daki 1300 paralı askerini Ukrayna için çekti
ANTGİAD Başkanı Sert: "Yaşanan sıkıntılar yeni pazar çeşitliliği oluşturacak hamleler için bir adım olabilir"
Son dakika haberi... KAHRAMANMARAŞ - Geçen yıl çıkan orman yangınlarının izleri siliniyor
Rusya, 292 Ukrayna askerinin öldürüldüğü konumu nasıl buldu? Aynı yöntem, Sedat Peker'in otelini bulmak için de kullanılmış
Ahıska Türkü kadınlar savaş bölgesinde bıraktıkları eş ve çocukları için gözyaşı döktü
Son dakika genel: Evine bomba düşmesi sonucu kardeşlerini kaybeden kız kardeşlerin 'savaş' gözyaşları