Savaş Haberleri - Savaş Haber - Haberler

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Savaş Haberleri

Savaş haber, Savaş son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Son dakika... Çanakkale Savaşları Mobil Müze Tırı Ferizli'de 2 günde 2 bin ziyaretçi ağırladı

Son dakika... Çanakkale Savaşları Mobil Müze Tırı Ferizli'de 2 günde 2 bin ziyaretçi ağırladı

Savaş - 14 Dakika Önce
Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK'ün pilotları gençlerle buluştu

Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK'ün pilotları gençlerle buluştu

Savaş - 21 Dakika Önce
Kartal'da ramazan ayı öncesi ibadethaneler temizleniyor

Kartal'da ramazan ayı öncesi ibadethaneler temizleniyor

Savaş - 22 Dakika Önce
Kiev'de sokağa çıkma yasağı yeniden uzatıldı

Kiev'de sokağa çıkma yasağı yeniden uzatıldı

Savaş - 38 Dakika Önce
TBMM Başkanı Şentop, Avrupa Birliği Parlamento Başkanları Toplantısı'na katılacak

TBMM Başkanı Şentop, Avrupa Birliği Parlamento Başkanları Toplantısı'na katılacak

Savaş - 45 Dakika Önce
Kamplarda Geçen 7 Yıl: Yemen'deki İç Savaşın Kurbanları İçin Yaşam

Kamplarda Geçen 7 Yıl: Yemen'deki İç Savaşın Kurbanları İçin Yaşam

Savaş - 50 Dakika Önce
Semt77 Yalovaspor, Rion Brown'un yerine TJ Starks'ı kadrosuna kattı

Semt77 Yalovaspor, Rion Brown'un yerine TJ Starks'ı kadrosuna kattı

Savaş - 59 Dakika Önce
Son dakika haberleri! DSÖ: Ukrayna'da sağlık merkezlerine yapılan saldırılar 72'ye yükseldi

Son dakika haberleri! DSÖ: Ukrayna'da sağlık merkezlerine yapılan saldırılar 72'ye yükseldi

Savaş - 1 Saat Önce
BM: Ukrayna'da en az 1104 sivil öldü, 3 milyon 772 bin 599 mülteci komşu ülkelere geçti

BM: Ukrayna'da en az 1104 sivil öldü, 3 milyon 772 bin 599 mülteci komşu ülkelere geçti

Savaş - 1 Saat Önce
Son dakika! Büyükada'da tarihi otelde yangın paniği

Son dakika! Büyükada'da tarihi otelde yangın paniği

Savaş - 1 Saat Önce
CHP'li büyükşehir belediye başkanları Aydın'da buluştu

CHP'li büyükşehir belediye başkanları Aydın'da buluştu

Savaş - 1 Saat Önce
Son dakika... Zelenskiy: 'Ukraynalı Müslümanlar, Ramazan ayında ellerinde silahlarla ülkesini korumak zorunda kalacak'

Son dakika... Zelenskiy: "Ukraynalı Müslümanlar, Ramazan ayında ellerinde silahlarla ülkesini korumak zorunda kalacak"

Savaş - 1 Saat Önce
BOĞAZ GİRİŞİNDE YABANCI CİSİM HAREKETLİLİĞİ sahil güvenlik botlarının görüntüsüyle

BOĞAZ GİRİŞİNDE YABANCI CİSİM HAREKETLİLİĞİ sahil güvenlik botlarının görüntüsüyle

Savaş - 1 Saat Önce
NATO Genel Sekreter Yardımcısı Geoana, Putin'in savaşı kazanamayacağını söyledi

NATO Genel Sekreter Yardımcısı Geoana, Putin'in savaşı kazanamayacağını söyledi

Savaş - 1 Saat Önce
Etiyopya'nın Amhara eyaletinde 11 milyon kişi gıda yardımı bekliyor

Etiyopya'nın Amhara eyaletinde 11 milyon kişi gıda yardımı bekliyor

Savaş - 1 Saat Önce
Kırşehir Belediyespor: 0-0

Kırşehir Belediyespor: 0-0

Savaş - 1 Saat Önce
Avrupa'nın ticaret haritası değişirken Türkiye de tedarik zincirinin merkezinde

Avrupa'nın ticaret haritası değişirken Türkiye de tedarik zincirinin merkezinde

Savaş - 1 Saat Önce
Afganistan'dan kaçan iki kız kardeş Belçika'da kendi cinlerini üretti

Afganistan'dan kaçan iki kız kardeş Belçika'da kendi cinlerini üretti

Savaş - 1 Saat Önce
Orduya katılan Ukraynalı müzisyen, Rus saldırılarında yaralandı

Orduya katılan Ukraynalı müzisyen, Rus saldırılarında yaralandı

Savaş - 1 Saat Önce
Husiler: Koalisyon uçaklarının Sana'ya düzenlediği saldırıda aynı aileden 10 kişi öldü

Husiler: Koalisyon uçaklarının Sana'ya düzenlediği saldırıda aynı aileden 10 kişi öldü

Savaş - 2 Saat Önce
Son dakika... Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Ceppar: 'Rus askerleri kimyasal silah için antidot aldı'

Son dakika... Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Ceppar: "Rus askerleri kimyasal silah için antidot aldı"

Savaş - 2 Saat Önce
Hindistan elektrik talebini karşılamak için kömür ithaline devam edecek

Hindistan elektrik talebini karşılamak için kömür ithaline devam edecek

Savaş - 2 Saat Önce
Göç İdaresi Başkanı Ünlü: Türkiye, Suriyelilerin dönüşü için ortam oluşturuyor

Göç İdaresi Başkanı Ünlü: Türkiye, Suriyelilerin dönüşü için ortam oluşturuyor

Savaş - 2 Saat Önce
Ukrayna'da yaşadıkları şehir bombalanan Ahıska Türkleri, Türkiye'ye gelmeye devam ediyor

Ukrayna'da yaşadıkları şehir bombalanan Ahıska Türkleri, Türkiye'ye gelmeye devam ediyor

Savaş - 2 Saat Önce
Ukrayna'nın İrpin kentinden sivillerin tahliyesi sürüyor

Ukrayna'nın İrpin kentinden sivillerin tahliyesi sürüyor

Savaş - 2 Saat Önce
Son dakika: AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: '(Rusya -Ukrayna) Bu savaşın bütün dünyayı ilgilendiren tarafı var'

Son dakika: AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: "(Rusya -Ukrayna) Bu savaşın bütün dünyayı ilgilendiren tarafı var"

Savaş - 2 Saat Önce
GAÜN'de Göç Çalıştayı

GAÜN'de Göç Çalıştayı

Savaş - 2 Saat Önce
Sinisa Mihajlovic bir kez daha lösemi tedavisi görecek

Sinisa Mihajlovic bir kez daha lösemi tedavisi görecek

Savaş - 2 Saat Önce
Emekli Tuğgeneral Özgür Tör: 'Serbest kalan mayınların hepsinin bulunması lazım'

Emekli Tuğgeneral Özgür Tör: "Serbest kalan mayınların hepsinin bulunması lazım"

Savaş - 2 Saat Önce
Zelenski: Ukraynalı Müslümanlar, Ramazan ayında ellerinde silahlarla ülkesini korumak zorunda kalacak

Zelenski: Ukraynalı Müslümanlar, Ramazan ayında ellerinde silahlarla ülkesini korumak zorunda kalacak

Savaş - 2 Saat Önce
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, 'Geçmişten Geleceğe Güçlü Rize' programında konuştu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, "Geçmişten Geleceğe Güçlü Rize" programında konuştu

Savaş - 2 Saat Önce
Numan Kurtulmuş: CHP ve HDP'yi toplayın, yüzde 35'i geçemezler

Numan Kurtulmuş: CHP ve HDP'yi toplayın, yüzde 35'i geçemezler

Savaş - 2 Saat Önce
Ukrayna savaşı gübre fiyatlarını artırdı

Ukrayna savaşı gübre fiyatlarını artırdı

Savaş - 2 Saat Önce
Engelli üniversite öğrencisinin vefatı Osmancık'ı hüzne boğdu

Engelli üniversite öğrencisinin vefatı Osmancık'ı hüzne boğdu

Savaş - 2 Saat Önce
Bodrum'da Neyzen Tevfik anma konseri düzenlendi

Bodrum'da Neyzen Tevfik anma konseri düzenlendi

Savaş - 2 Saat Önce
Şoygu, Rus stratejik nükleer kuvvetlerin desteklenmesinin öncelikli olduğunu söyledi

Şoygu, Rus stratejik nükleer kuvvetlerin desteklenmesinin öncelikli olduğunu söyledi

Savaş - 2 Saat Önce
SPOR Protez ayak takılan futbolcu Eren, özlediği sahalara döndü

SPOR Protez ayak takılan futbolcu Eren, özlediği sahalara döndü

Savaş - 3 Saat Önce
Yine sihrini yaptı! Galatasaray'ın istediği Beka Beka, Emre Belözoğlu için İstanbul'da

Yine sihrini yaptı! Galatasaray'ın istediği Beka Beka, Emre Belözoğlu için İstanbul'da

Savaş - 3 Saat Önce
ABD Dışişleri ve Savunma Bakanları, Ukraynalı mevkidaşları ile Varşova'da görüştü

ABD Dışişleri ve Savunma Bakanları, Ukraynalı mevkidaşları ile Varşova'da görüştü

Savaş - 3 Saat Önce
Uluslararası Göç Örgütü: Yemen'de 190 binden fazla göçmen yardıma muhtaç

Uluslararası Göç Örgütü: Yemen'de 190 binden fazla göçmen yardıma muhtaç

Savaş - 3 Saat Önce
Edirne'de Balkan Şehitleri anısına tören düzenlendi

Edirne'de Balkan Şehitleri anısına tören düzenlendi

Savaş - 3 Saat Önce
Schengen Bölgesi 27 yaşında

Schengen Bölgesi 27 yaşında

Savaş - 3 Saat Önce
Şoygu: 'Önceliğimiz stratejik nükleer kuvvetlerinin savaşa hazır durumunu desteklemek'

Şoygu: "Önceliğimiz stratejik nükleer kuvvetlerinin savaşa hazır durumunu desteklemek"

Savaş - 3 Saat Önce
AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş: 'Bu sistem referandumla kabul edilmiştir.

AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş: "Bu sistem referandumla kabul edilmiştir.

Savaş - 3 Saat Önce
Ukraynalı gelin ailesini görmek için gittiği Primorsk'ta savaşın ortasında kaldı

Ukraynalı gelin ailesini görmek için gittiği Primorsk'ta savaşın ortasında kaldı

Savaş - 3 Saat Önce
Bakan Varank: TOKİ, konut sayısını 2023'te 1 milyon 200 bine çıkartacak - Yeniden

Bakan Varank: TOKİ, konut sayısını 2023'te 1 milyon 200 bine çıkartacak - Yeniden

Savaş - 4 Saat Önce
BAHÇELİ'DEN KILIÇDAROĞLU'NA FAZLA MERAK İYİ DEĞİLDİR - TAMAMI FTP'DE

BAHÇELİ'DEN KILIÇDAROĞLU'NA FAZLA MERAK İYİ DEĞİLDİR - TAMAMI FTP'DE

Savaş - 4 Saat Önce
Prof. Dr. Nevzat Tarhan'dan 'Aile İçi İletişim' konulu konferans

Prof. Dr. Nevzat Tarhan'dan "Aile İçi İletişim" konulu konferans

Savaş - 4 Saat Önce
MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin 5 temel stratejik hedefini açıkladı

MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin 5 temel stratejik hedefini açıkladı

Savaş - 4 Saat Önce
İnegöl mobilyasında ivme yükseliyor

İnegöl mobilyasında ivme yükseliyor

Savaş - 4 Saat Önce
Baybatur: 'Ukrayna'da savaşı bitirecek tek NATO ülkesi Türkiye'

Baybatur: "Ukrayna'da savaşı bitirecek tek NATO ülkesi Türkiye"

Savaş - 4 Saat Önce
Son dakika haber! Balkan Şehitleri 109. yılında Edirne'de törenle anıldı

Son dakika haber! Balkan Şehitleri 109. yılında Edirne'de törenle anıldı

Savaş - 4 Saat Önce
BOĞAZ GİRİŞİNDEKİ MAYIN BENZERİ BİR CİSİMİN GÖRÜNTÜLERİ

BOĞAZ GİRİŞİNDEKİ MAYIN BENZERİ BİR CİSİMİN GÖRÜNTÜLERİ

Savaş - 4 Saat Önce
Demir çelik fiyatları tüm sektörleri zorluyor

Demir çelik fiyatları tüm sektörleri zorluyor

Savaş - 4 Saat Önce
Kayıp denilen Rusya Savunma Bakanı ortaya çıktı, ilk mesajı 'nükleer saldırı' oldu

Kayıp denilen Rusya Savunma Bakanı ortaya çıktı, ilk mesajı "nükleer saldırı" oldu

Savaş - 4 Saat Önce
BOĞAZ GİRİŞİNDE YABANCI CİSİM HAREKETLİLİĞİ helikopter görüntüsü

BOĞAZ GİRİŞİNDE YABANCI CİSİM HAREKETLİLİĞİ helikopter görüntüsü

Savaş - 4 Saat Önce
ASO Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı Afyonkarahisar 'da gerçekleştirildi

ASO Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı Afyonkarahisar 'da gerçekleştirildi

Savaş - 4 Saat Önce
Rusya iyice gözünü kararttı! Ukrayna'da sivillere ateş açıp belediye başkanını kaçırdılar

Rusya iyice gözünü kararttı! Ukrayna'da sivillere ateş açıp belediye başkanını kaçırdılar

Savaş - 4 Saat Önce
İstanbul pandemi sebebiyle ilk kez göç verdi

İstanbul pandemi sebebiyle ilk kez göç verdi

Savaş - 4 Saat Önce
Son Dakika: İstanbul Boğazı'nda mayın alarmı! Ticari gemi fark etti, SAS timleri harekete geçti

Son Dakika: İstanbul Boğazı'nda mayın alarmı! Ticari gemi fark etti, SAS timleri harekete geçti

Savaş - 4 Saat Önce
Ukrayna ordusu Rus tankını vurdu

Ukrayna ordusu Rus tankını vurdu

Savaş - 5 Saat Önce
Son dakika haber... Katar Dışişleri Bakanı: 'Bölgemizdeki kriz ve çatışmalar Ukrayna'daki kadar dikkat çekmedi'

Son dakika haber... Katar Dışişleri Bakanı: "Bölgemizdeki kriz ve çatışmalar Ukrayna'daki kadar dikkat çekmedi"

Savaş - 5 Saat Önce
Kırgızistan'da Ukrayna'ya destek gösterisi düzenlendi

Kırgızistan'da Ukrayna'ya destek gösterisi düzenlendi

Savaş - 5 Saat Önce
Bakan Varank, Osmaniye'de TOKİ Anahtar Teslim Töreni'nde konuştu Açıklaması

Bakan Varank, Osmaniye'de TOKİ Anahtar Teslim Töreni'nde konuştu Açıklaması

Savaş - 5 Saat Önce
Antonov, Ukrayna'nın savaşta tahrip olan dev kargo uçağı için kampanya başlattı

Antonov, Ukrayna'nın savaşta tahrip olan dev kargo uçağı için kampanya başlattı

Savaş - 5 Saat Önce
Rus ordusu Slavutiç'e girdi, Ukraynalılar sokağa döküldü

Rus ordusu Slavutiç'e girdi, Ukraynalılar sokağa döküldü

Savaş - 5 Saat Önce
Hak-İş'ten Ukraynalı savaş mağdurlarına yardım

Hak-İş'ten Ukraynalı savaş mağdurlarına yardım

Savaş - 5 Saat Önce
Bakan Varank: 'Ülkemiz son 20 yılda ekonomik bir devrim gerçekleştirdi'

Bakan Varank: "Ülkemiz son 20 yılda ekonomik bir devrim gerçekleştirdi"

Savaş - 5 Saat Önce
Alman medyası Putin'in önündeki 5 senaryoyu yazdı! Erdoğan'la ilgili de dikkat çeken bir detay var

Alman medyası Putin'in önündeki 5 senaryoyu yazdı! Erdoğan'la ilgili de dikkat çeken bir detay var

Savaş - 5 Saat Önce
Çalıştığı gemide Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle günlerce mahsur kalan Türk ülkeye döndü

Çalıştığı gemide Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle günlerce mahsur kalan Türk ülkeye döndü

Savaş - 5 Saat Önce
ABD: Tunus'ta demokrasi deneyimine geniş katılımı destekliyoruz

ABD: Tunus'ta demokrasi deneyimine geniş katılımı destekliyoruz

Savaş - 5 Saat Önce
Kuzey Kore yeni balistik füzesinin görüntülerini paylaştı! Başkan Kim'in yer aldığı o anlar film sahnesini aratmadı

Kuzey Kore yeni balistik füzesinin görüntülerini paylaştı! Başkan Kim'in yer aldığı o anlar film sahnesini aratmadı

Savaş - 5 Saat Önce
Son dakika: Rusya Savunma Bakanlığı: Seyir füzeleri ile Ukrayna'da askeri yerleri vurduk

Son dakika: Rusya Savunma Bakanlığı: Seyir füzeleri ile Ukrayna'da askeri yerleri vurduk

Savaş - 5 Saat Önce
Hatay Büyükşehir Belediyesi'nden üreticiye destek

Hatay Büyükşehir Belediyesi'nden üreticiye destek

Savaş - 5 Saat Önce
Gaziantep'te 'Yazılım Buluşmaları' gerçekleştirildi

Gaziantep'te "Yazılım Buluşmaları" gerçekleştirildi

Savaş - 5 Saat Önce
Rusya'nın Ukrayna'yı işgali: Ukrayna neleri başardı, hangi konularda doğru davrandı?

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali: Ukrayna neleri başardı, hangi konularda doğru davrandı?

Savaş - 5 Saat Önce
Kuzey Kore yeni balistik füzesinin görüntülerini paylaştı! Başkan Kim'in halleri film sahnesini aratmadı

Kuzey Kore yeni balistik füzesinin görüntülerini paylaştı! Başkan Kim'in halleri film sahnesini aratmadı

Savaş - 5 Saat Önce
Son dakika: EDİRNE'DE BALKAN SAVAŞLARI ŞEHİTLERİ, TÖRENLE ANILDI

Son dakika: EDİRNE'DE BALKAN SAVAŞLARI ŞEHİTLERİ, TÖRENLE ANILDI

Savaş - 5 Saat Önce
BAKAN SOYLU: SAVAŞIN BİTMESİNİ KENDİSİNE SORUMLULUK HİSSEDEN YEGANE ÜLKELERDENİZ

BAKAN SOYLU: SAVAŞIN BİTMESİNİ KENDİSİNE SORUMLULUK HİSSEDEN YEGANE ÜLKELERDENİZ

Savaş - 5 Saat Önce
Ukrayna: Savaşın ilk ayında 16 bin Rus askeri öldürüldü

Ukrayna: Savaşın ilk ayında 16 bin Rus askeri öldürüldü

Savaş - 5 Saat Önce
Berlin'de ayçiçek yağı krizi: Raflar boş kaldı

Berlin'de ayçiçek yağı krizi: Raflar boş kaldı

Savaş - 6 Saat Önce
Yemen'de Husilerin döşediği mayınlar binlerce kişinin hayatını kabusa çevirdi

Yemen'de Husilerin döşediği mayınlar binlerce kişinin hayatını kabusa çevirdi

Savaş - 6 Saat Önce
Libyalı uzmana göre, Rus güvenlik şirketi Libya'daki 1300 paralı askerini Ukrayna için çekti

Libyalı uzmana göre, Rus güvenlik şirketi Libya'daki 1300 paralı askerini Ukrayna için çekti

Savaş - 6 Saat Önce
Türkiye, Avrupa'nın yeni enerji tedarik merkezi olabilir

Türkiye, Avrupa'nın yeni enerji tedarik merkezi olabilir

Savaş - 6 Saat Önce
Eyüpsultan sahilinde korkutan görüntü... Telef olan 24 yunus balığı kıyıya vurdu

Eyüpsultan sahilinde korkutan görüntü... Telef olan 24 yunus balığı kıyıya vurdu

Savaş - 6 Saat Önce
Katar Emiri, askeri yöntemlere başvurulmada had safhaya ulaşıldığını söyledi (1)

Katar Emiri, askeri yöntemlere başvurulmada had safhaya ulaşıldığını söyledi (1)

Savaş - 6 Saat Önce
Prof. Torlak 'Kentler ve evler home ofislere göre şekillenecek'

Prof. Torlak "Kentler ve evler home ofislere göre şekillenecek"

Savaş - 6 Saat Önce
Berlin'de ayçiçek yağı krizi: Raflar boş kaldı

Berlin'de ayçiçek yağı krizi: Raflar boş kaldı

Savaş - 6 Saat Önce
Ukrayna'dan getirilen Ahıskalı çocuklar artık sıcak yuvalarında

Ukrayna'dan getirilen Ahıskalı çocuklar artık sıcak yuvalarında

Savaş - 6 Saat Önce
Danimarka, Rusya'nın Ukrayna'da işlediği suçların araştırılmasına öncülük edecek

Danimarka, Rusya'nın Ukrayna'da işlediği suçların araştırılmasına öncülük edecek

Savaş - 6 Saat Önce
ANTGİAD Başkanı Sert: 'Yaşanan sıkıntılar yeni pazar çeşitliliği oluşturacak hamleler için bir adım olabilir'

ANTGİAD Başkanı Sert: "Yaşanan sıkıntılar yeni pazar çeşitliliği oluşturacak hamleler için bir adım olabilir"

Savaş - 6 Saat Önce
Ukrayna'dan tahliye edilen yetim çocuklar Türkiye'ye getiriliyor

Ukrayna'dan tahliye edilen yetim çocuklar Türkiye'ye getiriliyor

Savaş - 6 Saat Önce
YÖK, Ukraynalı akademisyenler için Türk üniversitelerinin kapılarını açtı

YÖK, Ukraynalı akademisyenler için Türk üniversitelerinin kapılarını açtı

Savaş - 6 Saat Önce
Son dakika haberi... KAHRAMANMARAŞ - Geçen yıl çıkan orman yangınlarının izleri siliniyor

Son dakika haberi... KAHRAMANMARAŞ - Geçen yıl çıkan orman yangınlarının izleri siliniyor

Savaş - 6 Saat Önce
Rusya, 292 Ukrayna askerinin öldürüldüğü konumu nasıl buldu? Aynı yöntem, Sedat Peker'in otelini bulmak için de kullanılmış

Rusya, 292 Ukrayna askerinin öldürüldüğü konumu nasıl buldu? Aynı yöntem, Sedat Peker'in otelini bulmak için de kullanılmış

Savaş - 6 Saat Önce
Ahıska Türkü kadınlar savaş bölgesinde bıraktıkları eş ve çocukları için gözyaşı döktü

Ahıska Türkü kadınlar savaş bölgesinde bıraktıkları eş ve çocukları için gözyaşı döktü

Savaş - 6 Saat Önce
Son dakika genel: Evine bomba düşmesi sonucu kardeşlerini kaybeden kız kardeşlerin 'savaş' gözyaşları

Son dakika genel: Evine bomba düşmesi sonucu kardeşlerini kaybeden kız kardeşlerin 'savaş' gözyaşları

Savaş - 7 Saat Önce
Kartal Belediyesi, Ramazan ayı öncesi ibadethaneleri temizliyor

Kartal Belediyesi, Ramazan ayı öncesi ibadethaneleri temizliyor

Savaş - 7 Saat Önce
Sağlık çalışanlarına yönelik şiddete, kar altında tepki

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddete, kar altında tepki

Savaş - 7 Saat Önce
Çin'in Orta Kesimindeki Tarih Öncesi Bölgede Taştan Silahlar Ortaya Çıkarıldı

Çin'in Orta Kesimindeki Tarih Öncesi Bölgede Taştan Silahlar Ortaya Çıkarıldı

Savaş - 7 Saat Önce
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