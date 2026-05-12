'Şeker hastalığına iyi geliyor' denilen otu yedi, ölümden döndü

Mardin’de yaşayan 52 yaşındaki M.S., dağdan topladığı otu “şeker hastalığına iyi geliyor” tavsiyesi üzerine tüketince ölümden döndü. Zehirli otu yedikten kısa süre sonra fenalaşan kadının iç organlarında ağır hasar oluştu.

“GERÇEKTEN ÖLDÜM, DİRİLDİM”

Yakınları tarafından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan kadın, yoğun tedavi sonrası hayata tutundu. Yaşadıklarını anlatan M.S., “Yanlış ot çıktı, zehirlisiymiş. Yedikten 3 saat sonra fenalaştım. Bütün organlarıma zarar verdi. Gerçekten öldüm, dirildim. Bilmediğiniz otları sakın yemeyin” dedi.

DOKTORLARDAN KRİTİK UYARI

Başhekim Yardımcısı Dr. Çağlar Öztürk, son dönemde yabancı ot zehirlenmesi vakalarında artış yaşandığını belirterek, bazı yabani otların karaciğer ve böbrek yetmezliğine yol açabildiğini söyledi.

Dahiliye Uzmanı Dr. İdris Baydar ise halk arasında sık tüketilen çiriş otuna karışan bazı yabani bitkilerin ölümcül olabileceğini ifade etti. Baydar, zehirli otların içerisinde bulunan “kolşisin” maddesinin karaciğerden kalbe kadar birçok organa zarar verebildiğini belirterek vatandaşlara doğada tanımadıkları otları tüketmemeleri çağrısı yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı