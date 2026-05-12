Türkiye'de ilk kez uygulandı: Afgan çobanlar asgari ücretle göreve başladı

Erzincan'da hayvancılık sektöründe yaşanan çoban sıkıntısına çözüm bulmak amacıyla Afganistan'dan getirilen çobanlar, asgari ücretle çalışmaya başladı. Üreticiler, bu uygulamanın iş gücü sorununu çözmesini bekliyor.

Erzincan'da hayvancılık sektöründe yaşanan çoban sorununa çözüm amacıyla Afganistan'dan getirilen çobanlar, asgari ücret karşılığında işletmelerde çalışmaya başladı.

Kentte küçükbaş ve büyükbaş hayvancılıkla uğraşan üreticilerin uzun süredir çoban bulmakta güçlük yaşadığı, son yıllarda aylık 70 bin lira ile 150 bin lira arasında değişen ücretlerin ise üreticileri ekonomik açıdan zorladığı belirtildi.

Sorunun çözümü için Efraim Beydili ve Muzaffer Güzer'in girişimleriyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yürüttüğü süreç kapsamında Afganistan'dan iş gücü temin edildi.

Uygulama kapsamında Erzincan'a gelen Afganistan uyruklu Muhammed Omar, İŞKUR üzerinden sigorta işlemlerinin tamamlanmasının ardından sürü sahibi Serhat Elçi ile sözleşme imzalayarak görevine başladı.

Üreticiler, yüksek maliyetler nedeniyle uzun süredir çoban bulmakta sıkıntı yaşadıklarını ifade ederek, uygulamanın sektördeki iş gücü sorununa çözüm olmasını beklediklerini dile getirdi.

Hayvancılık sektöründe dikkat çeken uygulamanın ilerleyen süreçte farklı illerde de yaygınlaşabileceği değerlendiriliyor. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
