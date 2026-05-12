Burcu Köksal'ın bugün AK Parti'ye geçmesi bekleniyor! Rozetini Erdoğan takacak

20 yıl önce CHP'den siyasete atılan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın bugün (12 Mayıs Salı) gerçekleşecek AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda AK Parti'ye katılmaları bekleniyor. Köksal'a rozetlerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takacağı konuşuluyor.

Köksal, AK Parti'ye katılacağı iddialarına ilişkin geçen hafta net bir açıklama yaparak "Evet ben ben bir karar verdim. Salı günü Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda AK Parti'ye katılıyorum. Bu kararın arkasında herhangi bir tehdit ya da baskı yoktur. Hakkımda herhangi bir soruşturma da bulunmamaktadır" demişti.

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı saat 16.00'da gerçekleştirilecek.

Öte yandan; Afyonkarahisar Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu'nun da aynı toplantıda AK Parti'te katılacağı öne sürüldü. Topçu makama geldiği gibi AK Parti döneminden kalan borçları belediye binasına astığı pankartla ifşa etmişti.

"İÇİM ÇOK RAHAT"

Bugün Ak Parti'ye katılacağını açıklayan Köksal, "İçim çok rahat. CHP'de siyaset yapma imkanı kalmamıştı." dedi.

Tv100’e konuşan Burcu Köksal, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kendisine gönderdiğini öne sürdüğü mesajları da açıkladı. Köksal, “5-6 ay önce AK Parti’ye geçme tartışmaları başlayınca bana Özgür Özel, ‘5-6 ay sonra iktidara geleceğim ve seni affetmeyeceğim’ yazdı. ‘Seni affetmem için bana yalvaracaksın’ dedi. ‘Boşan’ mesajı Özel’in mesajlarının en hafifiydi. Özgür Özel burnumdan getirdi” ifadelerini kullandı.

"ÖZGÜR ÖZEL BENİ TEHDİT ETTİ"

Köksal, tehdit edildiği yönündeki iddialarla ilgili de dikkat çeken açıklamalarda bulundu. “Cemal Enginyurt’un tehdit iddiasını ben de gördüm. Kim tehdit etmiş beni önce bunu söylesinler. Ben tehdit edildim evet ama beni Özgür Özel tehdit etti” ifadelerini kullandı.

CHP’DEN KESİN İHRAÇ HAMLESİ

Yaşanan gelişmeler sonrası CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısında Burcu Köksal hakkında kesin ihraç talebiyle disipline sevk kararı alındı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Zeynel Emre, Köksal’ın parti yönetiminin çağrılarına yanıt vermediğini belirterek, “Şimdi güle güle, nereye giderse gitsin” dedi.

Bunun üzerine Burcu Köksal partisinden istifa etti.

KAÇ CHP'Lİ BELEDİYE BAŞKANI AK PARTİ'YE GEÇTİ?

CHP'nin birinci parti olarak çıktığı 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde parti toplam 420 belediye başkanlığı kazandı. Yerel seçimlerden bu yana şimdiye kadar 15 CHP'li belediye başkanı AK Parti'ye geçti. Köksal'ın da AK Parti'ye geçmesiyle bu sayı 16'ya çıkacak. Şimdiye kadar sadece tek büyükşehir belediye başkanı AK Parti'ye transfer oldu. O da Ağustos 2025'te geçiş yapan Özlem Çerçioğlu idi.

BURCU KÖKSAL KİMDİR?

1980 yılı Afyonkarahisar doğumlu olan Burcu Köksal, ilk ve ortaöğrenimini Afyonkarahisar'da tamamladı. Yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamlayan Köksal, Afyonkarahisar Barosu'na kayıtlı olarak avukatlık mesleğine başladı.

Afyonkarahisar Barosu Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu ve Staj Komisyonunda görev alırken Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Afyonkarahisar İl Yönetim Kurulu üyeliği başta olmak üzere Atatürkçü Düşünce Derneği ve birçok çeşitli sivil toplum kuruluşunda önemli görevler üstlendi.

Köksal, Cumhuriyet Halk Partisi Afyonkarahisar İl Kadın Kolları Başkanlığı görevinin ardından 25, 26 ve 27. Dönem Cumhuriyet Halk Partisi Afyonkarahisar Milletvekili seçildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı Katip Üyesi, TBMM CHP Grup Yönetim Kurulu Üyesi, Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyesi olarak görev yapan Köksal, Çocuğa Karşı Başta Cinsel İstismar Olmak Üzere Her Türlü İstismarın Önlenmesine Yönelik Meclis Araştırma Komisyonu, Boşanmanın Önlenmesi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesine Yönelik Meclis Araştırma Komisyonu ve Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’nda görev aldı.

28. Dönem Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekilliği görevini yürüten Köksal, 31 Mart 2024 Mahalli ve İdari Yerel Seçimleri’nde Afyonkarahisar Belediye Başkanı seçilerek aynı zamanda Afyonkarahisar’ın ilk kadın belediye başkanı olmuştur.

Burcu Köksal, Yasin Köksal ile evlidir ve 1 çocuk annesidir.

Kaynak: Haberler.com