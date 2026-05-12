Bir dönem Süper Lig'in yıldızıydı, son adresi şaşırttı

Bir dönem Galatasaray ve Trabzonspor formalarıyla Süper Lig’de şampiyonluk yaşayan Yasin Öztekin, TFF 3. Lig ekibi Uşakspor ile anlaşma sağladı.

TFF 3. Lig ekiplerinden Uşakspor, yeni sezon öncesi ilk transferini gerçekleştirdi. Süper Lig’de uzun yıllar forma giyen tecrübeli futbolcu Yasin Öztekin’in Uşakspor ile anlaşma sağladığı öğrenildi.

UŞAKSPOR’UN İLK TRANSFERİ YASİN ÖZTEKİN

Kulüp ve şirket yönetimini Ahmet Çoruhlu’nun devraldığı Uşakspor, transfer çalışmalarına hızlı başladı. Uşak temsilcisi, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında İzmir Çoruhlu FK forması giyen Yasin Öztekin’i kadrosuna kattı. 39 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun transferi için tarafların anlaşmaya vardığı belirtildi.

GALATASARAY VE TRABZONSPOR’DA ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Futbol kariyerine Almanya’da Borussia Dortmund altyapısında başlayan Yasin Öztekin, Türkiye’de özellikle Galatasaray ve Trabzonspor formalarıyla dikkat çekmişti. Tecrübeli futbolcu, Süper Lig’de yıllarca mücadele ederken şampiyonluk sevinci de yaşamıştı.

GEÇEN SEZON 12 GOL ATTI

Yasin Öztekin, geçtiğimiz sezonun ilk yarısında Yalova FK, ikinci yarısında ise İzmir Çoruhlu FK forması giydi. Deneyimli futbolcu her iki takımda da 6’şar gol atarak toplamda 12 gole ulaştı. Uşakspor’un yeni sezonda tecrübeli yıldızdan önemli katkı beklediği öğrenildi.

YASİN ÖZTEKİN KİMDİR?

Futbola 2001 yılında Borussia Dortmund altyapısında başlayan Yasin Öztekin, 2009 yılında Alman ekibiyle profesyonel sözleşme imzaladıktan 2 yıl sonra Gençlerbirliği'ne transfer olmuştu. Öztekin daha sonra sırasıyla Trabzonspor, Kayseri Erciyesspor, Galatasaray, Göztepe, Sivasspor, Samsunspor, Bucaspor, Yalova FK ve İzmir Çoruhlu formaları giydi.

Kariyerinin 6 kupasını da Galatasaray'da kazanan Yasin Öztekin, sarı-kırmızılılarla 2 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 2 Süper Kupa zaferi elde etti.

Alper Kızıltepe
