MÜZİK HABERLERİ

Müzik - 02.02.2021

Öğrenciler Yoldaş ve Kadirhanoğulları ise liseye başladıkları ilk yıl düşündükleri dergiyi, ikinci yıllarında tasarlayıp yayına hazırladıklarını aktararak, şunları kaydettiler: "İkinci sayısını yayımladığımız (B)İLGİSİZ isimli dergimizde amacımız karantina dönemimizi daha verimli geçirebilmek, bilgisiz ve ilgisiz olduğumuz konuları ele alıp onları araştırmak, araştırdıkça merak etmek, merak ettikçe öğrenmek ve öğrendiklerimizi sizlerle de paylaşmak. 2021 boyunca her ay dergimizin BİHABER bölümünde son bilim olaylarından sizi haberdar edip, ÇEHRE'de sizi her ay seçtiğimiz bilim insanlarıyla tanıştıracağız. Kompleks konuları en basit şekilde anlatmak için ÇETREFİL'i oluşturduk. Ana konumuzun yer aldığı MEVZU'da ise sizleri seçtiğimiz konu hakkında bilgilendireceğiz. Son bölümümüz AKTAR'da 'her şeyden bir tutam' sloganıyla sizler için her ay birer dizi, kitap ve müzik seçeceğiz.