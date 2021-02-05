MÜZİK HABERLERİ

Müzik - Bugün
Yeni yılın ilk şarkıları fizy'den dinlendi
Türkiye'nin en çok tercih edilen dijital müzik platformu fizy, yeni yılın ilk ayında da müzikseverlerin tercihi oldu.
Müzik - Dün
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, canlı yayında soruları yanıtladı: (2)
Ersoy, "Müzik Susmasın" başlıklı bir kampanya düzenlediklerinin altını çizerek, şunları söyledi: "Kampanyayı, belli başlı müzik dernekleriyle birlikte yaptık.
Müzik - Dün
Cumhurbaşkanı Erdoğan, YÖK Anadolu Projesi Tanıtım Toplantısı'nda konuştu: (2)
Bu vesileyle YÖK'ün uygulamaya koyacağı bir başka önemli projenin de müjdesini veren Erdoğan, şöyle devam etti: "Bu proje, YÖK Akademik Kariyer Liyakat Projesi'dir. Bu projenin amacı, doktoralı insan kaynaklarının yükseköğretim sistemimizde daha şeffaf ve liyakat odaklı bir şekilde istihdamına imkan sağlamaktır. Türk veya yabancı uyruklu doktorasını başarıyla tamamlamış tüm akademisyen adaylarımız ile stratejik hedefleri doğrultusunda öğretim üyesi arayan üniversitelerimiz bu platformda bir araya gelecektir. Hazırlıkları tamamlanan bu projeyi önümüzdeki haftadan itibaren uygulamaya geçiriyoruz. Esasen bu YÖK Anadolu Projesi'ni de destekleyen bir proje olacaktır. Bu projenin de üniversitelerimizde ve akademisyenlerimize hayırlı olmasını diliyorum." "Amacımız gençlerimizin farklı akademi kültürlerle tanışmaları" Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın önde gelen üniversitelerinin saygın hocalarının, uzaktan eğitim yoluyla Türkiye'de ders verebilmelerine imkan sağlayacak çalışmanın amacını da şu sözlerle anlattı: "Amacımız gençlerimizin kendi ülkelerindeyken bile uluslararası veya uluslararası bir bütünleşmeye adım atmaları, farklı akademi kültürlerle tanışmalarıdır. YÖK Anadolu Projesi'ne gönüllü olarak katkı sunacak tüm hocalarımıza şahsım ve milletim adına şimdiden teşekkür ediyorum. Ülkemizin gelişmesine, kalkınmasına, büyümesine yaptıkları katkılar sebebiyle hocasından öğrencisine kadar üniversite camiamızın tüm mensuplarına şükranlarımı sunuyorum." Notlar Konuşmalar öncesinde, ilk olarak Hacettepe Üniversitesi konservatuvar öğrencileri tarafından "Anadolu Ezgileri" başlıklı bir müzik dinletisi gerçekleştirildi.
Müzik - Dün
Son dakika haber | "Müzik şehri" Kırşehir'de Kovid-19'a rağmen keman ve piyano eğitimleri sürdürülüyor
Müzik - Dün
'Vazgeçme eğilimi' olan öğrencilere tavsiyeler
Bengü, öğrencilerin ders çalışma sürecinde vazgeçmek yerine harekete geçmesi gerektiğinin altını çizerek, "Her ne kadar zor görünse de bir başka açıdan bakıldığında süreç içerisinde sadece olumsuz duyguları barındırmayan bizlerin kendimizi keşfetmemizi sağlayan bir süreç olarak da devam ediyor olması bireysel farklılıklarımızın bir kez daha anlaşılır olmasını sağlıyor. Bireysel farklılıklarımızı bizi biz yapan detaylardan en önemlisi olarak görebiliriz. Bu zamana kadar resim, müzik, spor vb.
Müzik - 03.02.2021
Kentlerin turizm değerlerinin tanıtımı için 73 şehirde destinasyon toplantıları yapıldı
Müzik - 03.02.2021
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, salgından etkilenen esnaf için çözüm önerilerini sıraladı Açıklaması
Türkiye'de 200 bin civarında restoran, lokanta ve kafeterya, 2 bin 716 bar, 2 bin 16 birahane, 8 bin 760 müzikhol ve eğlenceli lokanta, 6 bin 21 dernek lokali, 130 bin civarında kahvehane, kıraathane ve çay ocağı işletmesi olduğunu belirten Ağbaba, Kovid-19 salgınından en fazla olumsuz etkilenenlerin bu esnaf grupları olduğunu söyledi.
Müzik - 03.02.2021
Son dakika: ÇOBANBEY - Gençlik ve Spor Bakanlığı, Suriye'nin Çobanbey beldesinde gençlik merkezi açtı
Müzik - 03.02.2021
Halk oyunları eğitmeni, pandemide oto yıkamacı dükkanı açtı ama mesleğinden kopmadı
Müzik - 02.02.2021
MEB, öğretmenlerin mesleki gelişim programını çevrim içi düzenleyecek
Öğretmenlere yönelik müzik dinletileri ve seminerler düzenlenecek Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü "Öğretmenler Türkiye İçin Söylüyor (ÖTİS)" Projesi kapsamında hazırlanan "Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği ve klasik müzik" videoları EBA'dan izlenecek.
Müzik - 02.02.2021
"Edebiyat ve Mimarlık" panelinde mekan-insan ilişkisi ele alındı
Öğrencilerin tasarımlar geliştirebilmesi için çeşitli disiplinlerden beslenmeleri gerektiğini vurgulayan Erdoğan, "Mimarlık hem sanat hem bilim olan bir dal. Sanatsal yönden edebiyattan sinemadan müzikten tiyatrodan tüm bunlardan beslenerek duygu yönlerini geliştirmeleri gerekiyor.
Müzik - 02.02.2021
Lise öğrencilerinin salgın döneminde hazırladıkları sanal dergi yayımlandı
Öğrenciler Yoldaş ve Kadirhanoğulları ise liseye başladıkları ilk yıl düşündükleri dergiyi, ikinci yıllarında tasarlayıp yayına hazırladıklarını aktararak, şunları kaydettiler: "İkinci sayısını yayımladığımız (B)İLGİSİZ isimli dergimizde amacımız karantina dönemimizi daha verimli geçirebilmek, bilgisiz ve ilgisiz olduğumuz konuları ele alıp onları araştırmak, araştırdıkça merak etmek, merak ettikçe öğrenmek ve öğrendiklerimizi sizlerle de paylaşmak. 2021 boyunca her ay dergimizin BİHABER bölümünde son bilim olaylarından sizi haberdar edip, ÇEHRE'de sizi her ay seçtiğimiz bilim insanlarıyla tanıştıracağız. Kompleks konuları en basit şekilde anlatmak için ÇETREFİL'i oluşturduk. Ana konumuzun yer aldığı MEVZU'da ise sizleri seçtiğimiz konu hakkında bilgilendireceğiz. Son bölümümüz AKTAR'da 'her şeyden bir tutam' sloganıyla sizler için her ay birer dizi, kitap ve müzik seçeceğiz.
Müzik - 02.02.2021
Pandemide çalışamayan müzisyenler, İBB'den dilekçe ile yardım istedi
İstanbul Müzik ve Sahne Sanatçıları Derneği üyeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle zor durumda kaldıkları gerekçesiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) dilekçe ile yardım istedi.
Müzik - 02.02.2021
Ford ile Google'dan iş birliği
Buna göre sürücüler, halihazırda 'Google Asistan' ile işlerini sesleriyle yaparak gözlerini yoldan ve elleri direksiyonda ayırmadan sürüş yapabilecek. 'Google Haritalar' ile gerçek zamanlı trafik bilgisi, otomatik yeniden rota belirleme, şerit yönlendirmesi ve daha fazlasıyla hedeflerine daha hızlı ulaşabilecek, 'Google Play' ile müzik, podcast, sesli kitap ve daha fazlasını dinlemek için en sevdikleri uygulamalara erişebilecek.
Müzik - 02.02.2021
Son dakika haberleri: TRT 1 kanalının yenilenen yüzü ve değişen ekran görselleri tanıtıldı
İnancın, umudun, insanlığın ve iyiliğin dünyada sesi olmaya çalıştıklarını ve bunun için içerikler ürettiklerini belirten Eren, şöyle devam etti: "Tarihimizden ve kültür mirasımızdan esinlenen, temellenen projelerle hem bugünlere hem yarınlara hem gelecek nesillere, tüm dünyaya ve kendine özgü, Türkiye'ye özgü bir anlatış biçimiyle projeler üretiyoruz. Bu projelerle de işin açıkçası dünyayı daha iyiye doğru değiştirebileceğimize inanıyoruz. Yaptığımız her işin özünde insan var. Sözümüz de hep insandan yana. Bu sebeple TRT deyince akla 'Özü Sözü İnsan' gelmesini de doğru buluyoruz." "Vizyonumuz uluslararası etki" Uluslararası etkiyi merkeze aldıklarını, bunun için de strateji geliştirdiklerini vurgulayan Eren, "İki stratejimiz var, birincisi içeriklerimizin niteliğini artırmak, ikincisi de bunların yayılması için dünyada doğru mecralara ulaşmak. TRT Haber kanalı en çok izlenen, TRT Belgesel, TRT Müzik, Spor ve Çocuk kanallarımız da kendi alanlarında en çok izlenen kanallar arasında yer alıyor.
Müzik - 01.02.2021
"Gençler" Barış Manço'yu yaptıkları kardan adam ve seslendirdikleri eserleriyle andı