Aziz Yıldırım büyük geliyor! Çuval çuval para harcayacak

Fenerbahçe’de başkanlık seçimleri yaklaşırken Aziz Yıldırım cephesi transfer çalışmalarına hız vermeye hazırlanıyor. Sarı-lacivertli kulübün başkan adayı Aziz Yıldırım’ın, cumartesi günü itibarıyla transfer operasyonunu resmen başlatacağı öne sürüldü.

ÖNCELİK 5 KRİTİK MEVKİ

Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre Aziz Yıldırım yönetimi, seçim sürecine kadar özellikle 5 bölge için transfer çalışmalarını netleştirmeyi hedefliyor.

Öncelik verilecek mevkilerin şu şekilde olduğu belirtildi:

Kaleci

Sol stoper

Sol bek

Sağ kanat

2 santrfor

Sarı-lacivertli ekibin özellikle hücum hattı ve savunma bölgesine önemli takviyeler yapmayı planladığı ifade edildi.

DİĞER MEVKİLER İÇİN DE ÇALIŞMA VAR

Haberde, yalnızca bu bölgeler için değil diğer mevkiler adına da kapsamlı bir transfer çalışmasının sürdüğü aktarıldı. Ancak yönetimin ilk etapta önceliği belirlenen kritik pozisyonlara vereceği öğrenildi. Fenerbahçe’de seçim sürecinin transfer gündemiyle birlikte oldukça hareketli geçmesi bekleniyor.