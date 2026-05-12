Haberler

Aziz Yıldırım büyük geliyor! Çuval çuval para harcayacak

Aziz Yıldırım büyük geliyor! Çuval çuval para harcayacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aziz Yıldırım, cumartesi günü transfer çalışmalarına başlayacak. Kaleci, sol stoper, sol bek, sağ kanat ve iki santrfor transferini seçime kadar netleştirmeyi hedefliyor. Diğer mevkiler için de kapsamlı bir çalışma yürütülüyor ancak öncelik bu bölgelere verilecek.

Fenerbahçe’de başkanlık seçimleri yaklaşırken Aziz Yıldırım cephesi transfer çalışmalarına hız vermeye hazırlanıyor. Sarı-lacivertli kulübün başkan adayı Aziz Yıldırım’ın, cumartesi günü itibarıyla transfer operasyonunu resmen başlatacağı öne sürüldü.

ÖNCELİK 5 KRİTİK MEVKİ

Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre Aziz Yıldırım yönetimi, seçim sürecine kadar özellikle 5 bölge için transfer çalışmalarını netleştirmeyi hedefliyor.

Öncelik verilecek mevkilerin şu şekilde olduğu belirtildi:

  • Kaleci
  • Sol stoper
  • Sol bek
  • Sağ kanat
  • 2 santrfor

Sarı-lacivertli ekibin özellikle hücum hattı ve savunma bölgesine önemli takviyeler yapmayı planladığı ifade edildi.

DİĞER MEVKİLER İÇİN DE ÇALIŞMA VAR

Haberde, yalnızca bu bölgeler için değil diğer mevkiler adına da kapsamlı bir transfer çalışmasının sürdüğü aktarıldı. Ancak yönetimin ilk etapta önceliği belirlenen kritik pozisyonlara vereceği öğrenildi. Fenerbahçe’de seçim sürecinin transfer gündemiyle birlikte oldukça hareketli geçmesi bekleniyor.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
Adalet Bakanlığı 15 bin sözleşmeli personel alacak! İşte alınacak kadrolar

Memur olmak isteyenlere müjde! Binlerce kişi alınacak, işte kadrolar
Korkulan oldu! İran'dan dünyayı alarma geçiren nükleer tehdit

Korkulan oldu! İran'dan dünyayı alarma geçiren nükleer tehdit
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAli Çelik:

Bugün Aziz Yıldırım'in etrafında toplanmalı lar yıllardır Fenerbahçe en büyük kaybı bu oldu taraftarı bölündü maalesef gerçek bu Ali Koç ve Aziz Yıldırım in kaderleri birbirine bağlı bugün Ali Koç Azîz Yıldırım a destek verirse yarın Aziz Yıldırım in desteği ile birlikte kimse Ali Koç un karşısında duramaz bu gerçeği görmek lazım Aziz Yıldırım dan sonra Ali Koç yıllarca bu takımın başkanlığını yapacak tek aday bu iki güçlü başkan birleşirse FB şampiyon olur yoksa ikisi de Yok olup gider

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Farah Zeynep Abdullah'ın vücudundaki morluklar korkuttu

Ünlü oyuncu sevenlerini korkuttu! Vücudunun her yeri mosmor
Ahmet Türk'ün Amedspor mesajına Destici'den çok sert tepki: Defolup gidersin

Ahmet Türk'ün Amedspor mesajına Destici'den çok sert tepki
Acun Ilıcalı 1.5 saatte 300 milyon euro kazanabilir

1.5 saatte servet kazanacak!

7 yıllık esaretten kurtarılan 8 yaşındaki Nazar yeni hayatına 'merhaba' dedi! İşte son hali

7 yıllık esaretten kurtarılan Nazar yuvasına kavuştu! İşte son hali
Farah Zeynep Abdullah'ın vücudundaki morluklar korkuttu

Ünlü oyuncu sevenlerini korkuttu! Vücudunun her yeri mosmor
'Şeker hastalığına iyi geliyor' denilen otu yedi, ölümden döndü

Şifa diye yediği ot, 52 yaşındaki kadını az daha öldürüyordu
Mahmut Arıkan'dan Ankara'yı karıştıran kulis: İktidar sonbaharda baskın seçime gidecek

Ankara'yı karıştıran kulis! "Baskın seçim var" deyip tarih verdi