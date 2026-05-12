İran savaşı rafları da vurdu! Dev marka ambalajlarını siyah beyaz yapacak

İran savaşı sonrası yükselen petrol fiyatları ve nafta krizi, gıda sektörünü de etkilemeye başladı. Japon atıştırmalık devi Calbee, mürekkep tedarikinde yaşanan sıkıntı nedeniyle bazı ürünlerinde siyah beyaz ambalaja geçeceğini açıkladı. Sektörde benzer adımların yaygınlaşabileceği belirtiliyor.

Japon atıştırmalık üreticisi Calbee, Orta Doğu’daki gerilimlerin ardından yaşanan hammadde sıkıntısı nedeniyle dikkat çeken bir karar aldı. Şirket, patates cipsi dahil bazı popüler ürünlerinin ambalajlarında siyah beyaz tasarıma geçeceğini duyurdu.

Kararın, 25 Mayıs’tan itibaren sevk edilecek 14 üründe uygulanacağı açıklandı.

MÜREKKEP TEDARİKİNDE KRİZ YAŞANIYOR

Nikkei Asia'nın haberine göre; ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş, petrokimya sektörünü doğrudan etkiledi. Mürekkep üretiminde kullanılan çözücü ve reçinenin hammaddesi olan nafta tedarikinde yaşanan sıkıntı, ambalaj sektöründe kriz yarattı.

Calbee, hammaddelerin istikrarlı şekilde temin edilememesinin nedenini “Orta Doğu’daki gerilimler” olarak açıkladı.

RENKLİ AMBALAJLAR TARİH OLABİLİR

Şirket, değişikliği yalnızca yüksek satış hacmine sahip ürünlerle sınırlayarak etkinin büyümesini önlemeyi hedefliyor. Ancak sektör temsilcileri, benzer uygulamaların yaygınlaşabileceğine dikkat çekiyor.

Gıda üreticisi Itoham Yonekyu Holdings Başkanı Hiroyuki Urata da yaptığı açıklamada, “Renkli ambalajların gelecekte sürdürülebilirliği zorlaşacak” ifadelerini kullandı. Urata, ambalajların daha sade ve siyah beyaz hale gelebileceğini söyledi.

DİĞER ŞİRKETLER DE ADIM ATMAYA BAŞLADI

Sadece Calbee değil, başka üreticiler de ambalaj maliyetlerini azaltmak için harekete geçti. Orta ölçekli bir içecek üreticisinin, büyük markalar için ürettiği 15 probiyotik içecek ürününün ambalaj baskılarının bir kısmını kaldırma kararı aldığı belirtildi.

