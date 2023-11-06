Öğretmen Haberleri - Öğretmen Haber - Haberler

Öğretmen Haberleri
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Kardeşlerinden birini öldürüp, diğerini yaralayan sanığın ablası: Öldüreceğinden emindim
Türk Eğitim-Sen, Öğretmenlere 1 Maaş İkramiye Verilmesi İçin Kanun Teklifi Gönderdi
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: "Hukuk fakültesinden mezun olanlar önce hukuk mesleklerine giriş sınavını kazanacak"
Samsun'da öğretmen karı kocanın evinde uyuşturucu ve sahte basın kartı ele geçirildi
29 yıl önce PKK'lı teröristlerce şehit edilen 4 öğretmenin acısı hafızalardan silinmedi
Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Cumhuriyetimizin 100. Yılı öğretmenler Arası Voleybol Turnuvası' sona erdi
Akşener Kütahya'da: Sayın Erdoğan, Sayın Ali Yerlikaya İyi Gidiyor, Onun Ellerini de Sakın Ola Tutma. Çünkü Bu Ülke Neredeyse Kolombiya'ya Doğru...
Milli Eğitim Bakanı Tekin: "Okul yapmak istediğimiz yerlerde bize problemler çıkartan belediyeler var"
İstanbul'da öğretmen, öğrenci ve veli iş birliğiyle toplanan kitaplar Siirt'e gönderildi
Edirne'de Jandarma Ekipleri Aile İçi Şiddetle Mücadele ve KADES Hakkında Bilgilendirme Çalışması Yaptı
Çizdiği resimleri sattı, depremde kaybettiği ablası ve eniştesi anısına kütüphane açtı
Milli Eğitim Bakanı Tekin, Öğretmen Akademileri ve Atölyelerinin açılış dersinde konuştu Açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin İsrail'in Filistin saldırılarına tepki gösterdi
Bataklığı alabalık tesisine dönüştüren emekli öğretmen 30 yıldır üretim yapıyor
Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen: Cumhuriyet'in 100. yılı coşkuyla kutlandı