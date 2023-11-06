Öğretmen Haberleri - Öğretmen Haber - Haberler

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Öğretmen Haberleri

Öğretmen haber, Öğretmen son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Kamerun'da ayrılıkçı saldırısında 20 sivil hayatını kaybetti

Kamerun'da ayrılıkçı saldırısında 20 sivil hayatını kaybetti

Öğretmen - Dün 21:19
Ardahan'da 'Eğitim Niteliğinin Artırılması Eylem Planı' hazırlandı

Ardahan'da "Eğitim Niteliğinin Artırılması Eylem Planı" hazırlandı

Öğretmen - Dün 18:25
Kardeşlerinden birini öldürüp, diğerini yaralayan sanığın ablası: Öldüreceğinden emindim

Kardeşlerinden birini öldürüp, diğerini yaralayan sanığın ablası: Öldüreceğinden emindim

Öğretmen - Dün 15:29
Mardin'de şehit edilen öğretmenler görev yaptıkları okulda anıldı

Mardin'de şehit edilen öğretmenler görev yaptıkları okulda anıldı

Öğretmen - Dün 14:27
Türk Eğitim-Sen, Öğretmenlere 1 Maaş İkramiye Verilmesi İçin Kanun Teklifi Gönderdi

Türk Eğitim-Sen, Öğretmenlere 1 Maaş İkramiye Verilmesi İçin Kanun Teklifi Gönderdi

Öğretmen - Dün 14:06
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: 'Hukuk fakültesinden mezun olanlar önce hukuk mesleklerine giriş sınavını kazanacak'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: "Hukuk fakültesinden mezun olanlar önce hukuk mesleklerine giriş sınavını kazanacak"

Öğretmen - Dün 13:51
51 Yaşındaki Öğretmen Tüp Bebek Yöntemiyle Anne Oldu

51 Yaşındaki Öğretmen Tüp Bebek Yöntemiyle Anne Oldu

Öğretmen - Dün 12:30
Ak Parti Balıkesir, yerel seçimlere güçlü bir şekilde hazırlanıyor

Ak Parti Balıkesir, yerel seçimlere güçlü bir şekilde hazırlanıyor

Öğretmen - 05.11.2023
Samsun'da öğretmen karı kocanın evinde uyuşturucu ve sahte basın kartı ele geçirildi

Samsun'da öğretmen karı kocanın evinde uyuşturucu ve sahte basın kartı ele geçirildi

Öğretmen - 05.11.2023
Öğretmene Veliden Şiddet İddiası

Öğretmene Veliden Şiddet İddiası

Öğretmen - 05.11.2023
Denizli'de sahte içkiden zehirlenen kişi hayatını kaybetti

Denizli'de sahte içkiden zehirlenen kişi hayatını kaybetti

Öğretmen - 05.11.2023
Gaziantep'te bir okul müdür yardımcısı konteynerinde ölü bulundu

Gaziantep'te bir okul müdür yardımcısı konteynerinde ölü bulundu

Öğretmen - 05.11.2023
Balıkesir'de 100. yıl konseri

Balıkesir'de 100. yıl konseri

Öğretmen - 05.11.2023
Bozüyük'te bir öğretmen velinin saldırısına uğradı

Bozüyük'te bir öğretmen velinin saldırısına uğradı

Öğretmen - 04.11.2023
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlerle buluştu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlerle buluştu

Öğretmen - 04.11.2023
Türkan Şoray, Sinemaya Maddi Sıkıntılar Nedeniyle Başladığını Açıkladı

Türkan Şoray, Sinemaya Maddi Sıkıntılar Nedeniyle Başladığını Açıkladı

Öğretmen - 04.11.2023
İslahiye'de Depremzedelerin Öğretmeni Konteynerde Ölü Bulundu

İslahiye'de Depremzedelerin Öğretmeni Konteynerde Ölü Bulundu

Öğretmen - 04.11.2023
BM'nin Filistinli Mülteci Ajansı UNRWA, 72 Çalışanını Kaybetti

BM'nin Filistinli Mülteci Ajansı UNRWA, 72 Çalışanını Kaybetti

Öğretmen - 04.11.2023
Depremde hayatını kaybeden akademisyenin ismi okulda mescide verildi

Depremde hayatını kaybeden akademisyenin ismi okulda mescide verildi

Öğretmen - 04.11.2023
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Eğitimde Bir Adım Ötesi Zirvesi'ne Katıldı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Eğitimde Bir Adım Ötesi Zirvesi'ne Katıldı

Öğretmen - 04.11.2023
29 yıl önce PKK'lı teröristlerce şehit edilen 4 öğretmenin acısı hafızalardan silinmedi

29 yıl önce PKK'lı teröristlerce şehit edilen 4 öğretmenin acısı hafızalardan silinmedi

Öğretmen - 04.11.2023
Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Cumhuriyetimizin 100. Yılı öğretmenler Arası Voleybol Turnuvası' sona erdi

Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Cumhuriyetimizin 100. Yılı öğretmenler Arası Voleybol Turnuvası' sona erdi

Öğretmen - 04.11.2023
Eğitim Sen: Müfredat Değişikliği Velileri ve Öğretmenleri Kaos Bekliyor

Eğitim Sen: Müfredat Değişikliği Velileri ve Öğretmenleri Kaos Bekliyor

Öğretmen - 04.11.2023
Depremde hayatını kaybeden akademisyenin ismi okulda mescide verildi

Depremde hayatını kaybeden akademisyenin ismi okulda mescide verildi

Öğretmen - 03.11.2023
Türkan Şoray ve Ediz Hun İzmir'de Sinema Anılarını Anlattı

Türkan Şoray ve Ediz Hun İzmir'de Sinema Anılarını Anlattı

Öğretmen - 03.11.2023
Akşener Kütahya'da: Sayın Erdoğan, Sayın Ali Yerlikaya İyi Gidiyor, Onun Ellerini de Sakın Ola Tutma. Çünkü Bu Ülke Neredeyse Kolombiya'ya Doğru...

Akşener Kütahya'da: Sayın Erdoğan, Sayın Ali Yerlikaya İyi Gidiyor, Onun Ellerini de Sakın Ola Tutma. Çünkü Bu Ülke Neredeyse Kolombiya'ya Doğru...

Öğretmen - 03.11.2023
Milli Eğitim Bakanı Tekin: 'Okul yapmak istediğimiz yerlerde bize problemler çıkartan belediyeler var'

Milli Eğitim Bakanı Tekin: "Okul yapmak istediğimiz yerlerde bize problemler çıkartan belediyeler var"

Öğretmen - 03.11.2023
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Zeytinburnu'nda Okul Açılışında Konuştu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Zeytinburnu'nda Okul Açılışında Konuştu

Öğretmen - 03.11.2023
İstanbul'da öğretmen, öğrenci ve veli iş birliğiyle toplanan kitaplar Siirt'e gönderildi

İstanbul'da öğretmen, öğrenci ve veli iş birliğiyle toplanan kitaplar Siirt'e gönderildi

Öğretmen - 03.11.2023
Şehitlik gezilerini 100. yıl anısına belgesel yaptılar

Şehitlik gezilerini 100. yıl anısına belgesel yaptılar

Öğretmen - 03.11.2023
Özel öğrencilerin öğretmen sevgisi

Özel öğrencilerin öğretmen sevgisi

Öğretmen - 03.11.2023
Yüksekova'dan 40 öğrenci Ankara'ya gönderildi

Yüksekova'dan 40 öğrenci Ankara'ya gönderildi

Öğretmen - 03.11.2023
Milli Takım Antrenörü Yasin Urlu, Başarılı Sporcular Yetiştirmeye Devam Ediyor

Milli Takım Antrenörü Yasin Urlu, Başarılı Sporcular Yetiştirmeye Devam Ediyor

Öğretmen - 03.11.2023
Edirne'de Jandarma Ekipleri Aile İçi Şiddetle Mücadele ve KADES Hakkında Bilgilendirme Çalışması Yaptı

Edirne'de Jandarma Ekipleri Aile İçi Şiddetle Mücadele ve KADES Hakkında Bilgilendirme Çalışması Yaptı

Öğretmen - 03.11.2023
Van Gölü'nde Çekilmeyle Tarihi Kalıntılar Ortaya Çıkıyor

Van Gölü'nde Çekilmeyle Tarihi Kalıntılar Ortaya Çıkıyor

Öğretmen - 03.11.2023
Sosyal medyadaki tehlikeli akımlar ölüme yol açabiliyor

Sosyal medyadaki tehlikeli akımlar ölüme yol açabiliyor

Öğretmen - 03.11.2023
Taksi Şoförü Öğretmeni Yumrukladı, Tutuklandı

Taksi Şoförü Öğretmeni Yumrukladı, Tutuklandı

Öğretmen - 03.11.2023
Öğretmenler 100. yılda başöğretmenlik müjdesi bekliyor

Öğretmenler 100. yılda başöğretmenlik müjdesi bekliyor

Öğretmen - 03.11.2023
Adana'da Öğretmeni Döven Taksici Tutuklandı

Adana'da Öğretmeni Döven Taksici Tutuklandı

Öğretmen - 03.11.2023
Çizdiği resimleri sattı, depremde kaybettiği ablası ve eniştesi anısına kütüphane açtı

Çizdiği resimleri sattı, depremde kaybettiği ablası ve eniştesi anısına kütüphane açtı

Öğretmen - 03.11.2023
Milli Eğitim Bakanı Tekin, Öğretmen Akademileri ve Atölyelerinin açılış dersinde konuştu Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Öğretmen Akademileri ve Atölyelerinin açılış dersinde konuştu Açıklaması

Öğretmen - 03.11.2023
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin İsrail'in Filistin saldırılarına tepki gösterdi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin İsrail'in Filistin saldırılarına tepki gösterdi

Öğretmen - 02.11.2023
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin İsrail-Filistin savaşını eleştirdi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin İsrail-Filistin savaşını eleştirdi

Öğretmen - 02.11.2023
Bataklığı alabalık tesisine dönüştüren emekli öğretmen 30 yıldır üretim yapıyor

Bataklığı alabalık tesisine dönüştüren emekli öğretmen 30 yıldır üretim yapıyor

Öğretmen - 02.11.2023
Okuma yazma kursu kadınlara umut oldu

Okuma yazma kursu kadınlara umut oldu

Öğretmen - 02.11.2023
Ekim Ayında 858 Dijital Materyal İncelendi, 16 Şüpheli Tutuklandı

Ekim Ayında 858 Dijital Materyal İncelendi, 16 Şüpheli Tutuklandı

Öğretmen - 02.11.2023
SPOR Kahramanmaraş Pazarcık Beşiktaş İlkokulu'nun açılış töreni gerçekleşti

SPOR Kahramanmaraş Pazarcık Beşiktaş İlkokulu'nun açılış töreni gerçekleşti

Öğretmen - 02.11.2023
Adana'da Taksici Tarafından Öğretmenlere Saldırı

Adana'da Taksici Tarafından Öğretmenlere Saldırı

Öğretmen - 02.11.2023
Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen: Cumhuriyet'in 100. yılı coşkuyla kutlandı

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen: Cumhuriyet'in 100. yılı coşkuyla kutlandı

Öğretmen - 02.11.2023
Bakan Tekin, Kahramanmaraş'taki Beşiktaş İlkokulu'nun açılışında konuştu Açıklaması

Bakan Tekin, Kahramanmaraş'taki Beşiktaş İlkokulu'nun açılışında konuştu Açıklaması

Öğretmen - 02.11.2023
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