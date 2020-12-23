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EKONOMİ HABERLERİ

Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 462 liradan işlem görüyorOkuma süresi: 2 dk
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 462 liradan işlem görüyor
'Devletten 1000 TL destek' mesajıyla vatandaşı dolandırıp paraları Bitcoin'e yatırmışlarOkuma süresi: 2 dk
"Devletten 1000 TL destek" mesajıyla vatandaşı dolandırıp paraları Bitcoin'e yatırmışlar
Uber'in erişim engeli kaldırıldı, Türkiye'de yeniden faaliyete geçiyorOkuma süresi: 2 dk
Uber'in erişim engeli kaldırıldı, Türkiye'de yeniden faaliyete geçiyor
Okuma Süresi:2 dk
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı sayaçların tamir ve ayar ücretlerini belirledi
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı sayaçların tamir ve ayar ücretlerini belirledi
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre; su, elektrik ve gaz sayaçlarının tamir, bakım ve ayar ücretleri yeniden belirlendi.
Korona sürecinde köşeyi dönen mermer mezar ustaları, iş yetiştiremeyince eleman almaya başladıOkuma süresi: 2 dk
Korona sürecinde köşeyi dönen mermer mezar ustaları, iş yetiştiremeyince eleman almaya başladı
Tofaş üretime 13 gün ara veriyorOkuma süresi: 2 dk
Tofaş üretime 13 gün ara veriyor
Güne yükselişle başlayan dolar 7,64'ten işlem görüyorOkuma süresi: 2 dk
Güne yükselişle başlayan dolar 7,64'ten işlem görüyor
Koronavirüsle birlikte vitamin ve gıda takviyelerinin de satışı patladı! Marketlerde bile stant kurulduOkuma süresi: 3 dk
Koronavirüsle birlikte vitamin ve gıda takviyelerinin de satışı patladı! Marketlerde bile stant kuruldu
İnternetten alışveriş yapanlar dikkat! Online siparişlerden de poşet parası alınacakOkuma süresi: 2 dk
İnternetten alışveriş yapanlar dikkat! Online siparişlerden de poşet parası alınacak
Son Dakika: Trump, Türkiye'ye yönelik yaptırımları da içeren Savunma Bakanlığı bütçesini veto ettiOkuma süresi: 5 dk
Son Dakika: Trump, Türkiye'ye yönelik yaptırımları da içeren Savunma Bakanlığı bütçesini veto etti
Altının kilogramı 457 bin 600 liraya gerilediOkuma süresi: 2 dk
Altının kilogramı 457 bin 600 liraya geriledi
Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi belli olduOkuma süresi: 2 dk
Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi belli oldu
AB, Türkiye'deki mültecilere yardım programlarını 2022'ye kadar uzattıOkuma süresi: 2 dk
AB, Türkiye'deki mültecilere yardım programlarını 2022'ye kadar uzattı
Volkswagen'den Apple itirafı: Rakiplerimizden daha büyük zorluk çıkaracakOkuma süresi: 2 dk
Volkswagen'den Apple itirafı: Rakiplerimizden daha büyük zorluk çıkaracak
Okuma Süresi:4 dk
Hepsi birbirinden değerli! Türkiye'nin 10 başarılı genci belli oldu
Hepsi birbirinden değerli! Türkiye'nin 10 başarılı genci belli oldu
Birleşmiş Milletler'in desteklediği, Genç Liderler ve Girişimciler Derneği tarafından düzenlenen 'Türkiye'nin 10 Başarılı Genci' yarışmasının sonuçları açıklandı.
Elon Musk'tan bomba itiraf: Apple'a Tesla'yı satın almasını önerdimOkuma süresi: 1 dk
Elon Musk'tan bomba itiraf: Apple'a Tesla'yı satın almasını önerdim
Tamamlandığında Türkiye'nin en, dünyanın ise 3. yükseği olacak! Yusufeli Barajı'nda son 13 metreOkuma süresi: 3 dk
Tamamlandığında Türkiye'nin en, dünyanın ise 3. yükseği olacak! Yusufeli Barajı'nda son 13 metre
Yumurtalarını kardeşine yedirmek için aldığı 8 bıldırcınla çiftlik kurduOkuma süresi: 2 dk
Yumurtalarını kardeşine yedirmek için aldığı 8 bıldırcınla çiftlik kurdu
Plastik poşetler 2021 yılında da 25 kuruşa satılacakOkuma süresi: 3 dk
Plastik poşetler 2021 yılında da 25 kuruşa satılacak
Son Dakika: İstanbul'da taksi, minibüs ve dolmuş ücretlerine yüzde 11 zamOkuma süresi: 1 dk
Son Dakika: İstanbul'da taksi, minibüs ve dolmuş ücretlerine yüzde 11 zam
Serasında yediği karpuzun çekirdeklerini rastgele attı, kışın ortasında karpuz çıktıOkuma süresi: 3 dk
Serasında yediği karpuzun çekirdeklerini rastgele attı, kışın ortasında karpuz çıktı
CHP'den 'asgari ücret' için 27 maddelik yasa teklifi: 3 bin 100 lira olsunOkuma süresi: 5 dk
CHP'den 'asgari ücret' için 27 maddelik yasa teklifi: 3 bin 100 lira olsun
Erdoğan'dan 'Gönlünüzden geçen asgari ücret nedir?' sorusuna yanıt: Belli bir yere gelsin, cevap vereceğizOkuma süresi: 1 dk
Erdoğan'dan "Gönlünüzden geçen asgari ücret nedir?" sorusuna yanıt: Belli bir yere gelsin, cevap vereceğiz
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! İşte 2021 burs ve kredi ücretleriOkuma süresi: 1 dk
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! İşte 2021 burs ve kredi ücretleri
TÜİK'ten asgari ücret açıklaması: Zammı biz belirlemiyoruzOkuma süresi: 4 dk
TÜİK'ten asgari ücret açıklaması: Zammı biz belirlemiyoruz
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En güncel ve sıcak ekonomi haberleri Haberler.com’da. Türkiye’de ve dünyada ekonomiye dair ne varsa bu sayfadan 7/24 takip edebilirsiniz. Dünyadaki küresel finansal kuruluşların, dev ölçekli şirketlerin ve paraya yön veren büyük devletlerin ekonomi tabanlı açıklamaları ve hamlelerini hızlı ve en doğru biçimde size ulaştırmaya çalışıyoruz. Otoriter ekonomi uzmanlarının analiz ve yorumları, ülke ve dünya ekonomisini doğrudan veya dolaylı etkileyen sektörlerin son durumları ve gelecek planlarını yine Haberler.com ekonomi bölümünden bulabilirsiniz. Altın/petrol fiyatları, euro/dolar kuru, Borsa/ BİST endeksi, gibi güncel, taze veriler ile piyasaların nabzı Haberler.com’da atıyor. Türkiye’de, TC. Merkez Bankası, TÜSİAD, TOBB, BDDK; dünyadan FED, IMF, OPEC, ECO, KEİ gibi ekonomi kuruluşlarının açıklamaları ve raporlarını bu sayfadan öğrenebilirsiniz.

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