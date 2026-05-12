Restoranda şoke eden görüntü! Tabakta hareket eden canlı parazit buldu

Hong Kong’daki bir suşi restoranında yemek yiyen müşteri, sipariş ettiği tabakta hareket eden canlı parazitle karşılaşınca büyük şok yaşadı.

Sosyal medya kullanıcısı, cuma günü Causeway Bay bölgesindeki bir suşi restoranında yemek yerken servis edilen ürünlerden birinin içinde kıpırdayan bir parazit fark ettiğini açıkladı. O anlara ait görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

“SUŞİ BİRAZ FAZLA TAZEYDİ”

Olayın ardından kullanıcı, “Suşi Japon standartlarına göre bile biraz fazla tazeydi” yorumunu yaptı. Görüntülerde tabağın içindeki parazitin hareket ettiği görüldü.

Olay sonrası restoranla ilgili inceleme başlatılıp başlatılmadığına ilişkin resmi açıklama yapılmadı.

