Beşiktaş'ta yer yerinde oynayacak! Büyük kaos kapıda

Güncelleme:
Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'la yola devam edilse de gelecek sezon iç saha maçları kolay olmayacak. Siyah-beyazlılarda en ufak bir olumsuzlukta deneyimli hoca, hedef tahtasına konacak.

  • Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın geleceği tartışma konusu.
  • Başkan Serdal Adalı, Sergen Yalçın'ın takımı toparlayacağını düşünüyor.
  • Yeni projenin merkezindeki tek isim Orkun Kökçü olacak.

Beşiktaş’ta yeni sezon öncesi sular durulmuyor. Siyah-beyazlı camiada en büyük tartışma konusu, teknik direktör Sergen Yalçın’ın geleceği etrafında şekilleniyor. Kulüp içerisinde fikir ayrılıkları yaşanırken, önümüzdeki günlerin "kaos" mu yoksa "istikrar" mı getireceği merak konusu.

YÖNETİM VE TRİBÜN ARASINDA ÇATIŞMA

Sergen Yalçın’a olan kredi, son oynanan maçların ardından taraftar nezdinde tükenmiş durumda. Tribünlerin değişim talebine rağmen Başkan Serdal Adalı, takımı toparlayacak en uygun ismin yine Yalçın olduğunu düşünüyor. Trabzonspor karşılaşması sonrası istifanın eşiğinden dönen tecrübeli teknik adamın kalması durumunda, iç saha maçlarında yaşanabilecek olası bir olumsuz tablonun Tüpraş Stadyumu’nda büyük tepkilere yol açabilir. 

''MACERA ARAMAYA GEREK YOK''

Yönetim kurulundaki bazı isimlerin yabancı hoca fikrine sıcak bakmasına karşın Başkan Serdal Adalı’nın "Bizi yakından tanıyan, camianın evladı olan bir isimle yola devam etmek, belirsiz bir yabancı hoca macerasına atılmaktan daha güvenli." diyerek doğru transfer hamleleriyle Sergen Yalçın’ın takımı kısa sürede ayağa kaldıracağına inanıyor.

TEK DOKUNULMAZ ORKUN KÖKÇÜ

Bu gelişmeler doğrultusunda Beşiktaş yönetimi, kadroda köklü bir revizyona hazırlanıyor. Kaleden forvete kadar geniş çaplı bir değişim planlanırken, yeni projenin merkezindeki tek isim Orkun Kökçü olacak. Gelecek sezonun kadro mühendisliği; aidiyet duygusu yüksek, başarıya aç ve savaşçı karakterli oyuncular üzerine kurulacak.

Cemre Yıldız
Yorumlar (4)

Haber YorumlarıBay Baykush:

Sergen hoca moca değil. Ancak televizyonda yorumculuk yapar, onda da futbol değil at yarışı yorumlar.

Haber Yorumlarıİzzettin Yalçın:

orkun kökçü'nün dışındaki erkek oyuncuların hiçbirinin burada kalmaması gerek tamamen!

Haber Yorumlarıİbrahim Özdemir:

sergen hoca niye gidsin ki, adamın elleri bağlı zaten yönetim tarafından. tribün ne bilebilir futboldan, bazı maçlar kaybetmen normal şey değil mi? doğru kararı verdi başkan bence, değişim için değişim yapmak olmaz

Haber YorumlarıUğur Sarı:

subhanallah yine kaos yine istikrar, bir karar verin artık! sergen hoca'nın devam etmesi gerek ama yönetim de oyunculara sağlam desteği vermesi lazım. bu ortamda nasıl başarı beklenir ki, allah beşiktaşı düzeltsin inşallah

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

