Ahmet Türk’ün Amedspor sözlerine Oktay Saral'dan sert tepki: Haddini bileceksin

Görevden alınan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk’ün Amedspor için yaptığı “Kürdistan’ın bir takımı Süper Lig’e çıktı” açıklaması tartışma yarattı. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Türk'e sert tepki göstererek, "Bu milletin adını, bayrağını, devletini yok sayarak siyaset yaptığını zannedenler bilsin ki; bu topraklarda ‘Kürdistan’ diye bir devlet de yoktur, olamayacaktır. Bu devletin adı Türkiye Cumhuriyeti’dir. Konuşurken sınırını, yerini ve haddini bileceksin" dedi.

Trendyol 1. Lig'i ikinci sırada tamamlayarak Süper Lig'e yükselen Amedspor için eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün yaptığı paylaşım siyaset gündeminde tartışma yarattı.

“KÜRDİSTAN’IN BİR TAKIMI” SÖZLERİ TEPKİ ÇEKTİ

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen ancak daha sonra görevden alınan Ahmet Türk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Çok mutluyum, Kürdistan’ın bir takımı Süper Lig’e çıktı, başarılar dilerim” ifadelerini kullandı.

Türk’ün paylaşımı kısa sürede siyaset dünyasında gündem oldu.

İLK TEPLİ DESTİCİ’DEN GELMİŞTİ

Cumhur İttifakı ortaklarından Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici de Ahmet Türk’ün paylaşımına sert sözlerle tepki gösterdi.

Destici, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Ne Kürdistan’ı lan! Burası Türkiye Cumhuriyeti. Beğenmiyorsan defolup gidersin” ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMANI SARAL'DAN SERT TEPKİ

Ahmet Türk’ün açıklamalarına bir tepki de Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’dan geldi. Saral, isim vermeden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Bu milletin adını, bayrağını, devletini yok sayarak siyaset yaptığını zannedenler bilsin ki; bu topraklarda ‘Kürdistan’ diye bir devlet de yoktur, olamayacaktır. Bu devletin adı Türkiye Cumhuriyeti’dir.”

Saral ayrıca, “Futbol üzerinden ayrılıkçı heves pompalamak kimsenin haddi değildir. Bu millet bin yıldır kardeştir, hiçbir fitne dili bu birliği bozamaz. Konuşurken sınırını, yerini ve haddini bileceksin” dedi.

