Yatırım Haberleri - Yatırım Haber - Haberler

Yatırım Haberleri
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere çağrı: Çizmeye çalıştıkları o karanlık tabloya aldırış etmeyin
Japonya Başbakanı G7 Zirvesi'nde Endonezya, Hindistan ve Brezilya liderleriyle görüştü
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Arnavutköy'de örnek bir uydu kent uygulaması yapacağız
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum canlı yayında soruları yanıtladı Açıklaması
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: İnşallah Cumhurbaşkanımızı rekor bir oyla destekleyeceğiz
Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Sinop İl Başkanı Celal Şahbenderoğlu: "Ülkemiz beyin göçü yaşıyor"
Tacikistan Ticaret Bakanı: Çin-Orta Asya Zirvesi Bölgesel Kalkınmaya Katkı Sağlıyor
DEVA Partisi lideri Ali Babacan: Erdoğan'ın kazanması demek, ülkemizin kaynaklarının sömürülmesi demektir
DEVA Partisi lideri Ali Babacan'dan Erdoğan'a eleştiri: 'Yolsuzluk ve kara paranın artması demektir'
Tacikistan Ticaret Bakanı: Çin-Orta Asya Zirvesi Bölgesel Kalkınmaya Katkı Sağlıyor
Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Sinop İl Başkanı Celal Şahbenderoğlu: 'Ülkemiz beyin göçü yaşıyor'
Çin ve Orta Asya ülkeleri Kuşak ve Yol İnisiyatifi ile tarihi başarılar elde etti
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Ülkemize karşı herhangi istilacı bir düşüncesi olan herkesin tarihten ders alması lazım
Fuat Oktay: Manipülasyon konusu konuşulacaksa 270 bin oyla ikinci tura giden bizim konuşmamız lazım