Türkiye'deki ABD'li dev şirket iflas etti! Alacaklılar kapıya dayandı

İzmir'de faaliyet gösteren ABD merkezli TPI-Kompozit Kanat Sanayi ve Ticaret A.Ş. hakkında iflas kararı verildi. Karşıyaka Asliye Ticaret Mahkemesi’nin kararıyla başlayan süreç kapsamında şirketin tasfiye işlemleri yürütülürken, alacaklılara da alacaklarını iflas masasına bildirmeleri çağrısı yapıldı.

  • ABD merkezli TPI-Kompozit Kanat Sanayi ve Ticaret A.Ş., İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne kayıtlı olarak iflas etti.
  • Şirketin iflası, Karşıyaka 2. İcra Dairesi tarafından 6 Mayıs 2026 tarihinde saat 11.50 itibarıyla açıldı.
  • Tasfiye işlemleri Karşıyaka 2. İcra Dairesi tarafından 2026/1 iflas dosya numarası üzerinden yürütülüyor.

İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne 157764 sicil numarasıyla kayıtlı bulunan ABD merkezli TPI-Kompozit Kanat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi hakkında iflas kararı verildi. Şirketin iflas süreci, yasal işlemlerin tamamlanmasının ardından resmen ilan edildi.

İFLAS SÜRECİ 6 MAYIS'TA BAŞLADI

Karşıyaka 2. İcra Dairesi tarafından yayımlanan ilanda, şirketin iflasının 6 Mayıs 2026 tarihinde saat 11.50 itibarıyla açıldığı belirtildi. Kararın, Karşıyaka Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2025/779 E. sayılı dosyası kapsamında alındığı bildirildi.

TASFİYE İŞLEMLERİ İCRA DAİRESİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLÜYOR

İflas kararının ardından şirketin mal varlıklarının yönetimi ve alacaklıların haklarının korunmasına yönelik işlemler başlatıldı. Tasfiye sürecinin, Karşıyaka 2. İcra Dairesi tarafından 2026/1 iflas dosya numarası üzerinden sürdürüldüğü aktarıldı.

İlanda ayrıca, İcra ve İflas Kanunu’nun 166. maddesi kapsamında yapılan duyuruda, TPI-Kompozit Kanat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 0859056164500010 numarasıyla iflas sürecine girdiği ifade edildi.

ALACAKLILAR İÇİN SÜREÇ BAŞLADI

İflas ilanının yayımlanmasının ardından şirketle ticari ilişkisi bulunan kişi ve kurumların, alacaklarını iflas masasına bildirmeleri gerektiği belirtildi. Alacaklıların bundan sonraki süreçte yasal prosedürleri yakından takip etmesi bekleniyor

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıArif İnanç:

Harika haberlerle uyanmak güzelboluyor.. batmaya az kaldı yani. Beni bile bunları yazmaya mecbur bıraktınız helal olsun sizlere.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

