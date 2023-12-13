Üye Girişi
Haberler
BM Genel Kurulu, Gazze'de ateşkes istenilen karar tasarısını 153 oyla kabul etti, 10 ülke ret oyu verdi ABD Başkanı Biden, İsrail dünyada desteğini kaybediyor diyerek Netanyahu'nun hükümetini değiştirmesi gerektiğini vurguladı TBMM'de bayılan Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor
Reklam
Kopenhag'a 1-0 yenilen Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nden elendi Canlı yayında Özgür Özel'i terleten soru: Şeyh Said hain mi kahraman mı?
Reklam
İkinci el taşıt satışında uygulanan 6 ay ve 6 bin kilometre kuralına motosiklet de dahil edildi Halil Umut Meler'e yumruklu saldırı sonrası Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un sözleri yeniden gündem oldu Okul müdürünün yasak aşk zinciri! Önce öğretmenle, sonra veliyle ilişki yaşadı
Ayna Testinden Geçen Hayvanlar! Hangi Hayvanlar Aynada Kendilerini Tanıyabildiler?
 Halil Umut Meler, hastaneye ziyarete gelen Ankaragücü heyetini kabul etmedi ABD'de erkek öğrencisiyle arabada cinsel ilişkiye giren öğretmen, veliye yakalandı Tekirdağ'da, eşiyle yürüyen kadına laf atıp kocasını öldürdüler Bodrum'da çöp konteynerinin yanında derisi yüzülmüş tilki bulundu Cinsel ilişki hayaliyle eve çağırdığı kadının yaptıkları karşısında korkuya kapılan adam kömürlüğe saklandı SP Milletvekili Bitmez yere yığılırken AK Parti sıralarından Allah'ın gazabı böyle olur sesleri yükseldi İsmail Hacıoğlu, Gazze paylaşımlarından rahatsız olan takipçilerine yanıt verdi İstanbul'da rezillik! Yangın çıkan zincir marketi yağmaladılar 13 yaşındaki çocuk, 12 yaşındaki çocuğu öldürdü! Bilgisayar oyunundan etkilenmiş Elon Musk, önümüzdeki sene TEKNOFEST için Adana'ya gelecek Petrol fiyatları son 5 ayın en düşük seviyesinde! Akaryakıta yeni indirimler yolda Ankaragücü'nün yeni başkanı İsmail Mert Fırat oldu Kopenhag U19, Galatasaray U19'u 6-0 yendi Pençe Kilit bölgesinde bir asker şehit oldu! Birkaç gün önce, Yine ölmedim paylaşımı yapmış
Dolar29,04
Euro31,34
Altın1847,54
Bitcoin40.856
Borsa7.749
Aslan, Devler Ligi'ne veda etti! Avrupa maceramız farklı kulvarda sürecek

Aslan, Devler Ligi'ne veda etti! Avrupa maceramız farklı kulvarda sürecek

 Ünlü oyuncunun Gazze paylaşımlarından rahatsız olan takipçilerine yanıtı ders niteliğinde

Ünlü oyuncunun Gazze paylaşımlarından rahatsız olan takipçilerine yanıtı ders niteliğinde
Yazarlar Tümü
Volkan Köse
Volkan Köse
Yan Haklar Çalışan Bağlılığını Artırmak İçin Önemlidir
Prof. Dr. Barış Öztürk
Prof. Dr. Barış Öztürk
Açlık Hormonlarının Karar Verme Üzerindeki Etkisi

Son Dakika Haberleri

Soner Kesgin kimdir? MasterChef Şef Soner Kesgin kaç yaşında, nereli, mesleği ne? 13 Aralık 2023 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 13 Aralık Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 13 Aralık 2023 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 13 Aralık 2023 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 13 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 13 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Galatasaray UEFA kupası kura çekimi ne zaman? Galatasaray UEFA kupası muhtemel rakipleri kim? Galatasaray elendi mi? Galatasaray Avrupa'dan elendi mi? 13 Aralık Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 13 Aralık Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? 13 Aralık Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 13 Aralık İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? 13 Aralık Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? 13 Aralık Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Şampiyonlar Ligi müziği sözleri! UEFA Şampiyonlar Ligi şarkısı Türkçe ve İngilizce sözleri nelerdir? Ş. Ligi müziği hangi dilde?
title