Başkentte dolu yağışı

Ankara'da beklenen dolu yağışı Gölbaşı ilçesinde kendini gösterdi.

Ankara Valiliği, meteoroloji verilerine göre Başkent'in kuzey ve doğu çevrelerinde kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu.

Ankara Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, başkentin kuzey ve doğu kesimlerinde yerel kuvvetli yağış beklendiği bildirilerek; ani sel, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması çağrısında bulunuldu. Valiliğinin uyarıda bulunduğu dolu yağışı Gölbaşı ilçesi Ahiboz mevkiinde kendini gösterdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı