Haberler

Görevine devam edecek Sergen Yalçın, tam 9 ismi tek kalemde sildi

Görevine devam edecek Sergen Yalçın, tam 9 ismi tek kalemde sildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş'ta görevine devam etmesi yönünde karar alınan Sergen Yalçın, gelecek sezonun kadro planlamasına başladı. Bu doğrultuda deneyimli hocanın 9 futbolcuyla ayrılık kararı aldığı belirtildi.

Beşiktaş'ta kötü gidişat sonrası toplanan Serdal Adalı başkanlığındaki yönetim, teknik direktör Sergen Yalçın ile yoluna devam etme kararı aldı. 53 yaşındaki çalıştırıcı, bu kararın hemen ardından yeni sezon kadro planlamasına hızlıca girişti.

9 FUTBOLCUYLA AYRILIK KARARI

Hürriyet'te yer alan habere göre; Sergen Yalçın, şampiyonluğa oynayacak güçlü bir kadro oluşturmak için önceliğini kiralık futbolculara verdi. Beşiktaş'ın farklı takımlara kiraladığı 11 futbolcudan 9'u gelecek sezon kadroda düşünülmüyor. Bu doğrultuda deneyimli hoca Semih Kılıçsoy ve Ernest Muçi haricindeki tüm kiralık oyunculardan kendilerine yeni kulüp bulmalarını isteyecek.

İŞTE O İSİMLER

Buna göre Sergen Yalçın'ın gözden çıkardığı isimler Al-Musrati, Amir Hadziahmetovic, Joao Mario, Jean Onana, Elan Ricardo, Can Keleş, Tayyip Talha Sanuç, Emrecan Uzunhan ve Emrecan Terzi oldu. Bu oyuncular ile yolların kısa süre içerisinde ayrılması bekleniyor. 

İbrahim Çelik
İbrahim Çelik
Haberler.com
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Burcu Köksal partimize katıldı, Afyonkarahisar için birlikte çalışacağız

Erdoğan'dan Burcu Köksal'ı mest eden sözler: Afyonkarahisar için...

Burcu Köksal AK Parti'de! Rozetini Erdoğan taktı, ilk sözleri manidar

Burcu Köksal AK Parti'de! Rozetini Erdoğan taktı, ilk sözleri manidar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ahmet Türk’ün Amedspor sözlerine Oktay Saral'dan sert tepki: Haddini bileceksin

Ahmet Türk’ün Amedspor sözlerine Beştepe'den sert tepki
Otel tuvaletinden çıkan dev yaratık dehşete düşürdü: 'Bu bir uzaylı!'

Otel tuvaletinden çıkan dev yaratık dehşete düşürdü: "Bu bir uzaylı!"
Robert Lewandowski, Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırdı

Fenerbahçelileri heyecanlandırdı
Sergio Ramos Sevilla'yı satın aldı

Efsane olduğu takımı satın aldı
Galatasaray, şampiyonluk kutlamalarının tarihini açıkladı

Cuma günü yer yerinden oynayacak!
Hakan Bayrakçı, beklenen seçim anketinin sonuçlarını paylaştı

Merakla beklenen seçim anketinin sonuçlarını paylaştı
Babanın sigara keyfi az daha can alıyordu! Evde yalnız bırakılan bebek 3. düştü

Babasının evde tek başına bıraktığı bebek 3. kattan düştü