Gelinlikle uçtu, herkesin gözü damadı aradı! Gerçek bambaşka çıktı

Bursa'da gelinlikle yamaç paraşütü yapan kadını görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Düğün çekimi zanneden vatandaşların gözleri damadı aradı. Gerçek ise yere inince ortaya çıktı. 16 yıldır evli olan Funda Çiçekçi'nin yıllardır kurduğu "gelinlikle uçma" hayalini gerçekleştirdiği öğrenildi.

  • Bursa'nın Osmangazi ilçesinde Funda Çiçekçi, 16 yıl önce evlenmesine rağmen gelinlikle yamaç paraşütü yaparak hayalini gerçekleştirdi.
  • Vatandaşlar uçuşu düğün çekimi sanıp damadı sordu; Çiçekçi hala evli olduğunu belirtti.
  • İki çocuk annesi Çiçekçi'nin gelinlikle uçuşu sosyal medyada ilgi gördü.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yaşayan, 16 yıl önce dünya evine giren Funda Çiçekçi, yıllardır içinde ukde kalan "gelinlikle uçma" hayalini gerçekleştirmek için yamaç paraşütü yaptı. Gelinliğiyle birlikte metrelerce yükseğe çıkan Çiçekçi'nin uçuşu gökyüzünde adeta görsel şölen oluşturdu. O anlar ise havadan görüntülendi.

GÖKYÜZÜNDE GELİN GÖRENLERİN GÖZÜ DAMADI ARADI

Bursa semalarında gelinliğiyle süzülen kadını gören vatandaşlar önce düğün çekimi yapıldığını düşündü. İniş alanında toplanan bazı vatandaşlar ise Çiçekçi'ye damadın nerede olduğunu sordu. Sorular karşısında gülümseyen kadın, olayın aslını anlatınca çevredekiler şaşkınlık yaşadı.

GELİNLİKLE UÇMA HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Hayalini yıllar sonra gerçekleştirdiğini söyleyen Funda Çiçekçi, "Hep böyle bir hayalim vardı. Gelinlikle uçma hayali. Bunu gerçekleştirdim, çok mutluyum. Ama dikkat çekmek isterken çok fazla dikkat çektim. Bu nedenle beni arayan soranlar oldu. Tekrar evlendiğimi düşünenler oldu. Hala evliyim ve mutluyum" dedi.

Gökyüzünde gelinliğiyle süzülen 2 çocuk annesinin cesur uçuşu sosyal medyada da ilgi çekerken, ortaya renkli görüntüler çıktı. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
