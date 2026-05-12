Hacıosmanoğlu, Montella'ya teklif yapan takımın adını verdi

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Vincenzo Montella’nın A Milli Takım’dan ayrılmayacağını açıkladı. Hacıosmanoğlu ayrıca İtalyan teknik adam için Türk vatandaşlığı sürecinin başladığını duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella’nın geleceğiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Montella’ya birçok teklif geldiğini doğrulayan Hacıosmanoğlu, İtalyan teknik adamın görevine devam edeceğini söyledi.

“BAŞROL MONTELLA HOCANIN”

A Milli Takım’daki başarıya değinen Hacıosmanoğlu, takım içerisindeki aile ortamının önemine vurgu yaptı. Montella’nın oyuncularla çok güçlü bir bağ kurduğunu söyleyen TFF Başkanı, futbolcuların İtalyan teknik adama bir ağabey gibi baktığını ifade etti. Milli takımda sevgi ve saygının ön planda olduğunu belirten Hacıosmanoğlu, başarıdaki en büyük payın Montella’ya ait olduğunu dile getirdi.

“TÜRK VATANDAŞI OLACAK”

Hacıosmanoğlu, Montella’nın Türk vatandaşlığı süreciyle ilgili de konuştu. İtalyan teknik adamın kendisine “Ben İtalyan değilim, Türk’üm” dediğini aktaran TFF Başkanı, vatandaşlık görüşmelerinin başladığını açıkladı.

Montella’nın Dünya Kupası’na kadar Türk vatandaşı olmasının planlandığını belirten Hacıosmanoğlu, “İsterim ki Of nüfusuna kayıtlı olsun” ifadelerini kullandı.

“ROMA’YI REDDETTİ”

Montella’nın geçmişte Roma’dan teklif aldığını da açıklayan Hacıosmanoğlu, İtalyan teknik adamın kendisiyle görüşerek durum değerlendirmesi yaptığını anlattı. Hacıosmanoğlu, “Roma’ya gitmeyen hoca hiçbir yere gitmez” diyerek Montella’nın milli takım projesine bağlı olduğunu söyledi.

“ÇİFT TAKIM ÇALIŞTIRMASINA İZİN VERMEDİK”

TFF Başkanı ayrıca Montella’ya aynı anda iki takım çalıştırması yönünde teklif geldiğini ancak bunu kabul etmediklerini açıkladı. Hacıosmanoğlu, Montella’nın görevine devam edeceğini net bir şekilde ifade ederek “Montella’ya teklif gelirse müsaade etmeyiz. Hoca da gitmez” dedi.

Salih Söğüt
