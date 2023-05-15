Üniversite Haberleri - Üniversite Haber - Haberler

Üniversite Haberleri
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Aylin Nazlıaka kimdir? Aylin Nazlıaka kaç yaşında, nereli? Aylin Nazlıaka hayatı ve biyografisi!
Ömer Çelik kimdir? Ömer Çelik kaç yaşında, evli mi? Ömer Çelik hayatı ve biyografisi!
Oğuz Kaan Salıcı kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Oğuz Kaan Salıcı'nın hayatı ve biyografisi!
STAR/ NTV 2023 Seçim programı yorumcusu Mesut Yar kimdir? STAR Cumhurbaşkanlığı seçimi yorumcusu Mesut Yar kimdir, hangi partilidir?
SHOW TV 2023 Seçim programı yorumcusu Pınar Erbaş Ersoy kimdir? SHOW TV Cumhurbaşkanlığı seçimi yorumcusu Pınar Erbaş Ersoy kimdir, hangi partilidir?
Atatürk Üniversitesi Senatosu kararını açıkladı; "Yarıyıl sonu ve bütünleme sınavları çevrim içi olacak"
Araştırmacıların üniversitelerde kısmi zamanlı istihdamı ile Ar-Ge projelerinin hız kazanması hedefleniyor
MOBBİNG YAPIP İSTİFAYA ZORLADIĞINI ÖNE SÜRDÜĞÜ MÜDÜRÜ HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU
Mobbing iddiasıyla istifa ettirildiğini iddia eden kadın müdür hakkında suç duyurusunda bulundu
Deri mağazasında çalışan kadın müdürüne mobbing suçlamasıyla suç duyurusunda bulundu
Koç Üniversitesi Rektörlüğü, Kiralarını Düzenli Ödemediği İddiasıyla Tahliye Davasıyla Karşı Karşıya
İntihara kalkışan üniversiteli hastanede tedaviyi kabul etmedi, kaldığı aparta gidip canına kıydı
Uzmanından "ekmek ağacı meyvesinin kalp hastalığı riskini azalttığı" değerlendirmesi
Depremzede öğrencilere illerindeki devlet üniversitelerinde yüzde 25 ek kontenjan
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Depremzede öğrenciler için devlet üniversitelerinde yüzde 25 kontenjan ayrılacak
YÖK, sosyal medya üzerinden üniversite gençliğinin sorularını yanıtlayacak, taleplerini öğrenecek
Trendyol, deprem bölgesindeki gezici kütüphanelere sınav hazırlık kitapları desteği sağlıyor
Dışişleri Bakanlığı ve YÖK'ten depremden etkilenen üniversitelilere diplomasi semineri