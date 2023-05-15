Üniversite Haberleri - Üniversite Haber - Haberler

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Üniversite Haberleri

Üniversite haber, Üniversite son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Sakarya'da 20 yaşındaki üniversite öğrencisi ölü bulundu

Sakarya'da 20 yaşındaki üniversite öğrencisi ölü bulundu

Üniversite - Dün 15:23
Florida'da bir kişi su altında en uzun süre yaşama rekorunu kırdı

Florida'da bir kişi su altında en uzun süre yaşama rekorunu kırdı

Üniversite - Dün 12:43
Umreye gönderilen üniversite öğrencileri Elazığ'a döndü

Umreye gönderilen üniversite öğrencileri Elazığ'a döndü

Üniversite - Dün 12:32
Aylin Nazlıaka kimdir? Aylin Nazlıaka kaç yaşında, nereli? Aylin Nazlıaka hayatı ve biyografisi!

Aylin Nazlıaka kimdir? Aylin Nazlıaka kaç yaşında, nereli? Aylin Nazlıaka hayatı ve biyografisi!

Üniversite - 14.05.2023
Ömer Çelik kimdir? Ömer Çelik kaç yaşında, evli mi? Ömer Çelik hayatı ve biyografisi!

Ömer Çelik kimdir? Ömer Çelik kaç yaşında, evli mi? Ömer Çelik hayatı ve biyografisi!

Üniversite - 14.05.2023
Oğuz Kaan Salıcı kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Oğuz Kaan Salıcı'nın hayatı ve biyografisi!

Oğuz Kaan Salıcı kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Oğuz Kaan Salıcı'nın hayatı ve biyografisi!

Üniversite - 14.05.2023
STAR/ NTV 2023 Seçim programı yorumcusu Mesut Yar kimdir? STAR Cumhurbaşkanlığı seçimi yorumcusu Mesut Yar kimdir, hangi partilidir?

STAR/ NTV 2023 Seçim programı yorumcusu Mesut Yar kimdir? STAR Cumhurbaşkanlığı seçimi yorumcusu Mesut Yar kimdir, hangi partilidir?

Üniversite - 14.05.2023
SHOW TV 2023 Seçim programı yorumcusu Pınar Erbaş Ersoy kimdir? SHOW TV Cumhurbaşkanlığı seçimi yorumcusu Pınar Erbaş Ersoy kimdir, hangi partilidir?

SHOW TV 2023 Seçim programı yorumcusu Pınar Erbaş Ersoy kimdir? SHOW TV Cumhurbaşkanlığı seçimi yorumcusu Pınar Erbaş Ersoy kimdir, hangi partilidir?

Üniversite - 14.05.2023
Atatürk Üniversitesi Senatosu kararını açıkladı; 'Yarıyıl sonu ve bütünleme sınavları çevrim içi olacak'

Atatürk Üniversitesi Senatosu kararını açıkladı; "Yarıyıl sonu ve bütünleme sınavları çevrim içi olacak"

Üniversite - 13.05.2023
Araştırmacıların üniversitelerde kısmi zamanlı istihdamı ile Ar-Ge projelerinin hız kazanması hedefleniyor

Araştırmacıların üniversitelerde kısmi zamanlı istihdamı ile Ar-Ge projelerinin hız kazanması hedefleniyor

Üniversite - 13.05.2023
Hemşireleri unutmadı

Hemşireleri unutmadı

Üniversite - 13.05.2023
Depremzede Seçmenler Oy Kullanmak İçin Memleketlerine Dönüyor.

Depremzede Seçmenler Oy Kullanmak İçin Memleketlerine Dönüyor.

Üniversite - 13.05.2023
Sunucu Onur Yaprakcı'nın Kardeşine Aldığı Motosiklet Çalındı

Sunucu Onur Yaprakcı'nın Kardeşine Aldığı Motosiklet Çalındı

Üniversite - 13.05.2023
MOBBİNG YAPIP İSTİFAYA ZORLADIĞINI ÖNE SÜRDÜĞÜ MÜDÜRÜ HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

MOBBİNG YAPIP İSTİFAYA ZORLADIĞINI ÖNE SÜRDÜĞÜ MÜDÜRÜ HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Üniversite - 12.05.2023
Mobbing iddiasıyla istifa ettirildiğini iddia eden kadın müdür hakkında suç duyurusunda bulundu

Mobbing iddiasıyla istifa ettirildiğini iddia eden kadın müdür hakkında suç duyurusunda bulundu

Üniversite - 12.05.2023
Deri mağazasında çalışan kadın müdürüne mobbing suçlamasıyla suç duyurusunda bulundu

Deri mağazasında çalışan kadın müdürüne mobbing suçlamasıyla suç duyurusunda bulundu

Üniversite - 12.05.2023
DİNA'NIN EŞYALARINI ALAN ANNE VE BABASI AĞLADI

DİNA'NIN EŞYALARINI ALAN ANNE VE BABASI AĞLADI

Üniversite - 12.05.2023
İstanbul Kültür Üniversitesi, Web 3.0 Z Raporu anket sonuçlarını açıkladı

İstanbul Kültür Üniversitesi, Web 3.0 Z Raporu anket sonuçlarını açıkladı

Üniversite - 12.05.2023
Cesedi bulunan Gabonlu öğrencinin ailesi Karabük'te ifade verdi

Cesedi bulunan Gabonlu öğrencinin ailesi Karabük'te ifade verdi

Üniversite - 11.05.2023
Uzmanlardan YKS adaylarına başarı getirecek ipuçları

Uzmanlardan YKS adaylarına başarı getirecek ipuçları

Üniversite - 11.05.2023
Afrikalı üniversite öğrencilerinden Belçika'ya ayrımcılık protestosu

Afrikalı üniversite öğrencilerinden Belçika'ya ayrımcılık protestosu

Üniversite - 11.05.2023
Ardahan'da ata tohumu kavılca buğdayının filmi yapıldı

Ardahan'da ata tohumu kavılca buğdayının filmi yapıldı

Üniversite - 11.05.2023
Posof'ta öğrenciler çevre temizliğine çıktı

Posof'ta öğrenciler çevre temizliğine çıktı

Üniversite - 11.05.2023
SARIYER'DEKİ KOÇ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE TAHLİYE DAVASI

SARIYER'DEKİ KOÇ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE TAHLİYE DAVASI

Üniversite - 11.05.2023
Koç Üniversitesi Rektörlüğü, Kiralarını Düzenli Ödemediği İddiasıyla Tahliye Davasıyla Karşı Karşıya

Koç Üniversitesi Rektörlüğü, Kiralarını Düzenli Ödemediği İddiasıyla Tahliye Davasıyla Karşı Karşıya

Üniversite - 11.05.2023
Koç Üniversitesi'ne Tahliye Davası Açıldı

Koç Üniversitesi'ne Tahliye Davası Açıldı

Üniversite - 11.05.2023
Koç Üniversitesi Rektörlüğüne tahliye davası

Koç Üniversitesi Rektörlüğüne tahliye davası

Üniversite - 11.05.2023
Genç üniversiteli kalbine yenildi

Genç üniversiteli kalbine yenildi

Üniversite - 11.05.2023
Genç üniversitelinin kalp krizi sonucu öldüğü iddia edildi

Genç üniversitelinin kalp krizi sonucu öldüğü iddia edildi

Üniversite - 10.05.2023
İntihara kalkışan üniversiteli hastanede tedaviyi kabul etmedi, kaldığı aparta gidip canına kıydı

İntihara kalkışan üniversiteli hastanede tedaviyi kabul etmedi, kaldığı aparta gidip canına kıydı

Üniversite - 10.05.2023
OMÜ, 150 hastanın katıldığı 'MS Hasta Kampı'na ev sahipliği yaptı

OMÜ, 150 hastanın katıldığı "MS Hasta Kampı"na ev sahipliği yaptı

Üniversite - 10.05.2023
Tekirdağ'dan kısa kısa

Tekirdağ'dan kısa kısa

Üniversite - 10.05.2023
Uzmanından 'ekmek ağacı meyvesinin kalp hastalığı riskini azalttığı' değerlendirmesi

Uzmanından "ekmek ağacı meyvesinin kalp hastalığı riskini azalttığı" değerlendirmesi

Üniversite - 10.05.2023
Depremzede öğrencilere illerindeki devlet üniversitelerinde yüzde 25 ek kontenjan

Depremzede öğrencilere illerindeki devlet üniversitelerinde yüzde 25 ek kontenjan

Üniversite - 10.05.2023
Türk girişimcilerin projeleri Avrupa pazarına açılıyor

Türk girişimcilerin projeleri Avrupa pazarına açılıyor

Üniversite - 10.05.2023
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Depremzede öğrenciler için devlet üniversitelerinde yüzde 25 kontenjan ayrılacak

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Depremzede öğrenciler için devlet üniversitelerinde yüzde 25 kontenjan ayrılacak

Üniversite - 09.05.2023
İtalyan öğrencilerden 'çadırlı' kira protestosu

İtalyan öğrencilerden "çadırlı" kira protestosu

Üniversite - 09.05.2023
Muğla'da üniversite öğrencileri yenilenen 1954 model araçla seyahat etti

Muğla'da üniversite öğrencileri yenilenen 1954 model araçla seyahat etti

Üniversite - 09.05.2023
YÖK, sosyal medya üzerinden üniversite gençliğinin sorularını yanıtlayacak, taleplerini öğrenecek

YÖK, sosyal medya üzerinden üniversite gençliğinin sorularını yanıtlayacak, taleplerini öğrenecek

Üniversite - 09.05.2023
Trendyol, Gezici Kütüphanelere Sınav Kitabı Desteği Veriyor

Trendyol, Gezici Kütüphanelere Sınav Kitabı Desteği Veriyor

Üniversite - 09.05.2023
Trendyol, deprem bölgesindeki gezici kütüphanelere sınav hazırlık kitapları desteği sağlıyor

Trendyol, deprem bölgesindeki gezici kütüphanelere sınav hazırlık kitapları desteği sağlıyor

Üniversite - 09.05.2023
Trendyol'dan afet bölgesindeki öğrencilerin sınav hazırlığına destek

Trendyol'dan afet bölgesindeki öğrencilerin sınav hazırlığına destek

Üniversite - 09.05.2023
Ardahan'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Ardahan'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Üniversite - 09.05.2023
AÜB Üniversite Tanıtım ve Tercih Fuarı başladı

AÜB Üniversite Tanıtım ve Tercih Fuarı başladı

Üniversite - 09.05.2023
Dışişleri Bakanlığı ve YÖK'ten depremden etkilenen üniversitelilere diplomasi semineri

Dışişleri Bakanlığı ve YÖK'ten depremden etkilenen üniversitelilere diplomasi semineri

Üniversite - 08.05.2023
Başkan Dursun, liseli gençlerin mezuniyet mutluluğuna ortak oldu

Başkan Dursun, liseli gençlerin mezuniyet mutluluğuna ortak oldu

Üniversite - 08.05.2023
Yozgat Bozok Üniversitesi üzüm çeşitleri üzerinde bilimsel çalışma yapıyor

Yozgat Bozok Üniversitesi üzüm çeşitleri üzerinde bilimsel çalışma yapıyor

Üniversite - 08.05.2023
Mamak'ta inovatif fikirler ödüllendirildi

Mamak'ta inovatif fikirler ödüllendirildi

Üniversite - 08.05.2023
Niğde'de öğrencilere üniversiteler tanıtıldı

Niğde'de öğrencilere üniversiteler tanıtıldı

Üniversite - 08.05.2023
Niğde'de Anadolu Üniversiteler Birliği Üniversite Tanıtım ve Tercih Fuarı açıldı

Niğde'de Anadolu Üniversiteler Birliği Üniversite Tanıtım ve Tercih Fuarı açıldı

Üniversite - 08.05.2023
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